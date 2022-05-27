Anıl Sural

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) meme kanserinde ABD’nin kabul ettiği en önemli isimlerden birisi olan Türk doktor çalışmalarıyla 25 kahraman doktordan birisi seçildi
Pittsburgh Üniversitesi’nde uzun yıllardır meme kanseri konusunda çalışmalarını sürdüren ve Türkiye’deki çalışmalara da katılan Prof. Dr. Atilla Soran, meme kanserindeki yeni tedavi yöntemlerini ve çalışmaları Önce Vatan Gazetesine anlattı.
Metastatik meme kanserine karşı mücadele eden 25 kahramandan biri olan Profesör Doktor Atilla Soran metastatik meme kanserli hastaların tedavisinde cerrahinin rolünü daha fazla keşfetmeye karar veren öncülerden biri. Meme kanserinin birincil bölgesinin cerrahi olarak çıkarılması hastalığı ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor.
ABD’de çalışmalarıyla alanında lider
Prof. Dr. Atilla Soran ‘Meme kanseri Kadın kanserlerinde birinci sırada olup yaklaşık her 10 kadından biri yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma riskiyle karşı karşıya. Erken tanının çok önemli olduğu meme kanserinde her 10 meme kanseri olmuş kadının 1’inde meme kanseri tanısı aldığında uzak organ yayılımı tespit edilebilmektedir. Günümüzde görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ile uzak organdaki ufak yayılımlar dahi tespit edilebilmektedir. Genel tedavi yaklaşımı uzak organ yayılımı ile birlikte memesinde kanser olan kadınlarda yalnızca kemoterapi vermekti; biz sadece kemoterapi vermenin yeterli olmadığını özellikle yalnızca kemik yayılımı olan hastalarımızda veya çok sınırlı diğer organ yayılımı olan hastaların da cerrahi ve radyoterapinin kemoterapiye eklenmesi ile hastanın 10 yıllık yaşamını 4 katı artırdığını gösterdik.’ açıklamasını yaptı.
Literatüre “Türkiye” çalışması adı ile girdi
Prof. Soran ayrıca ‘Çoklu tedavi uyguladığımız ve yalnız kemik yayılımı olan meme kanserinde 5 yıllık ölüm oranını ise yüzde 60 oranında az olduğunu kanıtladık. Tedavi değiştiren bu çalışmalarımızın literatüre “Türkiye” çalışması adı ile girmesi benim için en önemli gurur kaynağıdır. Devam eden ortak çalışmalarımızın sonuçları ile ülkemizin meme kanseri alanında yön veren ülkeler arasında en ön sıralarda olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Daha önce ‘En iyi 10 çalışma’ arasında gösterildi
Geçtiğimiz senelerde Amerika’da Cerrahi Onkoloji Toplantısı’nda binlerce doktorla bu çalışma tartışıldı. İkinci aşamadaki araştırma 25 bin üyesi bulunan Amerika Cerrahlar Birliği tarafından en iyi 10 çalışma arasında gösterildi. Yapılan çalışmaların hepsi Türkiye’de yürütülüyor.
Daha önce de Amerika’nın meme kanserinde kabul ettiği 12 bilim insanından biri olan Pittsburgh Üniversitesi Meme Cerrahisi Anabilim Dalı Direktörü Prof. Dr. Atilla Soran Türkiye ile ortak çalışmalar yapmayı sürdürüyor.