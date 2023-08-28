ALTIN KOZA JÜRİ ÜYELERİ AÇIKLANDI

Bu yıl 30.su düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali jüri üyeleri açıklandı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak filmleri Ömer Faruk Sorak başkanlığında aralarında oyuncular Bennu Yıldırımlar ve Cezmi Baskın’la, yazar ve senarist Murat Uyurkulak’ın da bulunduğu jüri değerlendirecek.

Festival kapsamında verilen SİYAD En İyi Film Ödülü’nü Sinema Yazarları Jürisi Övgü Gökçe, Yeşim Burul ve Talip Ertürk, Film Yönetmenleri Derneği tarafından verilecek Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü’nü Ceylan Özgün Özçelik, Emre Kayış ve Mahmut Fazıl Coşkun’dan oluşan jüri belirleyecek. Toplam 1 milyon 285 bin Türk Lirası değerinde ödül dağıtılacak festivalin Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışmaları’nda yer alacak filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak. Dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergilerinde yer alacağı festival 18-24 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

YAPAY ZEKA VARSA TELİF YOK

‘Yapay zeka ile üretilen sanat eserinin telif hakkı olamaz’. Amerika Birleşik Devletleri Mahkemesi yapay zeka ile üretilen sanat eserleri hakkında böyle hükmetti. Bir yandan ‘yapay zeka ile yapılan eserler sanat sayılabilir mi?’ tartışması sürerken Amerika Birleşik Devletleri Mahkemesi bu eserlerin telif hakkı noktasında önemli bir karar vermiş oldu. Yalnızca insan kaynaklı eserlerin telif hakkı alabileceği vurgulandı. Bu karar Telif Hakları Ofisi’nin bilgisayar bilimcisi Stephen Talor’ın yapay zeka sistemi ‘Dabus’ adına yaptığı başvuru sonrası verildi. Bu kararla Talor’ın Dabus tarafından yaratıldığını söylediği buluşları kapsayan Amerika Birleşik Devletleri patentleri için yapılan telif başvuruları reddedildi. Tailor Dabus tarafından üretilen patentler için Birleşik Krallık, Güney Afrika, Avustralya ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere diğer ülkelerde de başvuruda bulunurken sınırlı başarı elde etti. Talor’ın avukatı yaptığı açıklamada karara katılmadıklarını ve temyize gideceklerini söyledi. Telif Hakları Ofisi ise yaptığı açıklamada mahkemenin doğru sonuca ulaştığına inandığını söyledi. Hızla büyüyen yapay zeka alanı mülkiyet sorunlarını gündeme getirdi. Telif Hakları Ofisi de daha önceleri bir sanatçının ‘Midjourney’ adlı yapay zeka sistemi aracılığıyla ürettiği görüntülere ilişkin telif hakkı talebini reddetmişti. 2018 yılında Talor yapay zeka sistemi tarafından insan katkısı olmadan yaratılan ‘Cennete Yeni Bir Giriş’ adlı görsel sanat eserinin telifi konusunda olumsuz yanıt almıştı.

BRİTİSH MUSEUM’IN DİREKTÖRÜ İSTİFA ETTİ

Bir süredir direktörü olduğu British Museum’daki eserlerin kaybolması ile gündeme gelen Hartwik Fischer istifa etti. Müzeden kaybolan eserlerle gündeme gelen ve geçtiğimiz ay istifasını veren Fischer’ın kaybolan eserler nedeniyle istifa ettiğini öne sürüldü.

The Telegraph'ın haberine göre, British Museum'dan 1.500'den fazla objenin, yıllarca fark edilmeyen tek bir hırsız tarafından çalındığına ya da yok edildiğine inanılıyor.

Kayıp olduğu bilinen eserlerin toplam değerinin milyonlarca sterlini bulduğu anlaşıldı. Müze için son derece utanç verici olmasının yanı sıra, envanterindeki boşluklar nedeniyle tam olarak neyin çalındığını hiçbir zaman bilememe olasılığı da giderek artıyor.

DAVİD GUETTA 1 EKİM’DE İSTANBUL’DA

Dünyanın en önemli Dj’lerinden David Guetta ‘Live From İstanbul Fest’ kapsamında Türkiye’ye geliyor. Bayhan Müzik Organizasyonu’yla 29-30 Eylül ve 1 Ekim’de Festival Park Yenikapı Sahnesi’nde gerçekleşecek festivalde Guetta’yla birlikte rock, pop ve elektronik müziğin yıldızları sahnede olacak. Festival 29 Eylül’de Teoman konseriyle başlayacak. Festivalin 2. günü Fikri Karayel, Funda Arar ve Tan Taşçı gibi pop müziğin sevilen isimlerini ağarlayacak. Festivalin kapanışını 1 Ekim’de elektronik müziğin yıldızlarıyla David Guetta yapacak.

