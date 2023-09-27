Bugün de geçecek geçmişler gibi/

Yürekteki telaş, yaşlar nafile/

Hakk emrince yaşa, sıranı bekle!/

Düşün; ‘Kaçıncıdır bu son kafile?’//

Anan, baban, deden, onun dedesi/

Nerededir şimdi senden öncesi?/

Nerede; binlerce günü, gecesi?/

Anlamsızmış meğer ‘Dünya hevesi!’//

‘Ok yaydan çıkmadan’ , üç kere düşün/

Mazlumun hakkını kesmesin dişin/

Bahta sitem etme, olmazsa işin/

‘Mahşeri demi de’ kapsasın düşün//

Gündüzü selamla; ağaran tanla/

Yusuf’u örnek al; Yunus’u anla/

‘Dünya nasıl döner’ kaç milyar canla?/

Kaç kişi göçmekte; göçen zamanla?//

Zahmetsiz kazancın yoktur kıymeti/

‘Tamahtır!’ kişinin ağır külfeti/

İsyankar olma; bekle müddeti/

Unutma; sonsuzdur Rabbın rahmeti//

Kendinde saklama; ilmi, bilgiyi/

Hak edene göster; saygı, sevgiyi/

‘Belleğinden arıt’ peşin yargıyı/

İnancınla yok et, her tür kaygıyı//

İster tahtı olsun ister çörgesi*/

Niyetle süslenir, yaşam örgesi*/

Ne cahili baki ne de bilgesi/

Daranda tartılmaz senden özgesi*//

Nice dersler vardır; bakarsan hale/

‘Yere düşürmezsen’ sönmez meşale/

‘Hiçbir günah için’ yoktur ihale/

Yaşamak zor sınav; gelmez ihmale//

‘Yalnız Hakk’a olsun’ secden, biatın/

Tanıklık edecek her icraatın/

Kılavuzu, ‘Salih amel*’, ‘Sırat’ın’/

‘Attosaniye* şaşmaz’ Rabbe vuslatın*///

Canfer der kokkma; haddi aşmazsan/

Nefsine uyup da kabdan taşmazsan/

‘O ne der, bu ne der?’ diye bakmazsan/

‘Salaha* erersin’ düzden* şaşmazsan///

(Canfer BALÇIK; 26.09.2023)

*çörge: derme çatma çadır, göçebe çadırı

*örge: motif

*özge: başka,el, yabancı

*’salih amel’: din ve dünya için faydalı iş

*attosaniye: saniyenin ketrilyonda biri; 10 üzeri - 18 saniye

*vuslat: kavuşma

*salah: iyilik, düzelme

*düz:doğru, dürüst