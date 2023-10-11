Uşaklar; duydunuz mu?
Temel çıktı dağlara
Kaçkar’ın zirvesinde
Rastladı ayılara
Dedi ki; sizden başka
Yok burda kabadayı
Buyurun önden gidin
Ben size derim; dayı
Temel; bir de görsün
El uzattı irisi
Tam onun arkasında
Gördü ‘Kayıp’ İdris’i
İdris; öyle heybetli
Sanki aslan yeleli
Ayılarla dost olmuş
Köyünü terk edeli
Temel ekmek çıkardı
Yanındaki torbadan
Ayılar ikram etti
Topladıkları baldan
İdris dedi; ‘Ey Temel!’
Ya bak bu ayılara!
Burda bütün hayvanat
Uyuyor kurallara
Temel’le bizim İdris
Daldı derin sohbete
Ayılar, izin alıp
Katıldı muhabbete
‘Paylaşmasını bilin!’
Dedi , ayınının biri
‘Doğamızı koruyun!’;
El kaldırdı öbürü
Hem size hem de bize
Yeter artar nimetler
İnsanlık değer bilse
Olmazdı felaketler
Dinledi, konuştular
Sözlerini kesmeden
Sıra ile içtiler
Yakındaki çeşmeden*
İlyas da; SOĞANLI’dan
Geldi, kurt sürüsüyle
Hepsi de barışık
Doğanın döngüsüyle
Uşaklar; ders alalım
Biraz da kıssalardan*
‘Saygınlık satılmıyor!’
Alamayız pazardan
(Canfer BALÇIK; 11.10.2023; saat: 07:00-09:00-Kiev/ UKRAYNA)
*çeşme: halk ağzından doğal su kaynağı, pınar
*kıssa : ders çıkarılması gereken olay, konu, kısa öykü, fıkra