(Canfer BALÇIK/ Trabzon şivesi)

Sevilmez biri miyim ?

Beni niçin sevmezsin?

Yangınım sardı dağı

Alevleri görmezsin

(Nakarat)

‘Yok!’ dersen, ben bu köyde

Ancak üç gün kalırım

Diyar diyar dolaşır

Bilmem nerde ölürüm

Alırdım seni ey kız

Kırk günlük düğün ile

Sensiz kısmetim bağlı

Çözülmez düğünüm ile

Köydeki emsallerin

Hepsi gitti kocaya

Niye inat edersin?

İn damdan aşağıya

İstersen rüyaya yat

Ona gore ‘evet’ de

İnsaf et; ölmeyeyim

Uzaklarda, gurbette

(Canfer BALÇIK; 16.11.2023/saat: 06:30-07:15/ Ankara)