AYŞEGÜL ALDİNÇ'TEN SEZON SONU FİŞEKHANE KONSERİ

Türk pop müziğine damgasını vurann Ayşegül Aldinç, 29 Mart akşamı sezonun son konseri için Fişekhane sahnesinde sevenleri ile buluşuyor. Sezon başından beri Fişekhane konserlerinde sevenleriyle buluşan Aldinç yoğun ilgi görüyor.

Ayşegül Aldinç yine doyumsuz yine eğlencenin zirve yapacağı bir performans gecesinde; sesi, güzelliği ve şarkılarıyla izleyenleri büyüleyecek. Kendini daima yenileyen Aldinç, hem akla yerleşen hem de daima şaşırtan sahne performansında, geçmişten günümüze kadar uzanan diskografisinin farklı köşelerindeki şarkılarla 2 saatlik bir gezintiye çıkarıyor. Güçlü sahne performansı ile unutulmaz konserlere imza atan Aldinç, bir yandan da yeni şarkılar yayınlamak üzere çalışmalara başladı.

İBRAHİM ÇELİKKOL ‘GADDAR’DA TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRMEYE GELİYOR

Ay Yapım’ın sevilen dizisi ‘Gaddar’ın kadrosuna yeni bölümle beraber İbrahim Çelikkol konuk oyuncu olarak dahil olacak. NOW ekranlarında cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümde Zakkum Kardeşler’in büyük ağabeyi Korkut olarak seyirciyle ilk kez buluşacak.

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın başrollerinde buluştuğu Ay Yapım imzalı ‘Gaddar’ın bu haftaki bölümüyle kadrosuna İbrahim Çelikkol konuk oyuncu olarak katılacak. Yeraltı dünyasında acımasızlığıyla nam salmış Zakkum Kardeşler’in büyük ağabeyi Korkut’a hayat verecek başarılı oyuncu Ekber’in Enver’e karşı planlarıyla oyuna dahil olacak. Zakkum Kardeşler’in en acımasızı, yüzü asla gülmeyen ama kardeşlerine ölümüne bağlı Korkut karakterinin dizideki dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla bekleniyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

MERT AYDIN VE DEHA BİLİMLİER BULUŞMASI “KIRDIN KALEMİ”

Ünlü DJ, müzisyen Mert Aydın ile son dönemlerde güçlü yorumu ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Deha Bilimlier yeni bir projede buluşuyor: “Kırdın Kalemi”.

Günümüz pop soundu ve altyapısıyla dikkatleri üzerine çeken şarkı, Mert Aydın’ın dokunuşları ve Deha Bilimlier’in kendine has farklı tarzı ve yorumuyla hayat buluyor. Şarkının akustik versiyonunu ise Deha Bilimlier müzikseverlerle buluşturuyor. Hayrettin Güneş prodüktörlüğünde Grand Müzik etiketiyle yayınlanan eserin genel koordinatörlüğünde Selim Seven, dağıtım ve dijital pazarlamasında sounderland bulunuyor. Şarkının söz ve müziği Kurtuluş Kuş’a ait. Düzenlemesi Mert Aydın, mix, mastering ise Koray Püskül imzası taşıyor. İkiliye gitarlarda Doğukan Aydın, bağlamada Ali Yılmaz, yaylı grubunda New World Strings eşlik ediyor.

Rubato'dan 2.klip Sen Tükendin Ben Tükendim’e Geldi

Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden oluşan Rubato’nun 5. stüdyo albümü "Rubato / 5” Bayhan Müzik yapımcılığında tüm dijital mecralarda yerini aldı.

Özer Arkun(çello/solo vokal), Göksun Çavdar(klarnet/bas klarnet/saksafon) ve Eralp Görgün(bas gitar) tarafından kurulan Rubato, grup kariyerlerinin 10. yılında 7 yeni, 3 tekrar yorumladıkları 10 şarkıdan oluşan albümleri “5”i videolandırmaya devam ediyor. Grup albümün ikinci video klibini söz ve müziği Tan Taşçı'ya ait olan "Sen Tükendin Ben Tükendim"e çekti. İlk işbirliklerini tam 4 yıl önce yayınladıkları "Ezberleri Bozalım" ile yapan Rubato ve Taşçı yine uzun soluklu bir şarkıya imza attı. Rubato "Sen Tükendin Ben Tükendim"in video klibi için İzzet Başlak yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. Platoda gerçekleştirilen çekimlerde grubun performansını izliyoruz. Albüm şarkılarını konserlerinde de söyleyen grup gelen istekler üzerine klipler

çekmeye devam edecek.

