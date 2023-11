Kültür ve Medya Dünyası

Sanatçı Talat Er

Talât Er, 25 Şubat 1968’de Adana’da doğdu. İlkokulu Gaziantep’te, orta ve lise öğrenimini doğduğu şehirde tamamladı.Küçük yaşlarda Klasik müziğe ve kamana ilgi duymaya başladı.İlkokul son sınıfta Babasının hediye ettiği kemanla müziğe ilk adım attı. Aile dostları Ankara Radyosu keman sanat sanatçısı Hasan Özçivi’nin de teşvikleriyle ilk ciddi keman derslerini almaya başladı.1980 Yılında Adana Musiki derneğinde çalışmalara katıldı.1984 Yılında Adana Belediye Konservatuarı sınavını başarıyla kazandı. Burada Avni Anıl ve Ali Şenozan gibi hocalarla birlikte çalışma imkanı buldu. Aynı zamanda Değerli Bestekar Avni Anıl’dan bestekarlık konusunda feyz ve destek almıştır. 1987 yılında TRT’nin açmış olduğu yetişmiş saz sanatçısı sınavını kazanarak Ankara Radyosunda keman sanatçısı olarak göreve başla1999-2003 Yılları arasında,Hacettepe Üniversitesinde ve ODTÜ’de keman dersleri verdi. Talât Er 2000 Yılında bestekarlığa başladı. 17 ayrı makamda 80’e yakın bestesi vardır.29 Şarkı ve 5 Saz eseri TRT repertuarına kabul edilmiştir. Okyanus adlı şarkısı, 2002 ve 2003 Yılında TRT ve TRT dışında da en çok istenen şarkılar arasında yer aldı,Bazı özel radyolardan yılın şarkısı ödülünü almıştır. Katılmış olduğu sanat müziği beste yarışmalarında ödüller almıştır. Birçok şarkısı TRT ve sahne sanatçıları tarafından TV programlarında ve albümlerde yer almıştır. Talat Er, 2004 Yılında özel çalışmalarından dolayı,İstanbul Radyosuna tayin olmuştur. 2005-2007 Yılları arasında,Hava Eğitim Okulu korosunun Şefliğini ve Hocalığını yapmıştır. 2012 Yılından itibaren,TRT Nağme'de canlı olarak yayınlanan Musikimizi Yaşatanlar programını Dilek Yüzlüer’le birlikte 5 Yıl süreyle hazırlayıp sundu. 2012 Yılında Kadıköy Belediyesi bünyesinde Talât ER Müzik Topluluğunu kurdu. 2014 Yılından itibaren,Talat Er korosuyla birlikte Musikişinas Dostlar Korosu ve Göktürk Musiki Topluluğu Korolarının Hocalığını ve Şefliğini yapmaktadır. Birçok Radyo ve Televizyonda program yönetip şeflik yapmaktadır. Talat ER, TRT kurumunda 35. Yılında;Safiye Ayla,Müzeyyen Senar’dan günümüze uzanan bir çok sanatçıya eşlik etmiştir. 2017 Yılında,12 Şarkıdan oluşan kendi bestelerini seslendirdiği’Her Daim Aşk’ albümü Doremint şirketinden müzik severlere sundu. 2017 Yılında StavrosPazarentis,Alihan Samedov ve Buziki Orhan'dan oluşturduğu Avrasya Ustaları grubuyla konserler verrmiştir. 2020 Yılında enstrümantalsingle olarak ‘İşte Benim hayatım’ projesini çıkarmış ve klip çekmiştir. 2020 Yılında,TRT Nağme’de kendi projesi olan ‘Okyanustaki Damlalar’ programın yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmaya başlamıştır. 2021 Yılında TRT Sanatçısı Ayşe Ekiz’le yaptıkları Sağlam Severim şarkısı düet olarak Doremint Şirketinden müzikseverlere sunulmuş aynı zamanda klip çekilmiştir. 2021 Yılında Dünyanın Ağıtı adlı enstrümantal eserine Milas Belediyesi ile ortak olarak yanan ormanlar içinde klip çekmiştir.2022 Yılında TRT Müzik Kanalında yayınlanan BEKLENEN ŞARKILAR Programını TRT Sanatçısı Esra İçöz ile birlikte hazırlayıp sundular. 2022 Yılında Bakırköy Talat Er Korosuna Hoca ve şef olarak başladı. 2022 Yılında Engin Kafkas güfteleri&Talat Er bestelerinden oluşan HEDİYEM OLSUN Albümünde kendi eserlerini seslendirmiş ve müzikseverlere sunmuştur. 2023 Yılında Onur Akay&ZekiSincarprodüksiyon tarafından düzenlenen ankette, jüri ve halk oylarıyla HEDİYEM OLSUN Albümü Altın plak ödülüne layık görülmüştür. 2023 Grup medya dergisi okurları anketinde Hediyem olsun Yılın şarkısı ödülüne layık görülmüştür. 2023 Yılında Göktürk Dergisinin düzenlediği ankette,okurlar tarafından Hediyem Olsun şarkısına Yılın şarkısı ödülüne layık görüldü. 2023 Yılında, diğer korolarıyla birlikte FAMİ Musiki ve sanat Derneğine Hoca ve şef olarak başladı. 2023 Yılında Farket Otizm Derneği tarafından düzenlenen ankette,Hediyem Olsun Yılın şarkısı ödülüne layık görülmüştür;ayrıca sanatta 40. Yıl sebebiyle onur ödülü takdim edilmiştir. Talat Er’in, Okyanus Ece ER adında bir kızı vardır.

