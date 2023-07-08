(Ayparçası kaleminden )



Anlamsız bir bekleyiş belkide hala kalben sesleniş,

hayatı bilinçli yaşamak veya tam tersi kendi egosunun

farkında olmayan, çoğu zaman insanların sevgiye nasıl sahip

çıkılmasını açıklayan aşılayan ama hiç kendi uygulamayan biri olmaktı kendince doğrusu...İnanılmış ya bir kere dünyanın onun etrafında döndüğünü sanan,yaptıklarına sırt dönen,yine kendince hayatın doğrusu bu diye hayıflanan lakin kendi doğrularının aslının yanlış olduğunu

kabul etmemekti aslında insan oğlunun en büyük bencilliği ve zayıflığı.

Sanırım biraz sunduklarımızın arkasında durmaktır insanlığımız...

Unutmamalıyız bu dünyanın yalancı tiyatrodan ibaret olduğunu,

ve günü gelince sahne oyunundan uzak kalıp,tek bir sahne yaşayacağımızı...Onun’da Ahiret’te son sahne olacağını.



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EGE'DE SILA RÜZGARI ESTİ

“Ben de artık Bodrumluyum”

Türk pop müziğinin en sevilen kadın sanatçılarından Sıla, Altınoluk Açıkhava’da başlayan Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda devam eden bayram konserlerine Bodrum İle devam etti. Sıla önceki gün BTCTurk 10.yıl konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle bir araya geldi.

Biletleri günler öncesinden tükenen konserin açılışını "Velhasıl" şarkısıyla yapan sanatçı, geçmişten bu yana en güzel şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

Sahnede sevenleriyle sohbet eden sanatçı; “Ben de artık Bodrumluyum. Evime geldim, sizlerin güler yüzünü görmek benim için en büyük mutluluk. Hepiniz hoş geldiniz evime, dost muhabbetinden daha güzeli yoktur” dedi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sıla, sevenlerinin yoğun isteği üzerine alkış eşliğinde sahneye dönerek “Engerek” şarkısıyla biss yaptı.

SAHNEDE YENİ ŞARKI MÜJDESİ!

sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Bodrum Günay Restaurant’ta sahne aldı.

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Mahsun Kırmızıgül; “izleyiciyle buluşmak çok güzel. Sahneye çıktığım zaman mutlu oluyorum. Sahnede bambaşka bir hayat var. Ne olursa olsun oraya çıktığımda bunu unutuyorum. Benim her sahnem dolu,her sahnem sold out oluyor. Amerika’dan, Kanada’dan Avrupa’dan, Arap ülkelerinden, Azerbaycan’dan, İran’dan çok insan geliyor beni dinlemeye. O yüzden mutluyum”

Bu ara sinemadan biraz kopar gibi oldum diyen Kırmızıgül; “Yeni bir şarkı yaptım. Gece gündüz stüdyoda çalıştım, Önümüzdeki haftalarda, çok uzun bir aradan sonra “Dinle” tadında belki “Dinle ”den daha güzel bir şarkı olacak” şeklinde belirtti.



Programına “Gül Senin Tenin” şarkısıyla başlayan ve yaklaşık iki saat muhteşem bir performans sergileyen başarılı sanatçı, konserinin sonlarına doğru hareketli şarkıları ile kendisini dinlemeye gelen misafirlerini ayağa kaldırdı.

HARBİYE’DE KENAN DOĞULU COŞKUSU!

Yaz boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatan Kenan Doğulu, sezonun heyecan dolu ilk Harbiye konseriyle sevenleriyle buluştu.

Müzik dünyasının yıldızı Kenan Doğulu, yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Doğulu, 2 Temmuz Pazar akşamı her yıl heyecanla beklenen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sezonun ilk konseriyle sevenleriyle buluştu. Müzikseverler, BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında Kerkisolfej organizasyonuyla gerçekleşen konserde Doğulu’nun sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Eğlence dolu geceyi Harbiye’nin büyüleyici atmosferinde Bumaya ve Hezarfen ile başlatan sanatçı, aralarında son yıllarda ses getiren Yaramızda Kalsın, Yosun ve Vay Be’nin de yer aldığı geniş seçkisiyle unutulmaz biz geceye imza attı.

