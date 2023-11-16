Merhaba dostlarım...

Sinirliyim;DENSİZLER-HADSİZLER-YOBAZLAR yine ATATÜRK’E saldırmış ebediyete göçtüğü hafta içerisinde...

ATATÜRK’E SALDIRMANIN VATAN HAİNLERİ için DAYANILMAZ AĞIRLIĞI var;saldırınca kendilerini ‘AĞIR ADAM’ zannediyorlar.

Biz de ATATÜRK ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE karşı işlenen hukuk dışı-suç içeren her fiil-hareket-eyleme karşı SUÇ DUYURUSUNDA bulunmayı adet edindik.

Siz de bulunun ve dilekçelerimizi alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz dostlarım...

Dün YouTube’da yayın yapan bir YOBAZ DENSİZ hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk.

Bugün de Sevan NİŞANYAN hakkında suç duyurusunda bulunduk ;dilekçe ektedir...

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-Kendisi Ermeni kökenli TÜRK VATANDAŞI...

Daha önce Hz.Muhammed (S.A.V)’ede hakaret etmiş;cezalandırılmış...

-Kendisi emperyalizmin emellerine hizmet eden bir şahsiyet...

Kumpas davaların paralı uşaklığını yapıp 2000 sonrası;yayın hayatına son veren TARAF gazetesinin yazarlarından...

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ATATÜRK hakkında öyle laflar sarf etmiş ki törelerimize göre cezası ağır...

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Ki O’ndan bahsederken aklıma Türk Halkının İngiliz yalakası olduğu için “Artin Kemal”lakabı ile andığı Ali Kemal geldi;KURTULUŞ SAVAŞINA-TÜRK MİLLETİNE ve ATATÜRK ‘E hakaret eden...

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Karşılığında PAPAZ EFTİM geldi aklıma;NUTUK’da ATATÜRK’ÜN övgüyle bahsettiği Türk Ortodoks Kilisesi kurucusu VATANSEVER- ‘TÜRK VATANDAŞI’...

Ve yine 1980’lerdeki ASALA ERMENİ TERÖR ÖRGÜTÜ’nün yaptığı katliamlardan sonra protesto için kendini yakan Artin PENİK düştü yadıma.Kendisi Ermeni kökenli idi ama tam bir ‘TÜRK VATANDAŞI’-VATANSEVER idi.

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TÜRK VATANDAŞLIĞI hakedilir NİŞANYAN haddini bil.

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ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞI devam ederken 1921 Haziran’ında ÇOCUK ESİRGEME KURUMU’NU kurdu.

İlk Çocuk Koruma Kanunlarını 1926 ve devamında ATATÜRK çıkartırtdı.

Ve bütün DÜNYA ÇOCUKLARININ özendiği 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI’NI TÜRK ÇOCUKLARINA emanet etti.

Haddini bilsin densizler

Ve siz de suç duyurusunda bulunun kıymetli dostlarım...