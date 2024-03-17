Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 15.'si düzenlenen 'Yılın Başarılı Kadınları' ödül töreni Cumhuriyet'in 100. Yılı özel teması ile gerçekleştirildi.

Bursa Merinos AKKM Orhangazi Salonu'nda düzenlenen programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz, Selçuk Türkoğlu, Yıldırım Belediye Başkan Vekili Selim Yolgeçen, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer ve çok sayıda sivil toplum örgütünün başkan ve temsilcileri ile davetliler katıldı.

Programın açılında konuşan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefine kadınlar olmadan varılamayacağının altını çizerek "Bu gerçek yüz yıl önce olduğu gibi bugün de ortada. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların enerjisini, potansiyelini ve dinamizmini hayata geçirmeden, Türkiye'nin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması, sürdürülebilir bir kalkınmayla müreffeh bir ülke olması mümkün değildir. Ancak, bugün ülkemizde kadının ekonomik ve toplumsal yaşamda hak ettiği yeri aldığını söylemek ne yazık ki mümkün değil. Sadece kadın girişimciliğinde ve istihdamında değil, hayatın her alanında kadınların erkeklerle eşit koşullarda ve eşit sayılarda yer alamadığını biliyoruz. Cinsiyet ve fırsat eşitliğinin olmadığı bir ortamda, kadınların potansiyelinden tam olarak yararlanmak mümkün değil. Dolayısıyla bu koşullarda sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlamak, ekonomik refah içinde yaşamayı beklemek hayalden öteye gidemez. Kadınların toplumsal hayata, ekonomiye, girişimcilik ekosistemine ve yönetimlere eşit katılımını sağlayarak ancak o zaman gerçek anlamda refaha erişebiliriz. Kadınların ekonomide erkeklerle eşit şekilde temsil edilmeleri ülkemizin bugünü ve geleceği için hayati öneme sahip. Mutlu ve refah düzeyi yüksek bir ülkede yaşamamız bu mücadelenin başarıya ulaşmasına bağlı. Her kurum elini taşın altına koyarak bu konuda adımlar atmalıdır" şeklinde konuştu.

Keman Sanatçısı Ceylin Vayolin tarafından verilen ve davetlilere keyifli dakikalar yaşatan mini konserin ardından ödül törenine geçildi.

Bu sene Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle eklenen 4 kategori kapsamında; Bilim'de Kadın ödülüne layık görülen Müjgan Çetin'e ödülü MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, Spor'da Kadın ödülüne layık görülen Filenin Sultanları adına Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz'a ödülü GİFED Başkanı Oya Eroğlu, Akademide Kadın ödülüne layık görülen BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun'a ödülü TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, Sanatta Kadın ödülüne layık görülen Tiyatro Sanatçısı Arzu Tan Bayraktutan'a ödülü BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, BUİKAD Özel Ödülüne layık görülen Zeyniler Çalıkuşu Kooperatifi üyelerine ödülleri geçmiş dönem BUİKAD başkanları Özlem Baş Bayraktar ve İpek Yalçın, Yılın Fark Yaratan Kadını ödülüne layık görülen TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Albayrak Balta'ya ödülü Yıldırım Belediye Başkan Vekili Selim Yolgeçen, Yılın En Başarılı İş Kadını ödülüne layık görülen Gedik Holding YKB Hülya Gedik'e geçmiş dönem BUİKAD Başkanı Selma Çetinkaya Türker, Yılın En Başarılı Kadın Yönetici ödülüne layık görülen Oyak Renault Tedarik Zinciri Yöneticisi Sibel Bayat'a Nilüfer Belediye Başkan Yrd. Sibel Özer, Yılın Kadını Destekleyen Şirketi ödülüne layık Görülen Rudolf Duraner Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan'a İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Yılın En Başarılı Girişimci İş Kadını ödülüne layık görülen Özmetal Plastik YKB Pınar Özkeserli'ye AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz veYılın En Başarılı İş Kadını ödülüne layık görülen Umdasch Madosan YKB Sevgi Saygın'a ödülü AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç tarafından takdim edildi.

BUİKAD üyesi girişimci ve fotoğraf sanatçısı Nermin Konuk Atalay ‘Bu İş Eşitlik İşi’ fotoğraf sergisiyle geceye katılarak aldığı plaketle onurlandırıldı.

POPSAV’DA YENİ YÖNETİM

1989 yılında kurulan Popüler Müzik Sanatı Vakfı’nın (POPSAV) 18. genel kurulu geçtiğimiz gün yapıldı. POPSAV Mütevelli Heyeti, eski yönetime; “Yeni desteklerle yola devam”dedi.

Yapılan yönetim kurulu seçiminde Metin Özülkü POPSAV başkanlığına devam ederken, başkan yardımcılığına Ömür Gedik, saymanlığa Hakan Eren getirildi. Yönetim kurulunun diğer üyeleri; Gökhan Türkmen, Ferhat Göçer, Yonca Evcimik, Güliz Ayla, Zeliha Sunal, Arzu Öztoprak, Prof. Dr. Murat Aksoy, Murat Dalkılıç oldu.

