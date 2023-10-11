Uşaklar; duydunuz mu?

Temel çıktı dağlara

Kaçkar’ın zirvesinde

Rastladı ayılara

Dedi ki; sizden başka

Yok burda kabadayı

Buyurun önden gidin

Ben size derim; dayı

Temel; bir de görsün

El uzattı irisi

Tam onun arkasında

Gördü ‘Kayıp’ İdris’i

İdris; öyle heybetli

Sanki aslan yeleli

Ayılarla dost olmuş

Köyünü terk edeli

Temel ekmek çıkardı

Yanındaki torbadan

Ayılar ikram etti

Topladıkları baldan

İdris dedi; ‘Ey Temel!’

Ya bak bu ayılara!

Burda bütün hayvanat

Uyuyor kurallara

Temel’le bizim İdris

Daldı derin sohbete

Ayılar, izin alıp

Katıldı muhabbete

‘Paylaşmasını bilin!’

Dedi , ayınının biri

‘Doğamızı koruyun!’;

El kaldırdı öbürü

Hem size hem de bize

Yeter artar nimetler

İnsanlık değer bilse

Olmazdı felaketler

Dinledi, konuştular

Sözlerini kesmeden

Sıra ile içtiler

Yakındaki çeşmeden*

İlyas da; SOĞANLI’dan

Geldi, kurt sürüsüyle

Hepsi de barışık

Doğanın döngüsüyle

Uşaklar; ders alalım

Biraz da kıssalardan*

‘Saygınlık satılmıyor!’

Alamayız pazardan

(Canfer BALÇIK; 11.10.2023; saat: 07:00-09:00-Kiev/ UKRAYNA)

*çeşme: halk ağzından doğal su kaynağı, pınar

*kıssa : ders çıkarılması gereken olay, konu, kısa öykü, fıkra