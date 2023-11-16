(Canfer BALÇIK/ Trabzon şivesi)
Sevilmez biri miyim ?
Beni niçin sevmezsin?
Yangınım sardı dağı
Alevleri görmezsin
(Nakarat)
‘Yok!’ dersen, ben bu köyde
Ancak üç gün kalırım
Diyar diyar dolaşır
Bilmem nerde ölürüm
Alırdım seni ey kız
Kırk günlük düğün ile
Sensiz kısmetim bağlı
Çözülmez düğünüm ile
Köydeki emsallerin
Hepsi gitti kocaya
Niye inat edersin?
İn damdan aşağıya
İstersen rüyaya yat
Ona gore ‘evet’ de
İnsaf et; ölmeyeyim
Uzaklarda, gurbette
(Canfer BALÇIK; 16.11.2023/saat: 06:30-07:15/ Ankara)