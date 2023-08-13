Fenerbahçe'nin yenilenmiş kadrosu büyük hedefler peşinde: Şampiyonluk için yeni bir dönem başlıyor.

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonuna büyük hedeflerle ve yenilenmiş bir kadroyla adım atıyor. Yeni teknik direktör ve 9 yeni transferle takım, sezona iddialı bir şekilde giriş yapacak. Bu transferler, alanlarında en başarılı ve güçlü isimlerden oluşuyor. Fenerbahçe tarih boyunca her zaman güçlü isimleri kadrosuna katmış bir kulüp olmuştur. Ancak bu kadar güçlü kadroya rağmen şampiyonluk gelmezse, işin boyutu farklı bir hâl alabilir. Şampiyonluk hedefi bu denli büyük ve başarılı isimlerin bulunduğu bir kadroda gerçekleşmezse, bu adeta bir skandal olarak nitelendirilebilir ve affedilmez.

Ryan Kent ve Edin Dzeko gibi isimlerin ilk transferlerle kadroya katılmasıyla hareketlenen transfer dönemi, Djiku, Umut Nayir, Szymanski gibi yeteneklerin dahil olmasıyla daha da renk kazandı. Arda Güler'ın 10 numaralı formasını Dusan Tadic gibi deneyimli bir isme teslim etmesi, Rodrigo Becao ve Bertuğ Elmaz gibi isimlerin aynı gün duyurulması, son olarak da Mert Müldür ve Cengiz Ünder'in transferiyle kadro şekillendi. Bu transferler, taraftarı oldukça heyecanlandırdı ve umutlandırdı. Ancak teknik direktör tercihi konusunda farklı bir isim düşünülseydi, belki de sonuçlar daha farklı olabilirdi. İsmail Kartal'ın bu yetenekli kadroyla başarı sağlayıp sağlayamayacağı ise zamanla ortaya çıkacak bir sonuç olacak.