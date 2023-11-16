(Canfer BALÇIK/ Trabzon şivesi)

Sevilmez biri miyim ?
Beni niçin sevmezsin?
Yangınım sardı dağı
Alevleri görmezsin

(Nakarat)
‘Yok!’ dersen, ben bu köyde
Ancak üç gün kalırım 
Diyar diyar dolaşır
Bilmem nerde ölürüm

Alırdım seni ey kız
Kırk günlük düğün ile
Sensiz kısmetim bağlı
Çözülmez düğünüm ile

Köydeki emsallerin
Hepsi gitti kocaya
Niye inat edersin?
İn damdan aşağıya

İstersen rüyaya yat 
Ona gore ‘evet’ de
İnsaf et; ölmeyeyim
Uzaklarda, gurbette 

(Canfer BALÇIK; 16.11.2023/saat: 06:30-07:15/ Ankara)