David Guetta bir müzik öncüsü ve uluslararası bir ikon sayılıyor. 2 kez Grammy ödülü, 11 kez Grammy adaylığı, 7 kez İngiltere'de 1 numara single, 40 milyardan fazla küresel akış, dünya çapında satılan 50 milyon kayıt ve aylık 70 milyondan fazla Spotify dinleyicisi ile DJ Mag 'Top 100'de üç kez dünyanın en iyi DJ'i seçildi.

Fransız prodüktör dehası, SIA, Nicki Minaj, Rihanna, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Shakira, Ariana Grande, Kid Cudi, J Balvin, Becky Hill, Raye gibi dünyanın en büyük yıldızlarından bazılarıyla işbirliği yaptı.

EROL EVGİN'E BODRUM KOROSU

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Kerki Solfej’in düzenlediği yaz konserleri kapsamında, geçtiğimiz akşam Bodrum Antik Tiyatro’da müzikseverlerle buluştu.

Bodrum Korosu

Bodrumluların ve tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği konserini “Söyle Canım” isimli şarkısıyla açan Erol Evgin; “Rüya”, “İçimdeki Fırtına”, “İmkansız Aşklar” gibi sevilen şarkılarını gece boyunca kendisine eşlik eden Bodrum korosu eşliğinde söyledi.

Dedesini izledi

Sanatçının konserini izlemeye gelenler arasında ünlü ressam Devrim Erbil, torunu Erem Erol Evgin ve sörfçü arkadaşları da vardı. 14 yaşında olan Erem, arkadaşlarıyla birlikte dedesini izlerken, tüm şarkılarına da eşlik etti.

‘ŞİMDİ 90'LAR 3’ TEN DÖRDÜNCÜ SINGLE

Pop müziğin sevilen ismi Erdal Çelik, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan “Şimdi 90'lar 3” albümünün dördüncü single’ı “Tek Kürekçim Sensin” ile müzikseverlerle buluştu.

31 yıl sonra yeniden yorumladı

Erdal Çelik sözleri Kenan Doğulu’ya, müziği Ozan Doğulu’ya ait olan “Tek Kürekçim Sensin” i, “Şimdi 90’lar 3” albümü için yeniden yorumladı. Erdal Çelik’in, 1992 yılında yayınlanan “Cana Cansın” albümünün A1 şarkısı olan “Tek Kürekçim Sensin” isimli şarkısının orijinaline sadık kalınarak hazırlanan yeni düzenlemesinde Metin Özülkü ve Hasan Çiçek'in imzası var.

YENİDEN DOĞUŞ ALBÜMÜ ‘GHALANDAR’

Kalbinizin ritmini keşfetmek, evrensel uyumla dans etmek ve müziğin mistik dünyasında yolculuğa çıkmak istiyorsanız, Mehrdad Maleki ve Mareechi Asu'nun ‘Ghalandar’ albümünü dinlemelisiniz. Bu muhteşem albüm, tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluşuyor. Hazır olun, çünkü Mistik Müziğin büyülü dansı sizi içsel bir aydınlanmaya götürecek!

‘Ghalandar’ albümü, Türkiye'nin önde gelen müzik yapımcılarından Viya Müzik tarafından desteklenmektedir. Kaliteli ve özgün müzik projelerini dünyayla buluşturan köklü bir yapım ve plak şirketi olan Viya Müzik bu albümde müziğin gücüne olan inancını yansıtıp, Mistik Müziğin evrensel dilini tüm dünyaya taşımayı hedefliyor.

Mistik Müzik, tarih boyunca insanların kalplerine dokunan ve ruhlarını coşkuyla dolduran bir müzik türü olmuştur. İran, Mistik Müziğin köklerinden biri olarak, bu gizemli ve içsel deneyimi sunan nadir kültürlerden biridir. “Ghalandar’’ albümü, İranlı sanatçılar Mehrdad Maleki ve Mareechi Asu'nun özgün yorumuyla bu kadim geleneği dinleyicilere taşıyor. Bu müzik türü; sevgi, birlik ve ruhsal aydınlanma temasını işler. Kalbin derinliklerine işleyen nağmeleriyle dinleyiciyi dünya ve maddi arayışların ötesine taşıyan albüm, sufi şairlerinin muhteşem sözleriyle mistik bir yolculuğa çıkmak isteyenleri manevi bir keşfe davet etmektedir.