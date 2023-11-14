(Canfer BALÇIK; 6 Kıta)
Zirvededir, zirvededir
Aydınlık gönüllerdedir
Milletin bengi önderi
Atatürk en zirvededir
Gözleri göğün mavisi
Devletimizin banisi
Ölçülmez, sonsuz sevgisi
Atatürk en zirvededir
Sözlerdedir, gözlerdedir
Yüreklerde, özlerdedir
Hiç sönmeyen közlerdedir
Atatürk en zirvededir
Mührü basılı yüzyılda
Gelecek binlerce yılda
Her gün onbinler huzurda
Atatürk en zirvededir
Milyonlar onun izinde
Arz kürenin her yerinde
Yoktur onun değerinde
Atatürk en zirvededir
Yüzlerce yıl geçse dahi
Gelmez onun gibi dahi
Dönmem yolundan vallahi
Atatürk en zirvededir
(Canfer BALÇIK; 14.11.2023/ saat: 00:30-02:30/ Ankara)