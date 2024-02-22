YILDIZ TİLBE YENİ ŞARKISIYLA YİNE ZİRVEDE

‘Bülent Özdemir Şarkıları’ albümünün tek yeni şarkısı ‘Yalnızlık Eski Bir Ustadır’ı imza atan Yıldız Tilbe, Youtube’da albümdeki diğer şarkıları seslendiren isimleri geride bıraktı. Tilbe ‘Yalnızlık Eski Bir Ustadır’ı Kartal İstMarina’da konserinde de söyledi…

30 yıldır Türkiye’nin aşklarına, acılarına söz olan, nefes olan Yıldız Tilbe 1 ay önce çıkardığı ‘Kalbimden Çıkmıyorsun’ henüz listelerde üst sıralardayken ‘Yalnızlık Eski Bir Ustadır’ı dinleyiciyle buluşturmuştu. Yıldız Tilbe’nin sözlerini yazdığı ‘Sana Değer’, ‘Hoşça Kal’, ‘Bozuyorum Yeminimi’ gibi birçok hit şarkının bestesini yapan Bülent Özdemir’in saygı albümünde yer alan tek yeni şarkı olan ‘Yalnızlık Eski Bir Ustadır’ albümün diğer parçalarını Youtube’da geride bıraktı. Klibi olmamasına rağmen binlerce kez tıklanan şarkı, dijital platform listelerinde de hızla yükseliyor. Yıldız Tilbe yayınladığı şarkıların başarısını konserlerinde kutlamaya devam ediyor. Kartal İstMarina’da sevenleriyle buluşan Tilbe yine kapalı gişe bir konsere imza attı. Hit şarkılarını söylerken hayranları yine her şarkıya eşlik etti. ‘Yalnızlık Eski Bir Ustadır’ çok yeni olmasına rağmen büyük ilgi gördü.

GÖKHAN ÖZEN'DEN DEV BİR ŞARKI DAHA “SAĞIM SOLUM AŞK”

Türkiye' döndükten sonra konserlerine aralıksız devam eden ünlü popstar GÖkhan Özen, uzun zamandır yeni şarkı bekleyen hayranlarına sürpriz yaptı.

'Sağım Solum Aşk' adını taşıyan yeni Gökhan Özen teklisi, 23 Şubat Cuma günü Poll Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yerinde alacak.Söz, beste ve düzenlemesi Gökhan Özen'e ait 'Sağım Solum Aşk' şarkısının video klibinin yönetmen koltuğuna da yine kendi oturdu. Los Angeles’da Gökhan Özen tarafından çekilen video klip, 15 saat süren çekimlerde 20 kişilik bir ekiple tamamlandı.Son derece güçlü lirikler ve melodiye sahip şarkı; pop oryantal ritimlerin yaylılarla desteklenmesinin güncel sound'la harmanlanmış hali. Yeni teklisini yayınlamak için sabırsızlanan yakışıklı popstar Gökhan Özen, son hiti Firardayım ile 5 hafta satış telif ve radyo tv tüm listelerde 1 numara da kalarak rekor kırmıştı.

FATMA TURGUT: “AMY WINEHOUSE İLE TANIŞMAYI ÇOK İSTERDİM”

Rock dünyasının az sayıdaki kadın yıldızlarından Fatma Turgut, Zonguldak Ereğli’de konser verdi. 2011’de hayatını kaybeden Amy Winehouse’u anıp “Onunla tanışıp şarkı söyleyebilmeyi çok isterdim” dedi.

'Bir Varmış Bir Yokmuş', 'İlkbaharda Kıyamet' ve 'Aşk Tadında' gibi şarkılarla kendisine büyük bir hayran kitlesi yaratan Fatma Turgut, Türkiye’nin dört bir yanında konserler veriyor. Sevenleriyle buluşmak için mesafeyi engel olarak görmeyen Fatma Turgut önceki akşam Zonguldak Ereğli’deydi. Büyük Anadolu Otel’in salonunda verdiği akustik konserin gördüğü ilgi nedeniyle adeta izdiham yaşandı. Sık sık seyircisiyle sohbet eden Fatma Turgut 2011’de henüz 27 yaşındayken hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’u hüzünle andı. Kısa hayatında bir döneme şarkılarıyla damga vuran Amy Winehouse için “Dünya üzerindeki en güzel seslerden biri benim için. Çok isterdim onunla tek bir şarkı söyleyebilmek. Tanışmak, vakit geçirmek… Dünyayı onun gözünden görüp ne hissettiğini anlamayı çok isterdim” dedi.