Pr Uzmanı , Seyahat Yazarı ve Blogger Tuğçe Şen

25 Aralık 1988 İzmir doğumludur. İstanbul’da yaşamaktadır. Eğitim hayatı ilkokuldan lise dönemine Kadar Antalya’da geçmiştir. Pamukkale Üniversitesi Dış Ticaret ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 2021 yılında Turizm Seyahat Hizmetleri ön lisans bölümünü bitirdi. 2021 yılının ocak ayında kurduğu reklam ajansıyla kulvarını biraz daha geliştirdi. Gittiği yerlerin ve mekanların, konakladığı otellerin fotoğraflarını ve tanıtım videolarını çekiyor. Ekibiyle beraber markaya özel içerikler üreterek sosyal medya yönetimi, web sayfası yönetimi, influencer marketing çalışmaları yapıyor.Kurumsal hayattan ayrılarak tutkunu olduğu yolları hayatının merkezine aldı. İşinden ayrılma serüveni ise; Seyahat yazarlığı öncesi her hafta sonu bir yerlere giderek geziyordu. Çevresindeki insanlar zaman içerisinde ona “hafta sonu için gidilecek sakin bir rota önerin var mı? Buraya geldik Tuğçe ne yiyeceğiz?” şeklinde sorular sormaya başladığında anladı ki tutkusunun peşinden koşmalıydı. Kurumsal hayatın güvenli ortamından tam anlamıyla kopup, seyahatlerin maceralarına atılmak onun için zor ve cesaret isteyen bir şey oldu. Fakat cesaretini toplayıp bir anda işi bıraktı ve yollara düştü. Adilcevaz gazetesi, Milliyet, Evosangels, Foodandtravel, Favori lezzetler, Haberler.com Taşköprü gazetesi gibi yayımlarda Seyahat yazarlığı yapmaktadır. Bu zamana kadar 2 kez ödül aldı. Yürüttüğü pek çok sosyal sosyal sorumluluk projesi de bulunan Tuğçe Şen’in hikayesi Yollardan ajans sahipliğine devreden bir hikaye. Ajansı bünyesinde de önemli çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli belediyeler , THK başta olmak üzere Dünya Göz , Jolly Joker , MedicanaHospitial , Marmara Estetik gibi önemli kurum ve kuruluşların Pr ve Sosyal medya çalışmalarını yönetmektedir. Tuğçe Şen yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü çalışmaları , özgün projeleri , güçlü iletişimi , gezi dünyasındaki yeri gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Tuğçe Şen gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Model YanitaShmidt

