Şehit Öğretmen Aybüken'in Hayatı Film Oluyor



Yapımcılığını Bee Yapım ile TRT’nin üstlendiği “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” adlı filmin çekimlerine Ankara’da başlandı.

Yönetmenliğini Murat Onbul’un üstlendiği filmde Aybüke Yalçın’ı Nihayet Şahin canlandırıyor.

Cansel Elçin’in ‘Mehmet Öğretmen’e hayat verdiği filmde şehit öğretmenin babasını Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde oynuyor. Senaryosunu Ozan Bodur ve Uğur Kılıç’ın yazdığı yapım, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında vizyona girecek.

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"Sadık Ahmet" Filmi Sete Çıktı

Yapımı MCG Film Medya, yapımcılığı M.Cüneyt Göz tarafından üstlenilen, proje tasarımı Muhammet Usta’ya ait, senaryosu Mert Dikmen imzası taşıyan ve yönetmen koltuğunda Hakan Yonat’ın oturduğu film yakın tarihin unutulmaz kahramanlarından biri olan Dr. Sadık Ahmet’in hayatını anlatacak.

Bugün itibariyle sete çıkan ‘Sadık Ahmet’ filmi uzun yıllar boyu gasp edilen haklarını geri kazanmak için ömrünü harcamış bir kahramanın hikayesini beyaz perdeye aktaracak.



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Civan Canova’nın Vasiyeti Olan Resim Sergisi Açıldı....



20 Ağustos 2022’de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata veda eden Civan Canova’nın hazırlıklarına başladığı ve ön duyurusunu yaptığı, ancak ne yazık ki tamamlayamadığı sergisi, 21 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, Ortaköy Tarihi Kethüda Hamamı’nda sevenlerinin katılımıyla açıldı.

Serginin açılışı, Canova’nın birinci vefat yıldönümü olan 20 Ağustos 2023 Pazar günü, yapıldı. Açılışa Hülya Koçyiğit, Zuhal Olcay, Zafer Ergin, Yıldıray Şahinler, Metin Akdülger, Derya Alabora, Bennu Yıldırımlar, Zerrin Tekindor, Güner Özkul, Fırat Tanış, Bahtiyar Engin, Altan Gördüm, Sumra Yavrucuk, Uraz Kaygılaroğlu, katıldı.

Aile, tablo satışlarından elde edilecek tüm gelirin, Civan Canova’nın kalbinde önemli yer tutan çocuk sevgisi ve sanat aşkını O’nun adına yakışır şekilde bünyesinde birleştiren bir hayır kurumuna yönlendirileceği bildirildi.

Oyuncu, yazar, tiyatro yönetmeni sıfatlarının yanı sıra ressam olarak da tanınan ve sevilen, birçok ödüle sahip çok yönlü sanatçının sergisinde, bazıları özel aile koleksiyonuna ait olan elliden fazla tablosu yer aldı. Serginin kapıları, 21 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, 10:00-19:00 saatleri boyunca tüm sanat severlere açık olacak.



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Güzel Oyuncu Sevde Zehra Yıldırım Ralli Tutkunu Çıktı



Başarılı oyuncu Sevde Zehra Yıldırım, Star Tv de yayınlanan "Benim Tatlı Yalanım" dizisinde oynadığı Canan karakteri ile adından sıkça söz ettirmişti.Güzel oyuncu Sevde Yapımcılığını Fikrigün Film , Kala Film ve CB Film Company'in ortak yaptığı yönetmen koltuğunda Cemal Alpan'ın yönettiği ve Netflixte yayınlanan " Merve Kült" filminde de Zeynep karakterini canlandıran başarılı oyuncu Sevde Zehra Yıldırım'ın başka bir yeteneği ortaya çıktı. TOSFED (Türkiye otomobil ve spor federasyon), Petlas ve Fiat ortaklığında düzenlenen Tosfed Yıldızını Arıyor araba yarışında kadın klasmanında 1.lik kazanan kadın pilot olurken final elemelerine katılma hakkı kazandı.



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Çağan Irmak, “Büyük Umutlar” Dizisiyle Ekranlara Geri Dönüyor!



Ünlü yönetmen Çağan Irmak, TMC Film’in yeni dizi projesi “Büyük Umutlar” ile ekranlara geri dönüyor. Türk televizyon dünyasının en prestijli yapımcılarından biri olan TMC Film, son dönemde dizi ve film ataklarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, yapımcı Erol Avcı’nın öncülüğünde hazırlanan yeni bir dizi projesi daha izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.



Charles Dickens Esintisi: “Büyük Umutlar”

Usta yapımcı Erol Avcı, Charles Dickens’ın ünlü eseri “Büyük Umutlar” (Great Expectation) romanından esinlenerek oldukça iddialı bir dizi projesine imza atıyor. Emre Özdür ve Başar Başaran’ın kaleme aldığı bu dizi, izleyicilere hem dramatik hem de sürükleyici bir hikaye vaat ediyor.



Çağan Irmak’ın Dokunuşu

Çağan Irmak, Türk sinema ve televizyon dünyasında unutulmaz eserlere imza atmış bir yönetmen olarak bilinir. “Büyük Umutlar” dizisinin yönetmen koltuğunda oturacak olan Irmak, projeye kendi özgün dokunuşunu katacak. Bu sayede, izleyiciler hem kaliteli bir hikayeyle hem de Irmak’ın eşsiz yönetmenliğiyle tanışacak.

