ABD’de tematik eğlence parkları oldukça büyük bir sektör. Dünyanın en meşhur firmalar Disney, Universal milyar dolarlık tematik parklar genellikle geziler, oyunlar, gösteriler ve temalı alanlar içeren çeşitli eğlence ve ilgi çekici yerler sunarak, eğlendiriyor.

Tematik parklar her yaştan ziyaretçiye keyifli bir deneyim yaşatmak için tasarlanıyor. Öne çıkan eğlence parkı zincirleri arasında Disney Parks and Resorts, Universal Parks & Resorts, Six Flags Entertainment Corporation ve Cedar Fair Entertainment Company bulunmaktadır. Her park, ziyaretçileri için benzersiz ve sürükleyici bir deneyim yaratmaya çalışıyor; rekabetçi kalabilmek ve geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekiyor.

Türkiye’de farklı televizyon kanallarında yöneticlik yapana Tolga Alişoğlu ile yollarımız medya sektöründen çok tema parklar konusunda kesişti. Benim Disney World tecrübemden dolayı yıllar önce görüştüğümüz Vialand’ın o zamanki genel müdürüydü. Her zaman belirttiğim gibi dünya gerçekten küçük ve Tolga Alişoğlu ile ABD’de yeniden buluştuk. Şimdilerde Florida’nın Boca Raton şehrinde yaşayan Alişoğlu ile ABD projelerini konuştuk.

Öncelikle bize kendinizden ve iş dünyasındaki kariyerinizden bahseder misiniz?

Uzun yıllar Türkiye'de medya sektöründe farklı mecralarda çalıştım, ulusal televizyon ve basın organlarında genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük gibi üst düzey pozisyonlarda görev aldıktan sonra yolum, Temalı Eğlence ve Etkinlik sektörü ile buluştu. İlk etapta medyadan farklı bir kulvar gibi gözükse bile, insanların kitlesel olarak eğlendikleri mekân ve etkililiklerin yaratılması ve yönetilmesi açısından bakılacak olursak medya sektörü ile kuvvetli benzerlikleri olan bir kulvara geçtim. Temalı Eğlence ve Etkinlik sektörünü tanımlayacak olursak; müzeler, su parkları, tema parklardan başta olmak üzere oteller, TV stüdyoları, restoranlar, rekreasyon alanları gibi birçok mekân ve özel temalı etkinlikler, festivaller bu sektörün iş alanına giriyor. Medya kariyerimin ardından, bu alanda önce Türkiye'nin önde gelen tesislerinin üst düzey yöneticiliğini yaptım, ardından kendi firmam Alice ile hem kreatif üretim hem de içerik üretimleri yapmaya başladık. Bugün bir yandan hem çeşitli etkinlik konseptleri tasarlayıp festivaller yapıyoruz hem de dünyanın birçok tesis ve mekanına tematik dekorlar üretiyoruz. Pandemi sonrasında ABD'de kurduğum Alice Scenic Studios adlı şirketimle dünyanın birçok TV kanalına, tema parklarına tematik dekor üretimleri yapıyoruz.

ABD pazarında eğlence parkları konusunda nasıl bir yatırım stratejiniz var? 2024 ve sonrası için planlarınız nelerdir?

Temalı eğlence sektöründe ABD pazarında yer alan parklar dünyada birçok ülkesinden daha fazla turist alıyor, yılda dünyanın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla ziyaretçi alıyor bu parkların sürekli yenilemeler veya yeni yatırım ihtiyaçları oluyor. Diğer taraftan Amerikalı üreticilerin hem ABD hem de dünyanın farklı yerlerindeki projeler için üretim destek ihtiyaçları oluyor. Alice Scenic Studios olarak biz stratejimizi tam bu noktada kuruyoruz. Hem ABD’deki parklara, tesislere direkt üretim yapıyoruz. Ayrıca dünyanın en büyük parklarına üretim yapan diğer firmalara alt taşeron hizmeti veriyoruz. Şu anda Disney, Universal gibi en büyük tema parklara, dünyanın en önemli TV kanallarına, büyük otel zincirlerine teslim ettiğimiz birçok projemiz var.

ABD'de eğlence parkları pazarı ne kadar büyüklükte? Pazarda nasıl fırsatlar var?

Dünya geneli, Eğlence ve Tema Parkları pazarının, 2030 yılına kadar yıllık 82,4 Milyar ABD doları büyüklüğe ulaşması öngörülüyor. Sadece tema park sektörünün 2023 yılını yaklaşık 20 milyar $ kapattığı tahmin ediliyor. Biz işin dekor ve tasarım kısmına hizmet verdiğimiz için, endüstrinin bize hitap eden büyüklüğü sadece tema parklar için 3 milyar $. Buna TV Stüdyoları, müzeler, diğer eğlence alanlarını dahil edersek yıllık 4 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Tematik eğlence sektörü, ziyaretçilere özgün ve etkileşimli deneyimler sunan, genellikle belirli bir tema etrafında tasarlanan tesisleri içeren geniş bir endüstridir. Bu sektör, eğlence parkları, müzeler, su parkları, hayvanat bahçeleri, oteller, perakende mağazaları, cruise gemileri, eğlence kompleksleri ve benzeri mekanları kapsar.

Tematik Eğlence Sektörü Nedir?

Tema parklar:

Tema parklar, genellikle belirli bir tema veya konsept etrafında tasarlanan ve bir dizi eğlenceli aktivite sunan büyük eğlence kompleksleridir. Roller coasterlar, tema tabanlı atraksiyonlar ve canlı gösteriler gibi çeşitli aktiviteler içerebilirler.

Müzeler:

Tematik eğlence sektörü içindeki müzeler, genellikle belirli bir konuya odaklanan ve ziyaretçilere eğitici deneyimler sunan kuruluşlardır. Sanat müzeleri, bilim müzeleri, tarih müzeleri ve interaktif teknoloji müzeleri gibi çeşitli türleri bulunmaktadır.

Su Parkları:

Su parkları, su temalı eğlence sunan ve genellikle kaydıraklar, dalga havuzları ve su tabanlı atraksiyonlar içeren tesislerdir. Yaz aylarında popülerdir ve genellikle aileler ve gençler arasında tercih edilir.

Hayvanat Bahçeleri:

Tematik eğlence sektörü içindeki hayvanat bahçeleri, genellikle çeşitli hayvan türlerini sergileyen ve ziyaretçilere eğitici bilgiler sunan tesislerdir. Hayvanların doğal yaşam ortamlarını taklit etmeye çalışarak eğitim ve koruma amacı güderler.

Oteller:

Tematik eğlence sektöründeki oteller, belirli bir tema veya konsept etrafında tasarlanmış konaklama birimlerini içerir. Misafirlere olağanüstü konaklama deneyimleri sunarak tema parkları veya özel etkinliklere olan erişim avantajlarını kullanabilirler.

Perakende Mağazaları:

Sektör içindeki perakende mağazalar, belirli bir tema veya marka etrafında tasarlanmış ürünleri satan işletmelerdir. Ziyaretçilere tematik ürünler sunarak deneyimlerini pekiştirebilirler.

Cruise Gemileri:

Tematik eğlence sektöründeki cruise gemileri, belirli bir tema veya konsepti benimseyen ve gemi üzerindeki aktiviteleri ve atmosferi buna göre tasarlayan deniz seyahat araçlarıdır. Misafirlerine özel tematik deneyimler sunabilirler.