POPSAV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özülkü yaptığı konuşmasında; “POPSAV, bugüne kadar müzik dünyamız için çok önemli projelere imza attı. Yeni dönemde de yeni projeleri hayata geçirmeye devam edecek” dedi.

FOTOĞRAFIN YAŞAYAN EFSANESİ

OZAN SAĞDIÇ’IN KARELERİ İSTANBUL MODERN’DE SERGİLENİYOR

İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi Türk fotoğrafının müstesna ismini ağırlıyor.‘Ozan Sağdıç:Fotoğrafçının Tanıklığı’ sergisi sanatçının 1950’li yıllardan bu yana çektiği özel kareleri sanatseverlerle buluşturuyor.

Ecevit’in unutulmaz güvercinli fotoğrafı, Demirel çiftinin otomobildeki pozu, sıradan insanlarla dolu sokak kareleri. İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi Türkiye’de fotoğraf alanının yaşayan en ünlülerinden Ozan Sağdıç’ı ağırlıyor. 127 karenin yer aldığı ‘Ozan Sağdıç Fotoğrafçının Tanıklığı’ başlıklı sergide sanatçının çektiği ilk fotoğraf da yer alıyor. 70 yıllık kariyeri boyunca Türkiye’nin görsel arşivinin oluşumunda önemli bir rol üstlenen Sağdıç ülkeye yön veren politikacıların, sanat ve edebiyatın etkin isimlerinin portrelerinin yanı sıra değişimin yaşandığı her alan ve dönemde çalışanları, eğlenenleri, seyahat edenleri, çocukları yansıtan siyah beyaz ve renkli fotoğraflar sergileniyor.

‘Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı’ sergisi 20 Ekim’e kadar İstanbul Modern’de görülebilir.

A. NUR TÜRK’ÜN ‘18. SAMİ GÜNER KUPA’ BAŞARISI

Türkiye’nin en prestijli fotoğraf yarışmalarından olan ’18. SAMİ GÜNER KUPASI’ kazananları belli oldu. BUFSAD üyesi ve fotoğraf sanatçısı A. Nur Türk üç yıl üst üste farklı projerle yarışarak turları geçti ve kupayı almaya hak kazandı.

3 aşamalı ve 3 yıl süren yarışma sonunda kupayı kazanan A. Nur Türk’ünprojeleri ZAMANIN PENCERESİ (2022), 120 METREKARE (2023), İÇ BÜKEY SANCISI (2024) oldu. Proje konularını detaylandıran sanatçı duygularını şöyle ifade etti;

ZAMANIN PENCERESİ; Duvardaki fotoğraf; sanki geçmişi satın almak, aynaya bakıp başkalarının hikayelerini görmek, pencereden bakıp filmini izlemek gibi bir şeydi adeta. Okuduğum bir cümle de ‘’zamanın iki yüzü vardır, iki boyutu ve uzunluğunu güneşin seyri belirliyor, genişliğini ise tutkular’’ diyordu. Evet bu kopyalanmış suretler; tutkuları ve zamanın zamansızlığını yaşatıyordu bize. Fotoğraflar ki; ben buna (iz) demeyi tercih ediyorum bizim hayatımızın demirbaş listeleri. Bu izlere her baktığımız da ; benimle yeniden tanış der gibi; hikayemizi, var oluşumuzu sorguluyor ve belleğimize ‘’ kendimi bana hatırlat’’ diyordu.

İz ; boşluğun doluluğudur, İz hikayenizdir. Hikayenizi ve kendinizi seviniz.

120 METREKARE: Gerçek bir yaşam öyküsü ; Anne, baba ve bir kız evlattan oluşan üç kişilik bir aile.

Çok güçlü sevgi bağları ile devam eden hayatları; bir gün dipten, dipten vurmaya başlar. Ergün Amca ve Yeter Teyzenin aynı zaman dilimine gelen hastalıkları, çalışmakta olan kızlarının işten ayrılmasına ve onlara bakma zorunluluğu getirir. Hayat ondan sonra 120 metre karede kısa paslaşmalardır.

İÇ BÜKEY SANCISI: Varoluşsal yolumuzda dünyanın bize bıraktığı duygular oldukça sert. Ötekileştirme, fiziksel tecrit, baskı gibi duyguların yarattığı katılaşmayı, duygusal buzlaşmayı ve ruhsal ızdırabı öz-portelerimle anlatmak istedim.

18. SAMİ GÜNER KUPASI’nı kazanan sanatçı ödül töreninde yaptığı konuşmada; ‘Türkiye’nin en prestijli kupalarından biri olan ‘Sami Güner Kupası’nı alıyor olmak her fotoğrafçının hayalleri arasında olsa gerek. Hissiyatın fotoğrafçısı olarak adlandırılan cumhuriyetçi, doğasever, insan sever ustanın kupasını kazanmak duygusal açıdan da kendimi iyi hissettiriyor’ dedi.

