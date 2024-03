EMRE ALTUĞ'LA KAYAHAN ZAMANI

İş Sanat, Türk Pop Müziği'nin efsane ismi Kayahan'ın unutulmaz şarkılarını Emre Altuğ'un yorumuyla "İstanbul Kadar Güzel" konserinde bir araya getiriyor. Kayahan’ın en sevilen şarkıları, Emre Altuğ konserinde İpek Açar ve Demet Sağıroğlu'nun yorumlarıyla hayat bulacak.



Müzik dünyasının usta ismi Alper Kömürcü' nün aranjmanlarının yer aldığı özel konserde, sahnede 30 kişilik bir orkestra yer alacak. İpek Açar, konserde şarkıları ve düetle Emre Altuğ'a eşlik ederken, Demet Sağıroğlu da konuk sanatçı olarak konserin bir başka özel ismi olacak.

ELEGANT HANDE

“Beyaz Show Sonrası Hande Yener Konseri”

Ünlü Pop yıldızı Hande Yener Türkiye İş Bankası 100. Yıl kutlaması kapsamında Kremlin Palace Antalya’da önce Beyaz Show’a katıldı. Beyaz Show sonrası Hande Yener konseriyle taçlanan kutlamalarda Kraliçe 2 saat süren sahne şovu ve sesi ile kendine hayran bıraktı.

Pop müziğin tartışılmaz en büyük stil ikonu olarak işaret edilen Yener. Dünyaca ünlü marka Mugler imzalı tasarım elbisesiyle farkını ortaya koydu. Kahkül kestirdiği yeni saç modeliyle Yener büyük beğeni alırken “Elegant Hande” yorumları yapıldı.

Sıla’dan Defterin Arasında Kalan Şarkı

Sıla, yeni çalışması “Zahmet Olmazsa”yı sevenleriyle buluşturdu. Sözleri Sıla imzası taşıyan, bestesi ise Efe Bahadır’la Sıla Gençoğlu ortaklığıyla yazılan “Zahmet Olmazsa” sözleriyle de oldukça manidar. “Zahmet olmazsa, gidiniz.” diyen Sıla, şarkının aranjesinde Tolga Şanlı ile çalıştı.

Şarkıyı kulisinde Mikail Yılmaz yönetmenliğinde sıcak bir ortamda kliplendiren Sıla, yeni çalışması “Zahmet Olmazsa”yı şu sözlerle anlatıyor: “Bir sayfanın arasında kalmasını istemediğim şarkı. Uzun yıllar oldu yazalı. Müziğini Efe’yle yazdık, sözleri benim. Zahmet olmazsa… Değerli şarkıcı arkadaşlarımız arasında gezdi bir süre, sonra oturdu köşesine. Tolga bu güzel gitarı çalmasa belki yerinden kalkıp yeniden ciğerimin köşesine yerleşmeyecekti. “Zahmet Olmazsa” klibiyle sadece Youtube’da, şarkısıyla tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

CAN BONOMO'NUN ALBÜM LANSMAN KONSERİ

Can Bonomo, yeni albümü Kara Konular'ın lansman turnesinin ilk ayağını İstanbul DasDas'ta gerçekleştirdi.

Biletlerin tamamının tükendiği ve yoğun bir ilginin olduğu gecede Bonomo, yeni albümü Kara Konular'da yer alan şarkılarının canlı performanslarını ilk defa sahnede seyirciyle buluşturdu. Lansman konseri için özenle hazırlanan Can Bonomo, geceye özel ışık şovları ve sahnedeki muhteşem enerjisi ile gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Can Bonomo'yu sahnede eşlik etmeye, hem de dinlemeye gelen ünlü dostları gecede yalnız bırakmadı. İki şarkıda düet yaptığı Mabel Matiz ile konserde görkemli bir performansa imza atan sanatçı, yine albümde vokalleri ile yer alan Nova Norda ile birlikte bir şarkı seslendirdi. Gecenin bir diğer sürprizi ise Sarp Apak, Bengi Apak ve Melikşah Altuntaş‘ın sahneye çıkarak Bonomo ile beraber performans yaptıkları anlar oldu. Bu özel gecede Bonomo'yu eşi Öykü Karayel de yalnız bırakmadı. Geceye katılan ünlü isimler arasında Gupse Özay, Barış Arduç, Esra Ruşan, Bartu Küçükçağlayan, Merve Özgüle gibi dostları vardı.

