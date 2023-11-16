(Ayparçası kaleminden)

Bu kadar tapma dünya malına

gün gelecek sende gireceksin toprak altına

hiç birşey götüremeyeceksin iki karış kefenden başka

iyilik yap en azından dua edenin olsun ardın sıra

Toprağı korumak hepimizin görevi Türkiye Çöl Olmasın!

Tema Vakfı, bu yıl 19 Kasım tarihindekutlanacak Erozyonla Mücadele Haftası’nı “Türkiye Çöl Olmasın” sloganıyla karşılıyor. Ülkemizin önemli bir bölümünün çölleşme riski altında olduğunu ifade eden TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Çölleşmenin en önemli sebeplerinden biri de erozyon. İklim kriziyle artan şiddetli yağışlarsa erozyonu artırarak topraklarımızı yok ediyor. Ülkemizde her yıl 642 milyon ton toprak erozyona uğruyor” diyerek toprağı korumanın hepimizin görevi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

“İklim krizine dur demezsek sıcak hava dalgaları sıklığını ve şiddetini artıracak, buna bağlı olarak su varlıklarımız giderek azalacak” diyen Deniz Ataç, “Bugün kişi başına düşen 1.347 m3 su miktarı ile su kıtlığı çeken bir konumda olan ülkemizin, nüfus artışı ve su potansiyelindeki azalma ile birlikte 2030 yılından önce su fakiri bir ülke konumuna geleceği öngörülüyor. Yapılan araştırmalar, 2070 yılına gelindiğinde Akdeniz Havzası’nın en büyük gölü olan Beyşehir Gölü başta olmak üzere ülkemizin birçok su varlığının yok olacağını gösteriyor. Ülkemizin su potansiyelinde 2100 yılına kadar; iyi senaryoda %15-20, kötü senaryoda ise %40-45 oranında azalma olacağı düşünülüyor” şeklinde konuştu.

TATLISES'TEN ARALIKSIZ MÜZİK ZİYAFETİ

Konser maratonuna hız kesmeden devam edenimparator, Ankara Günay Restoran’da sahne alarak sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Rezervasyonları günler öncesinden dolan gece de mekan Tatlıses hayranlarıyla doldu taştı. En sevilen klasiklerini dinleyicileri için seslendiren müziğin imparatoru yine müzikseverlerin vazgeçilmezi oldu. ‘Allah Allah’, ‘Tamam Aşkım, ‘Mavi Mavi’ gibi hareketli şarkılarıyla dinleyicileri yerine oturtmayan Tatlıses, ‘Sarhoş’, ‘Bir Kulunu Çok Sevdim’ gibi slow parçalarıyla da duygusal anlar yaşattı. İmparator, “Buraya geldiniz beni çok ama çok mutlu ettiniz. Mekanda yer kalmamış ilginize ne kadar teşekkür etsem az…”sözleriyle alkış yağmuruna tutuldu. Şarkıları ve performansıyla coşkuyu zirvede yaşatan imparator, unutulmaz repertuvarıyla Ankara’da rüzgar gibi esti.

“HÜRMET” ALBÜMÜNÜNYENİ TEKLİSİ YAŞAR’DAN DÖNEMEM YAYINLANDI

İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünden peş peşe yepyeni tekliler müzikseverlerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Kasım ayıda Türk pop müziğinin en başarılı müzisyen, şark yazarı ve yorumcularından, Yaşar, ‘’Dönemem' şarkısı ile dinleyicisini selamladı..

İbrahim Erkal'ın 1998 yılında çıkan 'Sırılsıklam' albümünde yer alan, sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni düzenlemesi, mix ve mastering'i Mehmethan Dişbudak'a ait ‘Dönemem’, tüm dijital platformlarda video klibiyle yayına girdi. Yaşar'ın performansı ve İbrahim Erkal'ın görüntülerinden oluşan video klibinin yönetmenliğini Gökhan Özdemir üstlendi.

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

SÜPERSTAR İKİ BUÇUK SAAT SAHNEDE GÖZ KAMAŞTIRDI

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Akdeniz'de, Antalya’dan sonra ikinci rotası Adana oldu. Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte Adana Çukurova Üniversitesi Anfi Tiyatro’da sahne alan Ajda Pekkan, kırk beş yıl aradan sonra Adanalı sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Haftalar öncesinde tüm biletlerin tükendiği konserde mahşeri kalabalığın karşısına Burcu Sedef imzalı beyaz bir kıyafet ile çıkan Süperstar, için dakikalarca “Beyaz Melek Hoşgeldin” tezahüratları yapıldı. Eşsiz sahne performansı, muhteşem enerjisi ve büyüleyici yorumuyla söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelen binlerce sevenine unutulmaz bir akşam yaşatan Süperstar, iki buçuk saat kaldığı sahnede dinleyicilerin yoğun isteği üzerine iki kez bis yaparak bir kez daha gönülleri fethetti.

