Seher yeli gün yüzüne değince

Ay kıskanır, batar seni görünce

Ayçiçeği Şems’e boynun dönünce

Uğrun uğrun* seni bulasım gelir

Gözlerin gözümde kalasım gelir

Kullar sayılmıyor; mal ve mülk ile

Sırtındaki çulla ya da kürk ile

Aşkın darasında olmuyor hile

Uğrun uğrun seni sevesim gelir

Ferhat kadar zengin olasım gelir

Azrail gelip de başa duranda

Sorgu melekleri soru soranda

Mezarımda güller çiçek açanda

Uğrun uğrun seni bulasım gelir

Sesini yakından duyasım gelir

Bu garip kuluna yok mu himmetin?

Sen de sev ne olur, artsın servetin

Mamur olsun dünyan ve ahiretin

Uğrun uğrun sana sorasım gelir

Sonsuza dek senle olasım gelir

*uğrun uğrun: gizliden gizliye, gizlice

*Şems: Güneş