21 Aralık 1991 doğumlu olan YanitaShmidt hayalindeki meslek olan modellikle ilgili çalışmalara çok küçük yaşlarda başladı. 2005 yılında Hong Kong'da düzenlenen “Top Model of the World” dünya güzellik yarışmasında Kazakistan'ı Hong Kong'da temsil etmeye gitti. 70 ülke arasında ilk 10'a girdi. Yanitayı da şok eden bu başarı sonrasında 2010 yılında Los Angeles'ta düzenlenen Dünya Sanat Şampiyonası'na katıldı. Model olarak beş kategoride yarıştı: Podyum modeli, konuşan model, bikini modeli, fotomodel, TV sunucusu. 3 altın ve 2 gümüş olmak üzere 5 madalya kazandı. Bu bir zaferdi! Kendi ve ülkesi için. 6 Ay Los Angeles'ta kaldı ve Global One ajansıyla çalıştı. Diğer modellerle birlikte bir model evde yaşadı ve modellik yolculuğu böyle parlak bir şekilde başladı. Şehre döndü ve moda haftalarına katılmaya başladım: Çin, Türkiye, Kazakistan, Hindistan, Moskova. İlk kapak Los Angeles'ta çekildi ve başarılı oldu. Daha sonra 2018 Best Model of World yarışmasına katıldı. İlk beşte yer aldı ve en iyi podyum modeli dalında aday gösterildi. Daha sonra çok sayıda teklif geldiğinden Türkiye'de kalıp model olarak çalışmaya karar verdi. Çok önemli modacılarla çalıştı. Yıldırım Mayruk, Mert Erkan, Oktay Seven , Asil Çağıl , agency, emmyorganizacion, Afw, Bfw, Ifw pek çok etkinliğe katıldı. Çok önemli markaların yüzü oldu. YanitaShmidt bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü modellik tarzı , özgün yüzü , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. YanitaShmidt tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Yazar Derya Akdeniz

1977 Safranbolu doğumludur. İlk orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamladı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunudur. Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi sosyoloji bölümü 4. Sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir. Evlidir ve 3 çocuğu var 24 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak çalışmaktadır. En büyük hayali edebiyat öğretmeni ve yazar olmaktı. Onun dönemimde öğretmen lisesi mezunları sadece öğretmen olabiliyordu ailesi yatılı okula göndermek istemediği için içinde hep bir uhde olarak kalmıştır. 2017 yılının yaz ayında genç kalemler projesi için Derya Akdeniz’in bir kitap yazmasını istediler çok kitap okurdu ve rahat yazacağını düşünmüşlerdi bir yaz boyunca yazdı. Okulun imkânları el vermediği için bastıramadı. Daha sonra madem bu kadar yazdım ben kendi imkanlarım la bastırayım dedi ve 2018’de ilk kitabı Ya bana iyi gelirsen kitabı çıktı.1 yıl sonra Sare isimli kitabı yazdı. 2023 yılı başlarında kendi zümre arkadaşları tarafından teşvik edilerek ilk çocuk kitabını yazdı. Şans topu Marimo öğrenciler tarafından çok sevilen bu kitap Derya Akdeniz’i yeniden yazarlık konusunda teşvik etti arkasından kısa sürelerle of deme sarpın basketbol tutkusu isimli kitaplarını çıkardı. Hayal etmesi imkânsız gibi gözüken bu yolda attığı adımlar çok istediği hedeflerine bir bir açıldı. Derya Akdeniz kitaplar sayesinde büyüdü. Korku gerilim ve aşk üçgeni içerisinde eline aldığı tüm kitapları okurken, gerilim kitaplarında dostunu düşmanı nı, aşk kitapların da sevgiyi ve gerçekliği, çocuk kitapların da ise daha henüz büyümediğini fark ederek, kendini onlara adadı. Gerçek ailesi, dostu olan kitaplar sayesinde hayatı öğrendi. Yaşamam gerekenleri nasıl yaşamalıyım? Nasıl bir ayrım yapmalıyım? Diye karakterlerin kimliğine bürünerek, gerçekmiş gibi yaşadı. Yazarken de kendi bulmak istediklerini düşünerek yazdı belki de bu sayede okuyucular kitaplarını gerçekçi ve yalın olarak buluyorlar. En çok evde tek başına zaman geçirmeyi seven Derya Akdeniz’in puzzle yapmak en sevdiği etkinliktir. Bağlama çalmayı, spor yapmayı, el işini ve bitki yetiştirmeyi hobi olarak değil de yaşantının bir devamı olmazsa olmazı olarak görmektedir. Derya Akdeniz bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü yazı tarzı , özgün eserleri , güçlü kalemi ve iletişimi , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Derya Akdeniz tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Ressam Eva Beyza Akdeniz

