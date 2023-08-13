Deprem canavarıyla tam olarak 1999 yılında burun buruna geldik. Binalar lego gibi yıkıldı enkazlar günlerce kaldırılmayı bekledi. Hüzün canlar yaktı. Konuşuldu da konuşuldu.

Yapı denetimleri koydular.

Sıkacağız kontrol edeceğiz. Ve dask kondu.

Şöyle toplanalım burada toplanalım şunu yapalım bunu yapalım…

Ceset torbası alın. Yatağınızın başına düdük koyun su koyun yiyecek koyun… Onu koyun bunu koyun. Sık sık tazeleyin koyun. Deprem çantası hazırlayın arabanıza koyun.

Koyunlar çoğaldı. Koyduk koyduk. Yıllar içinde su tazele, ambalajlı yiyecekleri değiştir angarya gibi geldi.Veee

Saldık.

2023 yılının başında yine deprem felaketiyle ve sonuçlarıyla yine baş başa kaldık. Bu kez yeryüzü öyle bir sallandı ki o bölge cehennemi yaşadı ve yaşıyor. Yine ‘Onu koyun bunu koyun’ …olmadı. Çünkü bu sefer koymakla olacak bir felaket örneği değildi. Hatay da taş taş üstünde kalmadı Amik Ovası asbest bulutlu bir alana döndü. Akıllara konması gerekenler miyadını doldurmuş, 1999 afeti ders vermemiş ve binalar maket gibi darmaduman olmuştu. Ders, modelleme, zihniyet, hassasiyet…

Unutulmaz deme unutulur oldu. Şimdi…

Fallar yine İstanbul’u gösteriyor. Korkuyor İstanbul ama yine Allah’ına sığınıyor. Kolon kiriş kesiyor, statik projesiz kat çıkıyor. ( Evin tepesinde çim adam görselli demir filizleri zayıf telli saç misali, göz kırpmasından faydalanacak pat yükselecek) Binadan binaya perde kesip müdür odası çıkaran banka şubesi gördüm yaaa… Dekor malzemeleri mi? Bol bol ayna kullanıyor. Yapıştır gitsin…

Balans Ayarı dersleri iyi anlaşılmamış. Parmak hamura basınca çukur oluyor, bırakınca da normale dönmekte. Metro metro her yere metro!!! Kaz babam kaz!!! Doldur kardeşlerimizi doldur. Bu yükü İstanbul’un statiği taşıyacak mı altı kazılan üstü doldurulan coğrafyayı bilen var mı?

Hal böyle iken;

18 yaşını dolduran herkes müteahhit olabiliyormuş. ZONKKK

Ammaaa… bir gayrimenkulü alan veya satan kişi 65 yaşını aşmışsa tapu müdürlüğüne akli dengesinin yerinde olduğunu belgeleyen bir sağlık raporu vermesi gerekiyor.

Ya siyasiler… yaşlarını küçültmüş olabilirler mi? Haribo reklamı tam da bu ironide. ‘Bu ne yalan çelişki anne’ şarkısını yıllardır söyler dururum. Yine söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Yarın da söyleyeceğim. Öbür gün de…Pankartlarım mı;

Doğanın Dokusuna dokunmayın!

Yine Yerli Malı Haftası kutlanmalı!

Garip mihraklar üzerinde yoğunlaşmayın!

Coğrafya tarih en önemli ders olmalı!

Deprem öldürmez cahillik öldürür!

***

Yeşilçam… Türk Filmleri her tür okullarda ders olarak okutulmalı. Çok basit noktalar öyle güzel hiviv edilir ve anlatılır ki keyifle büyürsünüz. Örnek mi?

Fedakarlık- Meçhul Kadın

Dostluk- Üç kardeş

Vefa- Selvi Boylum Al Yazmalım

Dürüstlük- Kanun Namına

İhtiras- Koltuk

Arkadaşlık- Hababam Sınıfı… ve niceleri

Komşuluk, İş ahlakı, Çalışkanlık, Yokluk, Kıymet bilme, Sevgi, Saygı, Hürmet, Yoksulluk, Kaybetmek, Hırs, Aile…

Orurup tekrar çalışmamız gereken konular var. Haydi şimdi herkes dersinin başına. Felaket geliyorum, namus gidiyorum demiyormuş.

(Latife yapmam şarttı)