BÜLENT ORTAÇGİL'İN

50.SANAT YILINA BÜYÜK İLGİ

Sanat yılının 50’nci Yıl kutlamasını yapan usta sanatçı Bülent Ortaçgil, önceki akşam Kerkisolfej organizasyonun düzenlediği BtcTurk 10.yıl konserleri kapsamında Bodrum’da sahne aldı. Bodrumlu müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Bülent Ortaçgil, konserine başlama saatinden önce kapıda uzun kuyruklar oluştu. Geçmişten günümüze dillere pelesenk olmuş bir çok parçasını kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle birlikte seslendiren Ortaçgil, “Müzikte sizlerle birlikte dolu dolu 50’nci Yılımı geçiriyorum. Bana yaşattığınız herşey için çok teşekkür ederim. Müzik sizinle var olur müzikleri yaşatanlar sizlersiniz, dilerim bir 50 yıl daha birlikte geçiririz inşallah” diyerek esprili bir şekilde sevenlerine teşekkür etti. Sahnede Bülent Ortaçgil’e eşlik eden Erkan Uğur, Cem Aksel, Baki Duyarlar ve Erdal Akyol’da güçlü yorumlarıyla büyük alkış aldılar. Öte yandan Bülent Ortaçgil’i bu özel gününde yalnız bırakmayarak sahnesine konuk olan Birsen Tezer ve Jehan Barbur’da performanslarıyla büyük beğeni topladılar.

SAHNEDE PERUK ÇIKARDI!

Şarkılarıyla gönüllere taht kuran sanatçı Yıldız Tilbe, KerkiSolfej organizasyon tarafından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konserde binlerce hayranına unutulmaz bir akşam yaşattı.

BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında İstanbullularla bir araya gelen Yıldız Tilbe, konserine 'Delikanlım' şarkısıyla başladı. Kıyafetiyle göz kamaştıran Tilbe, bir an olsun düşmeyen enerjisiyle kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Kısa bir süre önce saçlarını kısa kesen sanatçı perukla çıktığı konserinin başlarında peruğu çıkarınca alkış yağmuruna tutuldu. Saçımı nasıl buldunuz diye seyircisine soran Tilbe: "Saçlarım da kaşlarım da çok güzel Allah'a şükür." diyerek herkesi kahkahaya boğdu. Tilbe: "Saçlarım beyazladı. Peruk takınca 35 oluyorum, takmayınca da 60'lara doğru yürüyoruz Allah'a şükürler olsun" dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇI'DAN UNUTULMAZ BİR GECE

Hem Türkiye’de hem dünyada dinlenme rekorları kıran sanatçı Antonis Remos, bayramın son günü, nefes kesen manzarası ile Bodrum’un en güzel lokasyonlarından birisine sahip olan Mgallery The Bodrum hotel Yalıkavak ev sahipliğinde, müzik severler ile buluştu. Hem Türkiye’den hem de yurtdışından pek çok misafirin katılımı ile gerçekleşen konser, otelin denize sıfır plajında, deniz kenarına özel olarak kurulan sahnede sanatçı Remos’un sevilen şarkıları eşliğinde görsel bir şölen yaşandı.

ATİYE'DEN 'SEFAM OLSUN'

Hem geçtiğimiz yıl yayımladığı albümü "Deli İş’indeki "Allem Kallem" ve "Dalgana Bak" şarkılarının başarılarıyla hem de yıllar önce yayınladığı "Aşkistan", "Kalbimin Fendi", "Ya Habibi" ve Erol Evgin ile düet yaptığı "Tüm Bir Yaşam" şarkılarının önce sosyal medyada sonra da dijital müzik platformlarında tekrar trend olmasıyla çok güçlü bir geri dönüş yapan Atiye, şimdi de .ok özel bir proje olan 'Selami Şahin Şarkıları 1' albümünde yer aldığı Sefam Olsun şarkısını yayınlıyor.

Bülent Ersoy’un 1993 yapımı albümüne adını veren bu şarkı, dönemin ses getiren şarkılarından biri olmakla birlikte Bülent Ersoy’un en çok satan albümleri arasına yerleşti. ‘’Sefam Olsun’’ bu defa Atiye’nin yorumuyla bugünün müzikal anlayışında hayat buluyor. Şarkı, İskender Paydaş düzenlemesiyle dinleyenleri dansa davet ediyor.