Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

Yarın Canım Anneciğimin Doğum Günü. Buradan huzurlarınızda Doğum Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Nice Yaşların olsun Anneciğim Sağlık ve Sıhhat ile...

Geçtiğimiz haftada canım kuzenim Arzu'nun doğum günüydü. Mutlu, Sağlıklı Güzel Yaşların Olsun Arzu'cuğum. Büyük ihtimal yarın buluştuğumuzda Arzu'cuğumuzun ve Canım Annemin doğum günlerinide beraber kutlayacağız.

Yapmış oldukları komik ,eğlenceli ve subniminal mesajlar veren şarklılarıyla tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başaran, Dora Ercan Altınbaşak ve Ahmet Altınbaşak çifti son olarak ”Aklın varsa Evlenme “ diyerek yine Sıradışı bir çalışmaya imza attılar, Sözlerini Dora ve Ahmet Altınbaşak' ın yazdığı Şarkı kısa sürede sosyal medya'da yüksek oranda izlenme ve beğeni sayısı topladı. Sosyal medyada akım haline gelen Aklın varsa Evlenme şarkısına çeşitli yerlerden çekilen video paylaşımları oluyor, bunlardan en dikkat çekeni ise Antalya semalarında Paraşüt gezintisi yapan bir çiftin Şarkıyı söylemesi oldu. Aklın varsa Evlenme Akdeniz ve Ege Sahillerindeki beachlerde Tatilcileri dinlerken hem coşturup hemde güldürüyor, 6 yıldır Evli olan Şarkıcı çift Dora ve Ahmet biz subniminal mesajlar veren şarkılar söylemeyi seviyoruz dediler.

YENİ DÜZEN YENİ SOUND...

Basin Danismani Alper Ergez ve basarili müzisyen Cem Bekar'dan müzik sektörüne büyük hizmet. Müzisyenler ,Müzik sektörüne katilmak isteyenler, Yeni sesler, Basarili müzisyen Cem Bekar size uygun söz ya da besteleri titizlikle değerlendiriyor ve sizin için en uygun olanlari seçerek sizinle paylasiyor. Üstelik yeni nesil basin Pr calismalari ile sarkinizi tüm müzikseverlere duyuruyoruz.

OZZA AKADEMİ'DE TEMEL OYUNCULUK EĞİTİMİ TAMAMLANDI...

Ozza Medya Genel Müdürü Fatih Avcı ve Umut Karadağ oyuncu adaylarının sertifikalarını Ozza Akademi'de düzenlenen sertifika töreniyle teslim ettiler. Umut Karadağ ile Temel Oyunculuk Eğitimi Sertifika Töreni Galata'da bulunan Ozza Akademi'de gerçekleşti. Tören oyuncu Görkem Kanbolat Arslan, yönetmen ve oyuncu koçu Burak Han Keyif, Best Model menajeri Aydın Güler, kamera önü aksiyon eğitmeni Adem Karadağ, sunucu ve ses sanatçısı Merve Akıncı, make-up artist Banu Saadet, Müdür Mehmet Durmuş, dans eğitmeni Mars Deniz Bozkurt, sinema yazarı Nizam Eren ve menajer Çiğdem Sarıkaya' nın katılımıyla gerçekleşti. Ozza Akademi ' de yaz aylarında da eğitimler sürecek. Berika Cansu ile çocuklar için drama eğitimleri Burak Han Keyif ile Temel Oyunculuk eğitimleri. Adem Karadağ ile bireysel savunma ve kamera önü aksiyon eğitimleri. Mehmet Durmuş ile temel müzik ve enstrüman eğitimleri devam edecek. Eylül ayında 30 haftalık 120 saatlik 3 kurdan oluşan bir eğitim programına Umut Karadağ Ozza Akademi'de başlayacak.

“RÜYA” SETE ÇIKIYOR...

Dergi suare'nin medya sponsorluğunda rol film yapımın yurtdışı festivaller için hazırladığı festival filminin çekimlerine İzmir’de başlandı. Rol Film Yapımın festivaller için çekeceği filmin senaryosunu Hamide Mete üstleniyor. Ödüllü genç yönetmen Mert Yaran ise filmin yönetmenliğini üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Sinan Görkem Gönel, Emine Arslantürk, Şaziye Gökmen, Haluk Yıldız gibi isimler bulunuyor.

PETEK DİNÇÖZ FIRTINASI DİDİM'DE ESTİ...

Petek Dinçöz, Aydın'ın Didim ilçesinde özel koyu bulunan 5 yildizli Lucas Didim Resort Otel’de konser verdi. Moskova'dan zorlu bir süreçle Türkiye'ye gelen Dinçöz, ayağının tozuyla Didim konseri hazırlıklarını tamamlayarak sahneye çıktı. Eski ve yeni şarkılarının yanı sıra farklı müzik türlerinden de şarkıları ustalıkla seslendiren Dinçöz, güzelliği ve danslarıyla da kalplere dokundu. Petek Dinçöz, kariyerinde yaptığı yeni başlangıçlar sonrası hız kesmeden üretimlerine yenisini eklediği ‘Gel Benim Ol’ sonrası Hakan Altun'la ortak bir çalışmaya imza attı.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...