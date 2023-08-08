Seher yeli gün yüzüne değince
Ay kıskanır, batar seni görünce
Ayçiçeği Şems’e boynun dönünce
Uğrun uğrun* seni bulasım gelir
Gözlerin gözümde kalasım gelir
Kullar sayılmıyor; mal ve mülk ile
Sırtındaki çulla ya da kürk ile
Aşkın darasında olmuyor hile
Uğrun uğrun seni sevesim gelir
Ferhat kadar zengin olasım gelir
Azrail gelip de başa duranda
Sorgu melekleri soru soranda
Mezarımda güller çiçek açanda
Uğrun uğrun seni bulasım gelir
Sesini yakından duyasım gelir
Bu garip kuluna yok mu himmetin?
Sen de sev ne olur, artsın servetin
Mamur olsun dünyan ve ahiretin
Uğrun uğrun sana sorasım gelir
Sonsuza dek senle olasım gelir
*uğrun uğrun: gizliden gizliye, gizlice
*Şems: Güneş