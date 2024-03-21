"Yarım Asırlık Emektar Çınar İsim Yaşar Şenyüz"

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören Türk moda dünyasının duayen fotoğrafçısı tasarımcı, gazeteci; Yaşar Şenyüz hayatını kaybetti.

20 Mart Salı günü öğle namazına müteakip Şişli Camisinde kılınan cenaze namazı sonrasında Küçükçekmece Kanarya Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi. Ailesinin ve sevenlerinin göz yaşları içinde son yolculuğa uğurlandığı usta ismin, tebessümlü bakışları herkesin hayatına dokunuşu insanlığa bir miras kaldı.

Çok söz var yüreğimden dilime kalemime düşürmek istediğim ama, sığmayacak bu sayfaya biliyorum. Mekânın cennet olsun Ustam. O sıcacık güzel kızım diyen sesini, babacan tavrını, yol gösterici olmanı, yolun aydınlık olsun yoluna durmadan,bıkmadan devam et sözlerini unutmayacağım asla.

"Dostları Ustayı Yalnız Bırakmadı"

Medya Sanat ve Siyaset camiasından bir çok isim katıldı. Önce vatan gazetesi imtiyaz sahibi Abdullah Akosman,haber müdürleri Funda Akosman, Mustafa Kemal Sallı ,İyi parti Kocaeli Millet Vekili Lütfü Türkkan,Metin Coşkun,Caner Budak,Tayyar Işıksaçan,Sertip Güçün,Hakan Solaker, Arslan Güven, Erol Işık, Kenan Çınar, Yaşar Çakmak, Tuncay Genckalan,Tuğba Özay, Teoman Ayık, Cüneyt Şentürk, Yusuf Azuz,Hüseyin Bakar, Zafer Kerey,Turgay Saka gibi bir çok isim son görev için Ustayı yalnız bırakmadı.





