(Canfer BALÇIK; 6 Kıta)

Zirvededir, zirvededir
Aydınlık gönüllerdedir
Milletin bengi önderi
Atatürk en zirvededir 

Gözleri göğün mavisi
Devletimizin banisi
Ölçülmez, sonsuz sevgisi 
Atatürk en zirvededir

Sözlerdedir, gözlerdedir
Yüreklerde, özlerdedir
Hiç sönmeyen közlerdedir
Atatürk en zirvededir

Mührü basılı yüzyılda
Gelecek binlerce yılda
Her gün onbinler huzurda
Atatürk en zirvededir

Milyonlar onun izinde
Arz kürenin her yerinde
Yoktur onun değerinde
Atatürk en zirvededir

Yüzlerce yıl geçse dahi
Gelmez onun gibi dahi
Dönmem yolundan vallahi 
Atatürk en zirvededir

(Canfer BALÇIK; 14.11.2023/ saat: 00:30-02:30/ Ankara)