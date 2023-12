Carter Center, ABD’nin eski First Lady'si Rosalynn Carter'ın Pazar günü hayatını kaybetti.

Eski Başkan Jimmy Carter'ın 99 yaşındaki eşi, Georgia'nın Plains kentindeki evinde hayatını kaybetti. Carter Center, yaptığı açıklamada "Ailesi yanındayken huzur içinde öldü" ifadelerini kullandı.



Başkan Carter, "Rosalynn, başardığım her şeyde benim eşit ortağımdı" dedi. "İhtiyacım olduğunda bana akıllıca rehberlik ve cesaret verdi. Rosalynn dünyada olduğu sürece birisinin beni sevdiğini ve desteklediğini her zaman biliyordum." açıklamasını yaptı.



Carters'ın uzun süredir dostları olan Başkan Joe Biden ve First Lady Jill Biden, eski Başkan Bill Clinton, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve yaşayan diğer eski First Lady'ler Melania Trump, Michelle Obama ve Laura ile birlikte ön sırada onlara katıldı. Çalı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ikinci beyefendi Doug Emhoff'un yanı sıra Georgia'nın ABD senatörleri, Vali Brian Kemp ve eşi Marty de saygılarını sundular.





Yüzlerce kişi Pazartesi günü, eski ABD First Lady'si ve küresel insani yardım görevlisi Rosalynn Carter'ı, ailesi onun 96 yaşında ölümünün ardından üç günlük anma törenine başlarken kırsal memleketinden Atlanta'daki Jimmy Carter Başkanlık Merkezi'ne olan son yolculuğunda selamlamak için toplandı.





Carter Center, 99 yaşındaki ve son 10 ayını evde bakımevinde geçiren eski başkanın, 77 yılı aşkın ortağı için Salı günü Atlanta'da yapılacak bir kilise anma törenine katılmayı planladığını doğruladı. Rosalynn Carter 19 Kasım'da öldü.





Anma töreni Pazartesi sabahı, Rosalynn Carter'ın tabutunun Carters'ın memleketi Sumter İlçesi'nden konvoy halinde geçmesiyle başladı; orada iyi dilekçiler küçük memleketleri Plains'te yol boyunca toplandı ve Carter'ın 1946'da mezun olduğu üniversitede çelenk koyma törenine katıldı.