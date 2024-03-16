Rektosel, rektum ile vajina arasındaki dokunun zayıflaması ve rektumun vajinanın arka duvarına doğru çıkıntı yapmasına neden olan bir durumdur. Rektum kolonun ( kalın bağırsak) son 15 santimlik gaytanın depolandığı kısımdır. Hem rektum hem de vajinanız yerinde kalır çünkü pelvik tabanınız adı verilen pelvisinizdeki kaslar ve bağlar onları yerinde tutar. Pelvik tabanınız zayıfladığında bu organlar yer değiştirebilir ve hatta birbirlerinin üzerine binebilir.

Rektosel, zayıf pelvik taban nedeniyle organların sarktığı bir durum olan pelvik organ prolapsusunun (POP) bir şeklidir. Çoğunlukla rektosel, rahim veya mesane gibi organların da yerinden çıktığı diğer pelvik organ sarkması türlerinde meydana gelir. Rektosel aynı zamanda arka vajinal duvar prolapsusu olarak da adlandırılır.

Rektosel çok yaygın bir durumdur ve hatta muhtemelen bildiğimizden daha da fazladır. Küçük rektoseller sıklıkla semptomlara neden olmaz; bu da birçok kişinin muhtemelen bu şikayet için doktora başvup teşhis alamadığı anlamına gelir.

Rektosel Belirtileri

Rektumunda veya vajinada basınç veya dolgunluk hissi.

Vajinadan içeri girebilecek veya girmeyebilecek yumuşak bir doku çıkıntısı.

Kaka yaptıktan sonra rektumun tamamen boşalmadığını hissetmek.

Günde birkaç kez kaka yapma isteği duymak.

Cinsel ilişki sırasında rahatsızlık yaşanması ( disparoni ).

Vajinada gevşeklik veya kas tonusu kaybı hissi.

Bağırsak hareketi sırasında dışkıyı dışarı itmek için parmaklarınızı vajinanızdaki çıkıntıya bastırmak zorunda kalma.

Rektosel önlenebilir mi?

Rektosel veya pelvik organ sarkması oluştuğunda cerrahi tedavi dışında bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Yine de pelvik tabanı güçlendirebilecek iyi uygulamalar hayata geçirilebilir. Hafif rektosel vakalarını yönetmek için kullanılan stratejilerin çoğu, sarkma riskinizi azaltmak için kullanılabilir.

Kegel egzersizlerini düzenli olarak yapın . Kegel, özellikle doğumdan sonra önemli olan pelvik taban kaslarınızı güçlendirebilir. Bebeğinizi doğurduktan sonra Kegel egzersizi yapmanın ne zaman güvenli olacağını sağlık uzmanınıza sorun.

Kabızlığı tedavi edin ve önleyin. Bol miktarda sıvı içirin ve meyve, sebze, fasulye ve tam tahıllı tahıllar gibi yüksek lifli yiyecekler yiyin. Günlük 25 ila 35 gram lif ve sekiz bardak su almayı hedefleyin. İhtiyacınız varsa dışkı yumuşatıcıları kullanın.

Ağır kaldırmaktan kaçının ve doğru şekilde kaldırın. Kaldırırken beliniz veya sırtınız yerine bacaklarınızı kullanın. Daha ağır nesneleri kaldırırken yardım alın.

Öksürüğü yönetin. Kronik öksürük veya bronşit için tedavi alın ve sigara içmeyin.

Sağlıklı bir kiloyu koruyun. İdeal kilonuzu belirlemek için doktorunuzla konuşun ve ihtiyacınız varsa kilo verme stratejileri konusunda tavsiye alın.