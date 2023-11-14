MERHABA DOSTLARIM!

UTANDIM BUGÜN ÜLKEMİN VE MİLLETİMİN HATIRLAMADIĞI MİLLİ KAHRAMAN KAŞİF KOZİNOĞLU’NUN hatırasına bakıp.

Sosyal medyada da bir kaç VATANSEVER hatırlamış;yad etmiş...

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1955 Trabzon doğumlu Kaşif Kozinoğlu, Türk asker ve eski Millî İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı.

Sanık olduğu Ergenekon davalarında ifade vermesine kısa bir süre kala cezaevinde iken 13 Kasım 2011 tarihinde cezaevinde ebediyete göçtü.(Öldürüldü...)

İfadesi alınsa EMİNİM SERBEST BIRAKILMAK ZORUNDA KALACAKTI;kumpas davaya rağmen ...

Zaten kimse çağırmadan;ifadesini almak isteyen HAİN-KAÇAK (SAVCI olduğunu iddia eden)FETÖ üyelerine “KAÇMADIĞINI GÖSTERMEK için AFGANİSTAN’dan gelmiş ;tutuklanmıştı.(Korkak-hain-kaçak Zekeriya Öz ve Fikret Seçen gelsenize siz de ifade vermeye!)

FETÖ ÜYELİĞİNDEN ceza alan Enver Altaylı'nın, Silivri Cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT'in Orta Asya Sorumlusu Kaşif Kozinoğlu'ndan rahatsızlığını gösteren belgeler,ceza aldığı Ağır Ceza Mahkemesi dosyasının içinde.Belgeye göre Altaylı, genç subayların Fetullah Gülen'e sempati duyması için çalışıyor ve Kozinoğlu bunun önünde engel.

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VATANSEVER MİLLİ KAHRAMAN tam da bu nedenlerle FETÖ ve EMPERYALİZMİN GÜNÜMÜZDEKİ TETİKÇİSİ ABD’NİN HEDEFİNDEYDİ.

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Hedeflerine ulaştı kötü güçler!

O önemli ama daha önemli olan VATANSEVERLERİNİ unuttun TÜRK MİLLETİ her zamanki gibi...

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Bize kalan KAŞİF KOZİNOĞLU’NDAN CEZAEVİNDEN YAZDIĞI GÜNLÜK!

KENDİ EL YAZISI İLE “MEZARA GÖTÜRMEDİĞİ SIRLAR”...

Okuyun ve hep birlikte UTANALIM ve

AĞIT YAKALIM Kaymakam Nusret,Kaymakam Kemal,Muğlalı Paşa ve nicelerine.

UNUTMAYALIM!

Uyur ve unutursak biz de yokoluruz;

Unutulanlar da yıkılır.

Ruhları şad olsun VATANSEVER MİLLİ KAHRAMANLARIMIZIN...