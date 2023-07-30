‘Akbelen’de bir yaşlı çam
Bilge, vakur sessizce,
Neden der insana neden,
Yaptığınız kötülükler
Kolay mı yetişti bunca fidan,
Toprağın, suyun, havanın, güneşin
Emeği var sonsuz zaman
Eseriyiz biz bu emeğin
Ve bağrımızda bin bir can
Dostça barınır yaşar gider
İnsan; nefes aldıran
Kendine zararı olmayan
Her türlü faydayı sağlayan
Ormana kıyar mı, kıyar!
Yeşil ve mavi gittiğinde,
Yok olursunuz siz de
Yer, gök ve tabiat
İzlemekte sizi esefle’
Esma Uçar
Yeryüzü kavrulurken, ormanlar alev alev içindeki canlılarla diri diri yok olurken ciğerimiz harlanmış ateş gibi yanarken birileri rant peşinde keyif peşinde…
Cebimizde ki yangınlar da başka cenapta seyrederken, nasıl çıkacağız ferahlara meçhul…
Yıllardır dünyanın seyri değişti dengeler bozuldu diye diye geldiğimiz noktaya bir bakınca, gerçekten de insan denilen canlının kendi kendini yaktığı, Nasrettin Hoca misali kendi dalını kestiği ortada. ‘Sen ben o yok biz varız’ mottosu tarihin raflarında yeniden reenkarnasyon olmayı bekliyor. Henüz ‘Batan geminin malları bu’ mottosu devrindeyiz. Yok olana kadar devam.
Yapay zekalar bizi kurtaracak sanacak kadar ürkütücü kafalarla
‘Kurunun yanın da yaş da yanar’ ‘Yaşın yanın da kuru da yanar’
Ne derseniz deyin, dünyayı hep birlikte kaybediyoruz.
‘Akılla bir konuşmam oldu dün gece
Sana soracaklarım var dedim
Sen ki her bilginin temelisin
Bana yol göstermelisin
Yaşamaktan bezdim ne yapsam
Birkaç yıl daha katlan dedi
Nedir dedim bu yaşamak
Bir düş dedi birkaç görüntü
Evi barkı olmak nedir dedim
Biraz keyfetmek için
Yıllar yılı dert çekmek dedi
Bu zorbalar ne biçim adamlar dedim
Kurt, köpek, çakal, makal, dedi
Ne dersin bu adamlara dedim
Yüreksizler, kafasızlar, soysuzlar, dedi
Benim bu deli gönlüm dedim
Ne zaman akıllanacak
Biraz daha kulağı burkulunca dedi
Hayyam'ın bu sözlerine ne dersin dedim
Dizmiş alt alta sözleri
Hoşbeş etmiş derim dedi
Ben olmayınca bu güller yok
Ben olmayınca bu serviler yok
Kızıl kızıl dudaklar yok
Mis kokulu şaraplar yok
Sabahlar, akşamlar yok
Sevinçler tasalar yok
Ben düşündükçe var dünya
Ben yok o da yok
Sözün bittiği yer ve hepimiz dua edeceğiz ,
‘Allah beterinden korusun’
‘Her şerde var bir hayır’
Diye diye…