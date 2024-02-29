SEDA SAYAN’DAN BİR HANDE YENER KLASİĞİ: “ACI VERİYOR”

Seda Sayan 17 yıl önce programına Hande Yener’i konuk etmiş, birlikte Yener’in ‘Acı Veriyor’ şarkısını seslendirmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde sandıktan çıkan bu görüntüler sosyal medyada viral olmuş ve hayranları Seda Sayan’dan bu şarkıyı istemişti. Sayan onları kırmadı ve stüdyoya girerek şarkıyı kaydetti. ‘Acı Veriyor’ Seda Sayan yorumuyla çok yakında dijital platformlarda…

Yaptığı televizyon programları, şarkıları ve dobra tarzıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan son dönemde müzik kariyerine ağırlık verdi. Art arda yayınladığı şarkıları \'Gör Bak\' ve \'Benim Seni Görmem Lazım\' ile listelerde başarıdan başarıya koşarken \'Ah Geceler\' gibi klasik şarkıları da sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. TikTok ve Instagram gibi platformlarda binlerce kez paylaşılan şarkılarıyla Z kuşağını da yakalayan Seda Sayan gençlerin sesine kulak veriyor. 2000\'li yılların ortasında Seda Sayan\'ın Hande Yener\'i programına konuk ettiği ve birlikte 2004 çıkışlı \'Acı Veriyor\' şarkısını seslendirdikleri görüntüler geçtiğimiz günlerde yine viral olmuştu. Seda Sayan\'ın yorumundan herkes etkilenmiş ve hayranları “Bu şarkıyı söylemelisin” çağrısında bulunmuştu. Sevenlerinin bu isteğine kayıtsız kalamayan Seda Sayan stüdyoya girdi ve \'Acı Veriyor\'u kendine özgü sesi ve tarzıyla kaydetti. Çok yakında single olarak yayınlanacak şarkının listelerde fırtına gibi esmesi bekleniyor.

BESTE AÇAR’DAN YENİ TEKLİ 'SAHTE HAYATIN'

Türk pop müziğinde emin adımlarla ilerleyen Beste Açar, sözü Yazgın Kaçak'a müziği Elmir Qasimov'a düzenlemesi Mert Yıldız'a ait yeni teklisi 'Sahte Hayatın' ile 2024 yılında hız kesmeden müzikal yolculuğuna devam eidyor.

Fann Records etiketli Arabesk ezgili trap pop 'Sahte Hayatın'ın video klibi, aynı zamanda şarkının sözlerini de yazan Yazgın Kaçak yönetmenliğinde 9 saat süren çekimler sonunda tamamlandı.Kar Beyaz gibi pop müziğin klasik şarkılarından birine imza atan Beste Açar, Türk pop müziğin dev ismi Kayahan’ın kızı olarak babasının bıraktığı bayrağı gururla taşıyor.

ÖMÜR GEDİK’TEN “İS VE DUMAN”

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra söz yazarlığı ile de adını duyuran Ömür Gedik, sözlerini kendi yazdığı “İs ve Duman” adlı şarkısını ve klibini DMC ve Tayga Prodüksiyon ortaklığında sevenleriyle buluşturdu.

Sözü Ömür Gedik, beste ve aranjesi Cenk Kandıralı’ya ait olan şarkının klibi Üsküdar’da 360 derece boğaz manzaralı A11Bosphorus’da çekildi. Belgesel ve kısa filmleriyle tanınan ödüllü yönetmen Seyithan Kartal’ın çektiği klip, şarkının sözleriyle de orantılı olarak zamansız bir ayrılığın derinleştirdiği özlem ve hüzün dolu aşk hikayesini metaforlarla anlatıyor.

ARENA’DA JEKYLL & HYDE RÜZGARI

Gösterime girdiği günden bu yana sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan ‘Jekyll & Hyde’ müzikali, önceki akşam KerkiSolfej’in gerçekleştirdiği organizasyonla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sergilendi.



Tüm biletlerin tükendiği etkinlikte yoğun ilgi ile karşılaşan Jekyll & Hyde Müzikali kendi alanında ise bilet rekoru kırdı. Ülker Arena'da ilk defa oynanan bir Broadway oyunu olarak kayıtlara geçen Jekyll & Hyde Müzikali sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.



Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Broadway Müzikali ‘Jekyll & Hyde’ müzikali, binlerce İstanbullu tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Antre Production tarafından sahnelenen, başrollerini Hayko Cepkin’in hayat verdiği Jekyll & Hyde müzikalinde kendisine Öznur Serçeler ve Nermin Koçak eşlik ediyor. Hayko Cepkin, Öznur Serçeler ve Nermin Koçak’ın yanı sıra Fatih Al, Umut Kurt ve Cenk Bıyık gibi usta isimlerin yer aldığı müzikalin yapımcılığını Melikcan Zaman üstlenirken yönetmenliğini Taner Tuncay, genel sanat yönetmenliğini Malcolm Keith Kay, yaratıcı yapımcılığını Feri Baycu Güler, müzik direktörlüğünü Sabri Tuluğ Tırpan ve koreografisini ise Seda Özgiş yapıyor.

AYNUR AYAZ’IN YENİ PROJESİ "HAYVANLARIN GÖZÜNDEN MESLEKLER"

Ünlü TV Programcısı, sunucu, yazar ve eğitmen Aynur Ayaz, iki yıldan fazla bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığı yeni projesi "Hayvanların Gözünden Meslekler" adlı çocuk hikaye kitabını nihayet sosyal medya platformlarında duyurdu.

Bu renkli ve eğlenceli kitap, 8-15 yaş arası çocukları hedef alıyor ve içerisinde otuzun üzerinde hikaye barındırıyor. Aynur Ayaz, bu hikayelerde çocuklara, hayvanların bakış açısından farklı meslekleri ve sosyal sorumluluk kavramını anlatarak onların hayal güçlerini ve empati yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Aynur Ayaz'ın daha önceki kitaplarından olan ve üçüncü baskısını gerçekleştiren "Samimi Niyet" adlı eserinden sonra "Hayvanların Gözünden Meslekler", yazarın sosyal sorumluluk projelerine olan bağlılığını bir kez daha gösteriyor. Bu yeni kitap ile Aynur Ayaz, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden öğretici ve eğlenceli bir okuma deneyimi sunuyor. Aynı zamanda, Aynur Ayaz'ın "Hayvanların Gözünden Meslekler" kitabıyla birlikte başlattığı sosyal medya kampanyası büyük ilgi görüyor. Takipçiler, kitap hakkındaki düşüncelerini ve etkileşimlerini #HayvanlarınGözündenMeslekler hashtag'i ile paylaşıyorlar.

HER OYUNU KAPALI GİŞE OYNANAN ‘AYDINLIKEVLER’ AKM’YE GELİYOR

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın devleşen performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’ iki senedir ara vermeden kapalı gişe oyunlarına devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde sahnelenen, her oyun ayakta alkışlanan ‘Aydınlıkevler’ ilk kez 5 Mart’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde olacak.

Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü toplayan ‘Aydınlıkevler’ 70’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor. Seyircileri soğuk Ankara günlerine doğru yolculuğa çıkaran ‘Aydınlıkevler’ bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikaye anlatıyor.