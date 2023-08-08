Seher yeli gün yüzüne değince
Ay kıskanır, batar seni görünce 
Ayçiçeği Şems’e boynun dönünce

Uğrun uğrun* seni bulasım gelir
Gözlerin gözümde kalasım gelir

Kullar sayılmıyor; mal ve mülk ile
Sırtındaki çulla ya da kürk ile
Aşkın darasında olmuyor hile

Uğrun uğrun seni sevesim gelir
Ferhat kadar zengin olasım gelir

Azrail gelip de başa duranda
Sorgu melekleri soru soranda
Mezarımda güller çiçek açanda

Uğrun uğrun seni bulasım gelir
Sesini yakından duyasım gelir

Bu garip kuluna yok mu himmetin?
Sen de sev ne olur, artsın servetin
Mamur olsun dünyan ve ahiretin

Uğrun uğrun sana sorasım gelir
Sonsuza dek senle olasım gelir

*uğrun uğrun: gizliden gizliye, gizlice
*Şems: Güneş