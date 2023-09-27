Bugün de geçecek geçmişler gibi/
Yürekteki telaş, yaşlar nafile/
Hakk emrince yaşa, sıranı bekle!/
Düşün; ‘Kaçıncıdır bu son kafile?’//
Anan, baban, deden, onun dedesi/
Nerededir şimdi senden öncesi?/
Nerede; binlerce günü, gecesi?/
Anlamsızmış meğer ‘Dünya hevesi!’//
‘Ok yaydan çıkmadan’ , üç kere düşün/
Mazlumun hakkını kesmesin dişin/
Bahta sitem etme, olmazsa işin/
‘Mahşeri demi de’ kapsasın düşün//
Gündüzü selamla; ağaran tanla/
Yusuf’u örnek al; Yunus’u anla/
‘Dünya nasıl döner’ kaç milyar canla?/
Kaç kişi göçmekte; göçen zamanla?//
Zahmetsiz kazancın yoktur kıymeti/
‘Tamahtır!’ kişinin ağır külfeti/
İsyankar olma; bekle müddeti/
Unutma; sonsuzdur Rabbın rahmeti//
Kendinde saklama; ilmi, bilgiyi/
Hak edene göster; saygı, sevgiyi/
‘Belleğinden arıt’ peşin yargıyı/
İnancınla yok et, her tür kaygıyı//
İster tahtı olsun ister çörgesi*/
Niyetle süslenir, yaşam örgesi*/
Ne cahili baki ne de bilgesi/
Daranda tartılmaz senden özgesi*//
Nice dersler vardır; bakarsan hale/
‘Yere düşürmezsen’ sönmez meşale/
‘Hiçbir günah için’ yoktur ihale/
Yaşamak zor sınav; gelmez ihmale//
‘Yalnız Hakk’a olsun’ secden, biatın/
Tanıklık edecek her icraatın/
Kılavuzu, ‘Salih amel*’, ‘Sırat’ın’/
‘Attosaniye* şaşmaz’ Rabbe vuslatın*///
Canfer der kokkma; haddi aşmazsan/
Nefsine uyup da kabdan taşmazsan/
‘O ne der, bu ne der?’ diye bakmazsan/
‘Salaha* erersin’ düzden* şaşmazsan///
(Canfer BALÇIK; 26.09.2023)
*çörge: derme çatma çadır, göçebe çadırı
*örge: motif
*özge: başka,el, yabancı
*’salih amel’: din ve dünya için faydalı iş
*attosaniye: saniyenin ketrilyonda biri; 10 üzeri - 18 saniye
*vuslat: kavuşma
*salah: iyilik, düzelme
*düz:doğru, dürüst