Ümit Yaşar: Ben işini yaparken ahlaklı olmaya çalışan biriyim

Başarılı sanatçı Ümit Yaşar geçtiğimiz günlerde Luvia sahnesinde muhteşem bir performansa imza attı. sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, fenomenlerin şarkıcılığa soyunmasını nasıl değerlendirdiğini soran bir gazeteciye ''Yeteneği varsa başımızın üzerinde yeri var. Çok tıklanan çok, az tıklanan az sanatçı değildir. Tanga giyen arkadaşın 1 milyon takipçisi var, benim hala 100 bin. Hangisi daha doğal, organik bakmak gerek. Benim bir gönderime neredeyse takipçi sayım kadar yorum ve beğeni geliyor. O arkadaşları bilemem.'' sözleriyle yanıt vererek oldukça çarpıcı bir tespitte bulundu.

Aile kavramına önem veren biri olduğunu ve sahneden arda kalan zamanlarını ailesiyle geçirmeyi çok sevdiğini dile getiren Ümit Yaşar, ''Ben işini yaparken ahlaklı olmaya çalışan biriyim. Bu ülkenin bir ferdi olmanın yanı sıra bir gazisi olarak Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutluyor, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı rahmet ve özlemle anıyorum. Bu ülkenin en belirgin kırmızı çizgileri Cumhuriyet ve Atatürk'tür. Bunları unutmak bizlere vatana ihanet gibi gelir. Allah bu ülkenin varlığını, birliğini ve düzenini ebedi kılsın inşallah.'' ifadelerinin ardından sahnedeki yerini aldı.

RAP MÜZİĞİNİN ALTIN ÇOCUĞU ‘’MOTİVE’’

Rap müziğin altın çocuğu Motive, uzun süredir büyük heyecanla beklenen ‘’ECLIPSE’’ adını verdiği sıradışı sahne şovunu, geçen akşam SetArtBooking ve OSC Entertainment organizasyonuyla Volkswagen Arena’da takipçileriyle buluşturdu.

Binlerce hayranı için özel olarak hazırlanan sahne tasarımının yanı sıra özel görsel ve işitsel bir deneyim sunan Motive, sınırları zorlayan performansıyla bu zamana kadar yapılmış en unutulmaz rap müzik konserini gerçekleştirdi.

Yer aldığı her sahnesinde binlerce hayranıyla buluşan Motive, yoğun ve titiz bir çalışmanın ardından tasarladığı 360 derece sahne deneyimi ‘’ECLIPSE’’ ile 5000 kişinin üzerinde takipçisini bir araya getirdi.

GAİN’de Büyük Heyecan

“Şahsiyet” II. Fasıl GalasıTürkiye’de İlk Defa Sanatsal Deneyim Tasarımı Kurgusunda Uniq İstanbul Expo’da Yapıldı!

Türkiye’nin uluslararası ödüllü dizilerinden biri olan “Şahsiyet”in GAİN’de yayınlanacak II. Fasıl’ı için, Türkiye’de yine bir ilke imza atılarak Uniq İstanbul Expo’da sanatsal deneyim tasarımı kurgusunda görkemli bir gala gerçekleşti. Prömiyerini Hollywood’da gerçekleştiren dizinin Türkiye galası için Uniq İstanbul Expo’da görkemli bir gala yapıldı. 9 Kasım’da düzenlenen özel geceye dizinin Emmy Ödüllü başrol oyuncusu Haluk Bilginer ve Erdal Özyağcılar’ın yanı sıra Cansu Dere, Şebnem Bozoklu, İlker Aksum, Nergis Öztürk, Recep Usta, Eda Şölenci, Şehsuvar Aktaş, Ayşen İnci, Ömer Duran, Erkan Taşdöğen, Feridun Koç, Nurseli İdiz ile dizinin yönetmeni Onur Saylak ve senaristi Hakan Günday katıldı.

“Lunaparka giden çocuklar gibiydim”

Galada konuşan dizinin yönetmeni Onur Saylak, “5 yıl sonra bir şey var etmek çok kolay değil. Ama bizim kadar çılgın, bizim kadar cesur ve bizim kadar bu işi yapmak için can atan ve sonuna kadar destekleyen Kerem Çatay gibi müthiş bir yapımcımız ve çok çok iyi ve çalışkan bir oyuncu ekibimiz var. Daha sonra GAİN’le bir araya gelerek hep birlikte bu güzel projeyi var ettik. Bu geceyi düzenleyenlere ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

Dizinin başrol oyuncusu Haluk Bilginer ise, “Bu gördüğünüz muhteşem bir kadro. Bundan beş sene önce, Şahsiyet’e bayıla bayıla katıldım, çok da severek oynadım. Bu şahane ekiple çalışmaya bayılıyorum ben. Lunaparka giden çocuklar gibiydim her gün sete giderken. Şimdi 5 yıl sonra ikinci sezonda bambaşka bir şey var. Şahsiyetini arayan bir Agâh Beyoğlu var” diye konuştu.