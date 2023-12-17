Türk turizm sektörü, 2024 yılına daha güçlü ve iddialı giriyor…

2023 yıl sonu için 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefi koyan Türk turizm sektörü, 2028'de ise bu hedefi 82,3 milyon turist ve 100 milyar dolara çıkartarak hedef büyüttü. Türkiye, bacasız sanayisi olan turizmde, Kalkınma Planı çerçevesinde birçok çalışma yürütüyor. Bu kapsamda sektörün önemli oyuncuları Türk Turizm sektörünün global ölçekte tanıtım faaliyetlerine ivedilikle devam ederek 2024 yılına hızlı bir giriş yaptı.

2023'te deprem, enflasyon, yakın ülkelerde yaşanan savaşlar, seçim, gibi tüm zorlu süreçlere rağmen başarılı bir yıl geçiren ve hedefleri yakalamayı başaran Türk turizm sektörü, 2024 yılına daha güçlü ve iddialı giriyor. Sektör temsilcileri önümüzdeki yıl üst gelir grubundaki turist sayısında artış bekliyor. Bu yıl kişi başı günlük geliri 100 dolara taşımayı başaran sektör, önümüzdeki yıl özellikle üst gelir grubuna yoğunlaşıyor. 2023'te bu grupta yer alan turistin bir önceki yıla göre yüzde 20 düştüğünü aktaran sektör oyuncuları, "Başka ülkelere gittiler, deneyimlediler, Türkiye'deki hizmeti alamadılar. Şimdi yeniden gelecekler" diyor.

Dünyanın en önemli fuarları arasında olan ve üst segment turist grubuna hitap eden çok nitelikli bir fuar olan ILTM Cannes Fuarı sektör temsilcilerinden 2024 yılı için yüzleri güldüren birçok açıklama geldi. Özellikle Türkiye'ye olan ilginin artması, dünya markalarının ülkemize gelmesi hem de lokasyonumuzun iyi olması sebebi ile özellikle fuar boyunca İstanbul, Kapadokya çok ilgi çektiği yönünde.

Sektör temsilcilerinden gelen önemli bir başlık ise 2023'ün lüks turizm sektörü için zor bir yıl olduğu. Lüks segmentte yüzde 20 düşüş yaşandığı, fiyatların artık stabil bir yere oturduğu ve yabancı turistin de buna alıştığı yönünde. 2023'te yabancı turist farklı yerleri deneyimledi ancak Türkiye'deki hizmet kalitesini bulamadı. Şimdi tekrar rotayı Türkiye'ye çevirdiler. 2023'e göre 2024 yılı için yüzde 20-25 bandında artış olacağı öngörülüyor. En büyük kaybı Rusya'da verdik en büyük dönüş de yine Rusya'dan olacağı gelen veriler ile artışı doğrular nitelikte. 2024 yılı için yeni pazar arayışları içerisinde olan Türkiye Çin, Meksika, Latin ve Kuzey Amerika, Polonya ve İngiltere yükselen pazarlar arasında yer alacağını gelen veriler doğrultusunda yeni pazar arayışlarının olumlu sonuçlar verdiğini fuar boyunca tasdiklenmiş olduğunu gördük.

Kongre Turizmine ilgi

Pandeminin etkisiyle 2020 ve 2021’de fiziki toplantıları ortadan kalkması ve tamamen bitmesi ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de kongre turizmi durma noktasını gördü. Şimdi pandeminin bitmesi ile hız kazanan tanıtım faaliyetleri ile çalışmalarının sonuç vermesi bekleniyor.

Uluslararası toplantı ve kongrelerde öne çıkan alanlar tıp, mühendislik, iletişim, teknoloji, sosyal bilimler, müzik, çağdaş sanat ve spor olarak sıralanıyor. Bir kongre turisti normal bir turistten 3-4 kat daha fazla para harcıyor. Döviz girdisi yüksek olan kongre turizmi turizm gelirlerinde önemli bir role sahip.

Türkiye'de 2000'lerin başından itibaren büyümeye başlayan kongre turizmi 2013 yılına kadar gelişimini sürdürdü.2024 yılı için ciddi atak yapan Kongre turizmi çalışmalarında hızlı ve agresif bir tutum izleyen sektör olağanüstü konjonktürel gelişmeler olmazsa asıl 2025 yılında sıçrama yapacak. İstanbul'u yeniden dünyanın en iyi ilk 10 kongre şehri listesinde olacağı tartışmasız bir gerçek.