21 Aralık 2006 Fethiye doğumludur. Halen Özel Girne Koleji 12. sınıf öğrencisidir. Kendini bildi bileli var olan resim merakı bu zamana kadar devam ederken Eva Beyza Akdeniz için bir hobiden ziyade bir işe dönüştü. İlk kişisel sergisini 60 resimle Fethiye’nin tek alışveriş merkezi olan Erasta’da açtı. Gerek tuval üzerine manzara çalışmaları gerekse karakalem ve dijital çalışmaları sergiyi ziyaret edenler için ilgi çekici oldu. Okulunun bünyesinde katıldığı MUN (Model United Nations) konferanslarında Best delege ve HonourableMentions’da seçildi. Bu yaz Harvard Üniversitesi Yaz Okuluna kabul alarak Büyük Veri Sosyolojisi ve Dijital Medya dersleri aldı. Bu eğitim sayesinde Samsun ve İstanbul Tüyap Kitap Fuarlarında “Yapay Zekânın Günümüze Etkisi” isimli söyleşi yaptı. İllüstrasyon yaparak beş kitap kapağı ve içerik resimleri yaptı. İngilizce İspanyolca ve yeteri seviyede Japonca konuşmaktadır. Boş zamanlarında keman çalmayı seven uzun bir süre okçuluk sporu ile uğraşan Eva Beyza Akdeniz Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı lisanslı okçu olarak spora devam etmektedir. En büyük hayali RISD Üniversitesinde yurt dışında eğitimine devam ederek grafik tasarım üzerinde kendini geliştirmektir. Kültür ve edebiyat alanında önemli bir yazar olan Derya Akdeniz’in kızı olan Eva Beyza Akdeniz yeteneği , çalışkanlığı , özgün çalışmaları , vizyonu ve güçlü iletişiminin yanında pozitif enerjisi ve yenilikçi bakış açısı ile gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Tivi 6 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeliz Talyak

Yeliz Talyak 6 Temmuz 1985’te doğdu. Babası Niyazi Küçükyılmaz iş dünyasının çok önemli bir ismi önemli bir girişimcidir. Yeliz Talyak küçük yaştan itibaren bu nedenle iş dünyasına hiç uzak olmayan bir çocukluk geçirdi. Eğitimlerin ardından özel yaşamına vakit ayıran evlenip çocuk sahibi olan Yeliz Talyak’ınEbrar Deva ve Derin Mira isimlerinde iki kız çocuğu vardır. Yeliz Talyak çocuklarının büyümesinden sonra tekrar iş dünyasına geri dönmüş ve Tivi 6’nın yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Tivi 6 son 3 yıldır NKY medya bünyesinde Ankara merkezli ulusal bir kanal olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Daha önce farklı sektörlerde faaliyeti bulunan Niyazi Küçükyılmaz medya faaliyetleri için NKY medyayı kurmuştur. Tivi 6 Canlı Yayınlar , programlar , özel haberler , sağlık , gündem , ekonomi , siyaset , spor ve kültür sanat içerikli dinamik ve yenilikçi bir kanaldır. Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Küçükyılmaz’ın başkanlığında ilerleyen kanalın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeliz Talyak babasının kendisinin kahramanı olduğunu belirtiyor. Bu doğrultuda her kitleye hitap eden objektif yayıncılık yaptıklarına dikkat çeken Yeliz Talyak geleneksel medya içinde dijital unsurları da etkili kullandıklarını belirterek içerik ve programlarının başta youtube olmak üzere sosyal mecralarda da hızlı bir şekilde yer aldığını vurguluyor. Program bilgi ve duyurularının da instagram ve çeşitli sosyal medya hesaplarından duyurulduğunun altını çizen Yeliz Talyak tam bir aile kanalı olduklarını da söyledi. Yeliz Talyak sektördeki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü yöneticiliği , özgün projeleri , vizyonu , güçlü televizyonculuğu ve iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Yeliz Talyak tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir. Tivi 6 İzlemek için detaylar : Dsmart 206. Kanaldan yayın yapmakta. Kablo-tv 40. Kanaldan izleyebilirsiniz. Türksat uydu frekansı 12265 polarizasyon değeri v – dikey kapsama batı sr 27500 fec 5/6 Digitürk 610. Kanaldan izleyebilirsiniz kuruluş unvanı: nky medya televizyon yayıncılığı a.ş. yazışma adresi: ehlibeyt mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:130/1 Çankaya / Ankara