Yılmaz Morgül’e İlkokul Öğretmeni Sürpriz Yaptı

Yılmaz Morgül hayırsever olarak yardımlarına devam ediyor. Engelsiz Yaşam Vakfı aracılığı ile iki akülü tekerlekli sandalye ve çocuklara oyuncak dağıtan Yılmaz Morgül, ilk okul öğretmeni olan Günay Tuncali’yi gururlandırdı. Günay öğretmen hayırsever öğrencisi Yılmaz’la gurur duydu.

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın hayırsever sanatçı dostu Yılmaz Morgül aracılığıyla bağışçı Emrah Mürsel tarafından bağışlanan iki akülü tekerlekli sandalye sahiplerine verildi. Beykoz Engelliler Derneği işbirliğiyle İstanbul Beykoz’da ikamet eden multiple skleroz hastası yüzde doksan engelli 49 yaşındaki Mahmut Olmuştur ile depremzede olan sol dizi ampute ve kalp hastası yüzde doksanbeş engelli 69 yaşındaki Yusuf Karaüce’ye teslim edildi. Yılmaz Morgül’ün Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan, Beykoz Engelliler Derneği başkanı Hasan Polat ve sanatçı arkadaşı Pelin Suade ile birlikte katıldığı teslim töreni Paşabahçe Ortaokulu’nda yapıldı. Törende ayrıca Paşabahçe Ortaokulunun Anaokulu sınıfındaki on beş çocuğa da Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından oyuncaklar ve Örgü Hobi Kampı tarafından örgü kıyafetler hediye edildi.

NEVRA SEREZLİ AYAKTA ALKIŞLANDI

Ayşe Kulin’in Cumhuriyetin ilk yıllarını konu alan “Veda” romanından Tiyatrokare topluluğu tarafından tiyatroya uyarlanan aynı adlı oyun, Türk Böbrek Vakfı dostlarını bir araya getirdi.

1920-1923 yılları arasında soylu bir Osmanlı ailesinin yaşadıkları ile arka planda milli mücadelenin anlatıldığı iki perdelik oyunda usta oyuncu Nevra Serezli başta olmak üzere Aziz Sarvan, Leyla Feray Fatih Gülnar, Meral Asiltürk, Zeynep Sevi Yılmaz, Alişan Özkan ve Gizemnur Topaloğlu rol alıyor. Vakfı gönüllüleri ve dostları, Türk Böbrek Vakfı Sosyal Komite Başkanı Mukaddes Yamaç’ın organizasyonu ile Trump Sahne’de bir araya geldi. Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunun sonunda oyuncular uzun süre ayakta alkışlanırken, TBV Başkanı Timur Erk, aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan usta oyuncu Nevra Serezli’ye tüm oyuncular adına bir teşekkür belgesi takdim etti.

HEYECANLA BEKLENEN ‘KARA AĞAÇ DESTANI’ BAŞLIYOR

TRT 1’in yeni dizisi Kara Ağaç Destanı ilk bölümüyle 23 Şubat Cuma akşamı ekrana gelmeye hazırlanıyor. 1950’den başlayıp 1970’li yıllarda devam eden ‘Kara Ağaç Destanı’ Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeğini yan yana anlatıyor.

Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, Merih Öztürk’ün yer aldığı dizinin yapımcılığını Hasan Karul üstlenirken, yönetmen koltuğunda Ufuk Hakan Eren oturuyor. 1950’li yıllarda Kara Ağaç Ovası’nda irili ufaklı ne kadar toprak sahibi ağa varsa hepsinden toprağını zorla alarak toprağını büyüten Harranlı Celal Ağa (Olgun Şimşek), babasının aksine herkes tarafından sevilen ve adaletiyle ünlü oğlu Ömer (Emre Kıvılcım) ve köye intikam yemini ederek gelen yabancı Sultan (Meltem Akçöl) Kara Ağaç’ın kaderini yeniden yazacak. Geçmişin sırlarını üzerinde toplayan Kara Ağaç’ta her düğüm çözüldükçe farklı bir kapı aralanacak. Kara Ağaç Destanı’nda her aşk, kurak toprakların, sert rüzgarların içinde savrulup duracak.