Umut Kuzey’den yeni klip: “Diğer Yarım”

Türk rock müziğinin başarılı isimlerinden Umut Kuzey’in sözü ve müziği kendisine ait şarkısı “Diğer Yarım”, klibiyle birlikte müzikseverlerle buluştu.

Düzenlemesini İskender Paydaş’ın üstlendiği şarkının kaydında Umut Kuzey’e, davul, synthesizer ve tuşlu çalgılarda İskender Paydaş, akustik gitar ve elektro gitarda Metin Türkcan, bas gitarda Tarkan Gözübüyük eşlik etti.

Umut Kuzey’in kendi bestelerinin yanı sıra coverladığı şarkıların da büyük beğeni topladığı “Tek Başımıza” albümünde yer alan Diğer Yarım’ın klibi Milyon Beach Kilyos’ta İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde çekildi. Klipte Umut Kuzey’e Rus model Anastasiia eşlik etti. Umut Kuzey, “Diğer Yarım” şarkısının klibiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Tek Başımıza albümünün 4’üncü video klibini kendi bestem olan “Diğer Yarım” şarkısına çektik. İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde çok güzel bir klip oldu. Uzun zamandır motosiklet kullanıyordum ama ilk kez bir klibimde motosiklet sahnesine yer verdik. İzleyenlerin de beğeneceğini umuyorum. Keyifli izlemeler.”

“Veda” oyunundaki başarısıyla Leyla Feray’a “Vasfi Rıza Zobu Ödülü”

YEKÜV Vakfı 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle her yıl Türk Tiyatrosu’nun efsane ismi Vasfi Rıza Zobu anısına verdiği “Yılın En Başarılı Genç Tiyatro Oyuncusu Ödülü”nü bu yıl Tiyatrokare’nin “Veda” adlı oyununda “Mehpare” karakterini canlandıran Leyla Feray’a verdi. Başarılı genç oyuncu ödülünü oyunun sonunda seyirci karşısında aldı. Yönetmen ve yazar Nedim Saban’a da vakıf tarafından tiyatroya katkıları nedeniyle özel plaket verildi.

Anadolu’dan İstanbul’a gelerek üniversite eğitimi alan gençlere otuz iki yıldan bu yana karşılıksız eğitim bursu veren YEKÜV Vakfı (21.yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) “27 Mart Dünya Tiyatro Günü” nedeniyle her yıl en başarılı bir genç tiyatro oyuncusunu ödüllendiriyor. Türk Tiyatrosu’nun efsane isimlerinden Vasfi Rıza Zobu anısına 27 yıldan bu yana aralıksız olarak bu ödülü veren YEKÜV, bu yıl “27. Yılın En Başarılı Genç Tiyatro Oyuncusu Ödülü”nü Tiyatrokare’nin “Veda” adlı oyununda “Mehpare” karakterini canlandıran Leyla Feray’a verdi. Nedim Saban tarafından sahneye konulan, yazar Ayşe Kulin'in “Veda” adlı romanından uyarlanan oyundaki performansıyla, alkış yağmuruna tutulan güzel oyuncu Leyla Feray’a ödülü, Nişantaşı Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları Tiyatro Salonu’ndaki oyunun sonunda başrol oyuncusu Nevra Serezli ve tüm oyuncu kadrosu ile seyirci önünde YEKÜV Vakfı başkanı Tülay Erkan ve yönetim kurulu üyesi Göksel Ekmekçi tarafından verildi.

Küçük Prens’in dijital sanatla harmanan dokunaklı macerası nisan ayında Fişekhane’de

Sahnelendiği ülkelerde seyircinin kalbini kazanan büyülü gösteri “Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi”, 360 derece dijital gösterisi ile İstanbul Fişekhane’ye geliyor. Çocukların ve içindeki çocuğu kaybetmeyenlerin kalbine dokunacak muhteşem gösterinin biletleri Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı online etkinlik platformu Biletinial’da satışta. Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi”, 360 derece dijital gösterisi ile İstanbul Fişekhane’ye geliyor. Sadece çocukları değil, içindeki çocuğu kaybetmeyenlere de etkileyici bir arkadaşlık hikayesi anlatan gösteri, nisan ayı boyunca her cumartesi ve Pazar günü seyircisiyle buluşacak. Milyonların kalbine dokunan büyülü maceranın biletleri Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı online etkinlik platformu Biletinial’da satışa çıktı. Sevgi ve dostluğu anlatan gösteri, modern teknoloji ile Kenan Ece’nin Türkçe seslendirmesini bir araya getirerek, Küçük Prens’in dokunaklı macerasını olağanüstü bir 360° deneyime dönüştürüyor.45 dakika boyunca hem çocukları hem yetişkinleri büyüleyecek olan gösteri, geleneksel tiyatro, animasyon ve dijital sanatı harmanlıyor.