TMC Film, son dönemde Yavuz Turgul imzalı Kenan İmirzalıoğlu ve Ahmet Kural’la yapacağı dizilerin ardından “Büyük Umutlar” gibi ses getirecek bir projeye daha imza atıyor. Bu projelerle TMC Film, televizyon dünyasında yenilikçi ve kaliteli yapımlarla izleyicinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Çağan Irmak’ın yönetmenliğini üstlendiği “Büyük Umutlar”, TMC Film’in yeni dizi projesi olarak büyük bir merakla bekleniyor. Charles Dickens’ın klasik eserinden esinlenen bu dizi, izleyicilere unutulmaz bir hikaye sunmayı hedefliyor. Dizi dünyasında fark yaratmayı amaçlayan bu projeyi kaçırmamanızı tavsiye ederiz.



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Erhan Yazıcıoğlun'dan Teşekkür Yemeği



Ünlü oyuncu Erhan Yazıcıoğlu önceki akşam Bodrum Türkbükü'ndeki Atılay Balık'ta ayağını kesilmekten kurtaran ekiple akşam yemeği yedi.

Diyabet hastalığı yüzünden iki yıldır birçok doktor ve profesör tarafından ayağı kesileceği söylenen Erhan Yazıcıoğlu, önceki akşam iki aylık tedaviyle ayağını kesilmekten kurtaran yara bakım uzmanı Anıl Şen ve ekibine teşekkür yemeği verdi.

Hayatından komik hikayeler ve anılar anlatan Yazıcıoğlu, neşesi ile geceye renk kattı.

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Truva'nın Güzelleri Belli Oldu



Miss Truva Güzellik Yarışması, 27. İDA Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gerçekleştirildi.

Yarışmanın finalistleri, uzun süren yoğun hazırlık sürecinin ardından sahne alarak birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. 3 bin kişinin izlediği Miss Truva Güzellik Yarışması'nda, Tuğba Ulusan ve Gira’nın tasarladıkları elbiseler ile podyumda boy gösteren modeller, izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Yarışmanın sunuculuğunu ünlü manken Tuğba Özay üstlendi. Yarışmanın 1.'si Ankaralı İlayda Güvenç oldu. Nabia Jagne ikinciliği kazanırken, üçüncülüğe ise Çanakkaleli Bilge Gündüz layık görüldü.

Gecenin sonunda Belediye Başkanı Mert Uygun Altın Elma’yı İlayda Güvenç’e takdim etti. Programın ardından Tuğba Özay söylediği şarkılar ile geceye büyük renk kattı.

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"Kırcaali Efsanesi Vizyon" İçin Gün sayyıyor



BULTÜRK (Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği) bir ilke imza atarak "KIRCAALİ EFSANESİ” adında bir belgesel çekimi gerçekleştirildi.

BULTÜRK ve İçişleri Bakanlığı’nın çözüm ortaklığında ve işbirliği ile proje kapsamında KIRCAALİ EFSANESİ “belgesi 03 Temmuz-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında Ahlât Belediye Başkanı Av. Mümtaz ÇOBAN’ın büyük katkıları ile Bitlis-Ahlat’ta çekildi.

BULTÜRK ve BGSAM, milletimizin değerlerini gündüzüne çıkarmak, kendi kaynaklarımızdan beslenerek geleceğe güvenle bakmak adına tarihin sayfalarında kaybolmuş değerlerimizi ortaya çıkarmak, kendi geçmişimizdeki kahramanları neslimize tanıtarak toplumun bilinçlenmesi, başkalarının geçmişi ve sahte kahramanlarını örnek almak, özenmek yerine kendi özümüzü, tarihi gerçekleri gün yüzüne çıkarmak suretiyle bu milletin kahramanlarını, efsanevi liderlerini toplumla tanıştırmak, buluşturmak gayesiyle yola çıkmıştır.

Bu bağlamda ilk olarak Bulgaristan’da bir ilin/yerin adını aldığı tarihi ve manevi büyüğümüz, kahramanımız “KIRCAAALİ EFSANESİ BELGESELİ” çekilmesine vesile olmak suretiyle hem bir ilke imza atmış hem de bu ülkenin manevi dinamiklerinden biri olan, kahraman, lider, Ahmet YESEVİ’nin talebelerinden, Anadolu’nun manevi liderlerinden, Horasan Erenlerinden KIRCAALİ’nin hayatını konu alan belgesel ile bir ilke imza atmıştır.

Yoğun bir tempoda gerçekleştirilen KIRCAALİ EFSANESİ BELGESEL çekimleri tarihi ve kültürel değerleriyle adeta Anadolu kültürünün mozaiğini sinesinde barındıran AHLÂT’TA tamamlandı. Bundan sonraki aşamasında Eylül 2023’te yayına girecek, belgesel kitaplaştırılarak okuyucuları ile buluşturulacak ve KIRCAALİ BELGESELİ’nin filmini de yapılacaktır.

Belgeselin yönetmeliğini birçok belgesele ve yapıma imza atmış başarılı Yönetmen. M.Mustafa ŞAHİN yaptı. Belgeselde usta oyuncu Hakan TEPE, derviş rolüyle Muharrem FINDICAK da rol aldılar. Bunun dışında Ahlât halkımız, gençler, çocuklar gönüllü olarak belgeselde rol aldılar.