Basur ameliyatı sonrası, genel anestezi veya yatıştırıcıdan yavaşça uyanırken, bir hemşire uyanma odasında yaşamsal belirtilerinizi izler. İdrar retansiyonu basur ameliyatının potansiyel bir komplikasyonu olduğundan, eve gitmeniz onaylanmadan önce (aynı gün ameliyat olacaksa) idrara çıkmanız istenebilir. Hastanede kalıyorsanız, bir sedye üzerinde hastane odanıza götürüleceksiniz.

Basur ameliyatı sonrası tamamen iyileşme, ameliyatınızın türüne ve kapsamına bağlı olarak 1 ila 6 hafta arasında sürmektedir. Evde veya hastanede iyileşirken, ilk haftalarda ağrı ve anal dolgunluk veya gerginlik hissi yaşanabilir. Eğer lazerle hemoroid ameliyatı olduysanız diğer geleneksel cerrahi tedavi yöntemine kıyasla çok daha kısa sürede ağrısız ve hızlı bir şekilde iyileşirsiniz ayrıca kesiksiz, kanamasız bir işlem olduğu için ameliyat sonrası aynı gün içerisinde normal yaşantınıza dönebilirsiniz.

Basur Ameliyatı Sonrası Ağrınızı Hafifletmek İçin Ne Önerilir?

Basur ameliyatı sonrası yaşanan ağrıları hafifletmek için önerilen yöntemler şunlardır; Günde en az sekiz bardak su için ve önerildiği şekilde dışkı yumuşatıcıları alın. Her ikisi de kabızlıktan ve ağrınızın kötüleşmesinden kaçınmanıza yardımcı olabilir. Günde üç ila dört kez 15 ila 20 dakika oturma banyosu yapılmalı. Daha belirgin ağrı için bir opioid ağrı kesici kullanılabilir ancak opioidler kabızlığa neden olabilicegide bilinmeli.

Basur Ameliyatı Sonrası Yara Bakımı Nasıl Olur?

Ameliyattan sonra hafif kanama ve anal bölgeden sarı-kırmızı akıntı sık görülür. Basur ameliyatından sonra akıntıyı izlemek ve iç çamaşırınız ile pantolonunuzu kirletmemek için ped takmanız önerilir. Ayrıca anal yaranızın üzerine bir gazlı bez veya anal bölgenizde bir çeşit tampon olabilir. Eğer uygulanabilir ve gerekliyse bunun ne zaman çıkarılacağı ve nasıl değiştirileceği hakkında cerrahınızla konuşun. Ameliyattan sonraki gün duş alınabilir ve oturma banyoları uygundur. Dikişleriniz varsa, ameliyattan yaklaşık 10 ila 14 gün sonra eriyecektir ve dikiş alınma işlemenine gerek duyulmaz.

Basur Ameliyatı Sonrası Fiziksel Aktivite Nasıl Olmalı?

Ameliyattan sonraki gün hareket etmeye başlayabilirsiniz ve basit, hafif aktivitelere ve işlere dönebilmelisiniz. Tüm reçeteli ağrı kesici ilaçları bıraktığınızda araba kullanabilirsiniz. Uzun süre oturmaktan kaçınılmalı. Otururken ağrı yaşanıyorsa yumuşak bir minder veya yastık kullanılabilir. En az 5 ila 7 gün boyunca ağır kaldırmaktan veya bağırsak hareketleriyle ıkınmaktan kaçınılmalı.

Basur Ameliyatından Sonra Beslenme Nasıl Olmalı?

Bağırsak hareketlerini geciktirmekten, ıkınmaktan veya tuvalette çok uzun süre oturmaktan kaçınılmalı. Gün boyunca altı ila sekiz bardak su içmeli. Yüksek lifli bir diyet ile beslenilmeli veya lif takviyesi alınmalı (günlük ideal lif alımı yaşa ve cinsiyete bağlı olarak 19 ila 38 gram arasında değişir). Düzenli beslenmeye rağmen kabızlıkla mücadele ediyorsanız doktorunuzun önerisi ile ara sıra müshil alınabilir ya da lavman kullanılabilir.

Basur Ameliyatından Sonra Cerrahınızı Ne Zaman Aramalısınız?

Basur ameliyatından sonra yüksek ateş veya titreme, idrar yapamama, ilaçla hafiflemeyen şiddetli veya kötüleşen ağrı, ağır rektal kanama veya pıhtılarla kanama, ameliyat yerinde genişleyen kızarıklık, şişlik veya kötü kokulu püstüler akıntı durumları acil müdahale gerektirecek komplikasyonların göstergesi olup cerrahınız ile mutlaka iletişim kurulmalı.