GERİ DÖNÜŞÜM ATIKLARI SOKAK HAYVANLARINA MAMA OLDU

Bursa Atış Vakfı ve Haçiko(Hayvanları Çaresizlik Ve İlgisizlikten Koruma) Derneği Bursa işbirliğinde geri dönüşüm atıkları doğaya kazandırılarak elde edilen gelirle kırsalda yaşayan sokak hayvanlarına mama dağıtıldı. Ayrıca kötü şartlarda yaşayan sahipsiz hayvanların HAÇİKO Bursa gönüllüleri ve veteriner hekimler tarafından tedavileri yapıldı.

ATIŞ Grup Kurumsal İletişim Sorumlusu Melek Poyraz yaptığı konuşmasında; “Atış Şirketler Grubu’nda bir geri dönüşüm kampanyası başlattık. Cam, kağıt ve plastik gibi geri dönüşüm ürünlerini doğaya kazandırdık. Bunun geliriyle de sokaktaki patili dostlarımıza mama desteği sağlıyoruz. Haçiko Bursa ile beraber ilk beslememizi yaptık. Bizler bireysel ve grup olarak elimizden geldiğince bu beslemeleri yapıyoruz. Sayımız ne kadar çok olursa inanıyoruz ki bu melekler daha güzel bir hayat yaşayacaktır. Atış Vakfı olarak birçok farklı alanda toplumsal fayda projeleri üretmeye çalışıyoruz. Bugün de Orhaneli yolu üzerinde yaklaşık 150 sokak hayvanının beslemesini yaptık, mama ve sularını verdik ve acil durumda olan hayvanlarımıza uzman veteriner hekimlerimiz eşliğinde acil müdahalelerini yaptık. Bu tip besleme etkinliklerini düzenli yapıyoruz. Sokak hayvanları için en büyük problem karınlarını doyurabilmek. Bu anlamda hepimizin yapabileceği en basit şey kapımızın önüne bir mama ve su kabı bırakabilmek” dedi.

HAÇİKO Bursa Sorumlusu Zeynep Dimidoa ise; “Bugün Atış Vakfı ve HAÇİKO Bursa olarak kırsaldaki can dostlarımızı besleme programımızı gerçekleştirdik. Yetersiz beslenen sokak hayvanlarının mamalarına vitamin ve diğer takviye gıdalar eklenerek alması gereken besin değerlerini kazandırdık. Kırsalda kötü şartlarda yaşayan basit yaralanma ve uyuz gibi rahatsızlıkları olan sokak canları gönüllü veteriner hekimler tarafından tedavi edildi. Geri dönüşümler haricinde kırsal beslemelerimiz konusunda bize mama desteğinde bulunan AVisa Veteriner Kliniği veterinerlerimiz Semih Atay ve Emel Ölmeztürk 'e, vitamin eksiklikleri olan can dostlarımız için de ürün desteklerinde bulunan firmalara da sonsuz teşekkür ederiz’ dedi.

EMRE ALTUĞ’DAN KAYAHAN ŞARKILARI

İş Sanat, Türk Pop Müziği'nin efsane ismi Kayahan'ın unutulmaz şarkılarını Emre Altuğ'un yorumuyla "İstanbul Kadar Güzel" konserinde bir araya getirdi.

Emre Altuğ Türk Pop Müziğinin efsane ismi Kayahan’ın unutulmaz şarkılarını şef Alper Kömürcü yönetiminde 30 kişilik orkestra eşliğinde seslendirdi. İpek Açar ve Demet Sağıroğlu ile düetler yaptı. Sanatçının her yıl doğum gününde gerçekleştirilen "İyi ki Doğdun Kayahan" anma konserleri her yıl devam edecek.

Öte yandan, Kayahan'ın müzik kariyerinin tüm albümleri, plak formatıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Usta sanatçının doğum günü olan 29 Mart'ta, Kayahan'ın tüm albümleri plak olarak müzik marketlerdeki yerini alacak.

TÜRK TİYATROSU’NDA BİR İLK

Balkan Türk Tiyatrosu ‘Taksiratlı Şekibe’ adlı komedi oyunuyla seyircinin karşısına çıktı. Selviye Hürriyet, Yusuf Emini ve Arif Lila’nın oynadığı tiyatro oyunu tek perde 70 dakika olarak sahnelendi. Yusuf Emini ve Selviye Hürriyet’in kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Arif Lila yaptı. Şekibe adlı bir rumeli kızının yaşadığı kötü anıları ve çilekeş hayatını doktora anlattığı ancak tüm olayların birbirine karıştığı komedi oyunu izleyicilerden tam not aldı. İstanbul ve Rumeli Türkçe’sinin kullanıldığı oyunun ilk durağı Gebze Kültür Merkezi oldu.

İlk Tesettürlü Kadın Tiyatro oyuncusu

Yusuf Emini ile birlikte başrolu paylaşan Selviye Hürriyet ise ilk tesettürlü kadın tiyatro oyuncusu olarak ismini hafızalara kazıdı.