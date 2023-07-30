‘Akbelen’de bir yaşlı çam

Bilge, vakur sessizce,

Neden der insana neden,

Yaptığınız kötülükler

Kolay mı yetişti bunca fidan,

Toprağın, suyun, havanın, güneşin

Emeği var sonsuz zaman

Eseriyiz biz bu emeğin

Ve bağrımızda bin bir can

Dostça barınır yaşar gider

İnsan; nefes aldıran

Kendine zararı olmayan

Her türlü faydayı sağlayan

Ormana kıyar mı, kıyar!

Yeşil ve mavi gittiğinde,

Yok olursunuz siz de

Yer, gök ve tabiat

İzlemekte sizi esefle’

Esma Uçar

Yeryüzü kavrulurken, ormanlar alev alev içindeki canlılarla diri diri yok olurken ciğerimiz harlanmış ateş gibi yanarken birileri rant peşinde keyif peşinde…

Cebimizde ki yangınlar da başka cenapta seyrederken, nasıl çıkacağız ferahlara meçhul…

Yıllardır dünyanın seyri değişti dengeler bozuldu diye diye geldiğimiz noktaya bir bakınca, gerçekten de insan denilen canlının kendi kendini yaktığı, Nasrettin Hoca misali kendi dalını kestiği ortada. ‘Sen ben o yok biz varız’ mottosu tarihin raflarında yeniden reenkarnasyon olmayı bekliyor. Henüz ‘Batan geminin malları bu’ mottosu devrindeyiz. Yok olana kadar devam.

Yapay zekalar bizi kurtaracak sanacak kadar ürkütücü kafalarla

‘Kurunun yanın da yaş da yanar’ ‘Yaşın yanın da kuru da yanar’

Ne derseniz deyin, dünyayı hep birlikte kaybediyoruz.

‘Akılla bir konuşmam oldu dün gece

Sana soracaklarım var dedim

Sen ki her bilginin temelisin

Bana yol göstermelisin

Yaşamaktan bezdim ne yapsam

Birkaç yıl daha katlan dedi

Nedir dedim bu yaşamak

Bir düş dedi birkaç görüntü

Evi barkı olmak nedir dedim

Biraz keyfetmek için

Yıllar yılı dert çekmek dedi

Bu zorbalar ne biçim adamlar dedim

Kurt, köpek, çakal, makal, dedi

Ne dersin bu adamlara dedim

Yüreksizler, kafasızlar, soysuzlar, dedi

Benim bu deli gönlüm dedim

Ne zaman akıllanacak

Biraz daha kulağı burkulunca dedi

Hayyam'ın bu sözlerine ne dersin dedim

Dizmiş alt alta sözleri

Hoşbeş etmiş derim dedi

Ben olmayınca bu güller yok

Ben olmayınca bu serviler yok

Kızıl kızıl dudaklar yok

Mis kokulu şaraplar yok

Sabahlar, akşamlar yok

Sevinçler tasalar yok

Ben düşündükçe var dünya

Ben yok o da yok

Sözün bittiği yer ve hepimiz dua edeceğiz ,

‘Allah beterinden korusun’

‘Her şerde var bir hayır’

Diye diye…