İBRAHİM ERKAL ‘HÜRMET’ ALBÜMÜ PLAK VE CD FORMATINDA

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, milyonu aşan albüm tirajları ile Türk müzik tarihinde önemli bir yer edinen arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketi ve İz Müzik dağıtımı ile 4 Mart Pazartesi Plak (LP) ve CD formatında dinleyiciyle buluşan İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi. Hürmet’in plak ve cd tasarımını Arda Aktaş / Daire Creative yaptı. Hürmet albüm serilerinin tüm yapım aşamaları ile yakından ilgilenen İskender Ulus bu özel proje için ‘Türk müzik dünyasına her anlamıyla büyük bir proje hediye etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İki yıldır üzerinde çalışılan Hürmet, gerek tasarım gerekse işitsel olarak dünya normlarında bir plak oldu. Son yıllarda yeniden plak dinleyicisinin sektörel olarak farklı bir kulvarın canlanmasını sağlaması sebebiyle, uzun yıllar arşivlerde saklanması yönünde çalışarak hazırladık. İbrahim Erkal şarkılarının plağa çok yakıştığını düşündüğümüz için bütün üretim kısmını yurtdışında titizlikle yürüttük’ açıklamasında bulundu. Plakların ağırlığı 180 gram olup, Hürmet projesine özel Analog Master yapılmıştır. Ayrıca plaklar kırmızı, turkuaz ve mor renklerinde basılmıştır.

ÖZGE ÖZDER İLE SİNAN GÜLERYÜZ’ÜN ROMANTİK DÜETİ YAYINDA!

Sinan Güleryüz ve Özge Özder çifti, birlikte düet yaptıkları dördüncü şarkı olan ‘Son Kez’ bugün tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı. Oyuncu Özge Özder ile müzisyen eşi Sinan Güleryüz’ün müzik alanında birlikte yaptıkları ve milyonlarca dinlenen romantik düetlerine bir yenisi eklendi. İkilinin birlikte söyledikleri ve sadece YouTube dinlenme sayısı 52 milyona ulaşan, “Senle Ben” adlı düetlerinin ardından her sene bir romantik düete imza atan çift, "Yeni şarkımız “Son Kez” bu senenin slow hitlerinde üst sıralara yerleşecek ve gelecek zamanlarda da en sevilen slowlar arasında kalıcı olarak yerini alacak. Çok severek ve aşkımızdan ilham alarak seslendirdik. Her çiftin hatta birbirini seven herkesin, birbirinin gözlerine her baktığında bu bakışın son bakış olabileceğini hatırlatmak istedik. Şarkımıza yakında çok romantik bir klipte gelecek.“ diye konuşarak yeni şarkılarının müjdesini verdiler.

“Kadınlar Matinesinde Nalan İzdihamı”

Sevilen şarkıcı Nalan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen kadınlar matinesi konserinde hayranlarıyla buluştu.

Kadın davetlilerin salonu hıncahınç doldurduğu konserde sevilen şarkıcı; repertuarında seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla konukları coşturdu.Kadın hayranlarının oturduğu tüm masaları tek tek dolaşan Nalan, davetlilerin isteğini kırmayarak; bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Sahne öncesi duygularını dile getiren Nalan, sanat kariyerinde ilk kez bir kadınlar matinesi konserinde yer aldığını belirterek " Çok güzel düşünülmüş bir organizasyon.Benim için bir ilk.Harika bir kadınlar korosu salonda beni bekliyor.Heyecanlı ve mutluyum " dedi.

BİZİM İMAJ MAKER’IMIZ MEVLANA’YDI

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki Solfej’in organizasyonuyla Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne’de müzikseverlerle buluştu.Konyalıların yoğun ilgi gösterdiği konserinde Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını izleyenlerle hep bir ağızdan söyleyen sanatçı, bir bayan hayranının “Erol Bey, yine çok şıksınız” diye bağırması üzerine teşekkür ederek; “Şimdi imaj makerlar var. Biz imaj falan bilmezdik. Bizim imaj maker’ımız Mevlana’ydı: Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol” dedi.