(Canfer BALÇIK; 6 Kıta)

Zirvededir, zirvededir

Aydınlık gönüllerdedir

Milletin bengi önderi

Atatürk en zirvededir

Gözleri göğün mavisi

Devletimizin banisi

Ölçülmez, sonsuz sevgisi

Atatürk en zirvededir

Sözlerdedir, gözlerdedir

Yüreklerde, özlerdedir

Hiç sönmeyen közlerdedir

Atatürk en zirvededir

Mührü basılı yüzyılda

Gelecek binlerce yılda

Her gün onbinler huzurda

Atatürk en zirvededir

Milyonlar onun izinde

Arz kürenin her yerinde

Yoktur onun değerinde

Atatürk en zirvededir

Yüzlerce yıl geçse dahi

Gelmez onun gibi dahi

Dönmem yolundan vallahi

Atatürk en zirvededir

(Canfer BALÇIK; 14.11.2023/ saat: 00:30-02:30/ Ankara)