Probiyotikler ve prebiyotikler, mikroorganizmaları içeren veya destekleyen gıdalar, bileşenler, takviyeler, ürünler ve daha fazlası olabilir; çoğunlukla yararlı olup mikrobiyomumuzu etkileyerek genel sağlığımızı etkileyebilir . Tipik olarak üreticiler, mikrobiyomumuzu destekleyen faydalı bakteri üremesini teşvik etmek için prebiyotik ve probiyotik ürünler tasarlarlar.

Prebiyotik ve probiyotik arasındaki fark nedir?

Prebiyotikler, bakteriler için ideal bir besin kaynağı sağlayarak mikrobiyomumuzda aranan faydalı bakterileri destekleyen gıdalar, bileşenler, takviyeler, ürünler ve daha fazlasıdır. Bağırsak mikrobiyotamızı desteklemek için bir prebiyotik içeriğin olması gerekir.

Prebiyotiklerin özelliği ;

kolayca sindirilemez (veya yalnızca kısmen sindirilebilir);

ince bağırsakta emilmez;

ağzımızdaki bakteriler tarafından zayıf şekilde fermente edilebilir;

görünüşte faydalı bağırsak bakterileri tarafından iyi fermente edilmelidir;

bağırsaktaki potansiyel patojenler tarafından zayıf bir şekilde fermente edilebilir.

Yukarıdaki gereksinimler meyveler, sebzeler, tam tahıllar, baklagiller ve daha fazlası gibi yüksek diyet lifi seviyeleri içeren gıdalardır.

Probiyotiklerin özellikleri;

Probiyotikler , istenen faydalı bakterileri içeren gıdalar, bileşenler, takviyeler, ürünler ve daha fazlasıdır.

Bağırsak mikrobiyotamızı desteklemek için bir probiyotik bileşenin şu özelliklere sahip olması gerekir:

Güvenli, yani içeriğin bağırsakta olumsuz reaksiyonlara neden olmayan faydalı bakteriler içermesi gerektiği anlamına gelir.

İşlevsel, yani amaçlandığı gibi çalışması ve bağırsakta hayatta kalabilmesi ve düzgün bir şekilde gelişebilmesi gerekiyor

Teknolojik olarak kullanışlıdır; bu, üreticilerin mevcut malzemeleri kolayca çoğaltabileceği, saklayabileceği ve kullanmaya devam edebileceği anlamına gelir.

Yukarıdaki gereksinimler yoğurt, lahana turşusu, kimchi, kombucha çayı, kefir ve daha fazlası gibi fermente yiyecek ve içeceklerde probiyotikler bulunur .

Üreticilerin cildimizin mikrobiyotasını desteklemek için tasarladığı losyonlar, deodorantlar ve daha fazlası gibi cilt bakım ürünlerinde de probiyotikler bulabiliriz.

Prebiyotikleri hangi gıdalardan alabiliriz? prebiyotikler ne tür maddelerdir ? Nerede bulunurlar?

Prebiyotikleri , yiyecek ve içeceklerde veya besin takviyelerinde katkı maddesi olarak karşılaşabileceğimiz ve prebiyotik bileşenler içeren gıdalar ve üretilmiş bileşenler olarak ayırabiliriz.

Prebiyotik içeren gıdalar nelerdir ?

Enginar

Kuşkonmaz

Muz

Arpa

Meyveler

Hindiba

Sarımsak

Yeşil sebzeler

Baklagiller

Keten tohumu

Yulaf

Soğanlar

Domates

Buğday

Probiyotik içeren gıdalar nelerdir ?

Kefir

Bir çeşit yöresel Kore yemeği

Kombu çayı

Miso

Turşu

Lâhana turşusu

Ekşi mayalı ekmek

Tempo

Yoğurt

Prebiyotik ve probiyotik yiyecek ve içecekler sağlıklı ve güvenli midir?

Prebiyotik ve probiyotik açısından zengin gıdalara alerjiniz olmadığı sürece dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketmeniz sağlıklı ve güvenlidir. Probiyotik gıdalar yetişkinler için güvenli olsa da çocuklar, özellikle de bebekler, pastörize edilmemiş fermente gıdalarda bulunan potansiyel patojenlere karşı savunmasızdır. Bu nedenle, küçük çocuklara ev yapımı kombucha çayı gibi pastörize edilmemiş fermente gıdalar sunmadan önce çocuğunuzun doktoruyla konuşmak en iyisidir.

Prebiyotik ve probiyotik takviyelerinin kullanımı sağlıklı ve güvenli midir?

Tüm takviyelerde olduğu gibi, takviyenin kalitesi de üreticiler arasında önemli ölçüde farklılık gösterir. Ek olarak, bir sağlık uzmanı tarafından tavsiye edilmediği sürece prebiyotik ve probiyotik takviyeleri gereksiz olabilir.

Diyelim ki prebiyotik veya probiyotik takviyeleri almanız gerekiyor. Bu durumda, reklamı yapılan içerikleri içeren kontaminasyondan arınmış bir takviye aldığınızdan emin olmak için üçüncü taraf laboratuvar tarafından doğrulanmış bir takviyeyi tercih etmeniz önemlidir. Ürün kalitesindeki değişikliklere karşı daha savunmasız oldukları için bebek ve çocuk takviyeleri için özellikle önemlidir .

Doğal prebyotik ve probiyotikler

Meyveler, sebzeler, tam tahıllar, baklagillerin yanı sıra yoğurt, lahana turşusu, kimchi gibi fermente gıdalar ve daha fazlası açısından zengin, doğru ve dengeli bir beslenme, sağlıklı bir mikrobiyomu korumak için en iyi seçeneğinizdir.

Kanıtlar, probiyotik takviyelerinin, insanların prebiyotik gıdalar (örneğin meyveler, sebzeler, tam tahıllar vb.) açısından zengin bir beslenmeyi takip etmemeleri durumunda yalnızca kısa vadeli sağlık sonuçları sağlayabileceğini göstermektedir. Mikrobiyomumuzu ve genel sağlığımızı korumak için sağlıklı bir beslenme zorunludur.