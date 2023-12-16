Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY), 30. Kuruluş yıldönümü kutlamaları Ankara’da, CSO Ada Tarihi Salon’da gerçekleştirdi.

Kuruluşunun 30. yılını kutlayan Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Dünyası sanatçılarını sanatseverlerle bir araya getirdiği etkinlikler dizisine bir yenisini daha ekledi. CSO ADA TARİHİ SALON’dagerçekleştirilen 30. yıl kutlamalarında, Türk Dünyası sanatçılarının sergiledikleri üstün ferformans, Ankaralı sanatseverlerin uzun süre hafızalarından silinmeyecek.

Yoğun talep nedeniyle izdihamın yaşandığı ve çok sayıda sanatçının ayakta izlediği konsere, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Özbekistan Ankara Büyükelçisi AlisherAgzhamkhocayev, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi RuslanKazakbayev, kurum ve kuruluşların ve Ankara’da mukim diplomatik misyon temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Etkinlik çerçevesinde CSO Tarihi Salon’daTÜRKSOY'un"Türk Dünyası Kültür Başkentleri" fotoğraf sergisi açıldı.

Konser öncesi kısa selamlama konuşması yapan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, 2023 yılı boyunca, birbirinden özel etkinliklerle TÜRKSOY’un 30. yılını coşkuyla kutladıklarını vurgulayarak, “Bugün bu salonu dolduran siz değerli canları gördüğümde anladım ki, biz artık Türk Dünyası’nın birliğine inanan nice gönülle, geleceğe güvenle yürüyoruz” dedi.

TÜRKSOY'un, kuruluşundan bu yana, Türk Dünyası’nın çeşitli ülkelerinde ve yörelerinde düzenlediği çeşitli etkinliklerle, Türk Dünyası’nın engin tarihinin mirası olan kültürel zenginliklerini bütün dünyaya tanıttığını belirten Yusuf, "Türk dünyası artık birlikte çalışıyor, birlikte üretiyor ve birlikte ürettiğinin bereketinden gelecek nesillerimiz istifade edecektir" şeklinde konuştu.

Yoğun ilgi ve katılımlarından dolayı konuklara teşekkür eden Yusuf, konuşmasına şöyle devam etti: "Gönül sesimizle, gönül kulağımızla bu akşam çok güzel bir program izleyeceğiz. Bugün burada bulunan her birinize, bu kutlu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için minnettarız.

Geleceğe umutla bakan, kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Türk Dünyası adına, birlik ve dayanışma içinde geçireceğimiz bu unutulmaz gece için başta Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’mız olmak üzere Türk Dünyası’ndan aramıza katılan değerli sanatçılarımıza ve siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

TÜRK DÜNYASI SANATÇILARI SAHNEDE

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf’un konuşmanın ardından sahneye çıkan Türk Dnyası sanatçıları sergiledikleri üstün ferformansla izleyicilere unutamayacakları anlar yaşattılar.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Saha-Yakut (RF) ve Gagavuz Yeri’nden (Moldova) sanatçılar, TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası eşliğinde sahne alarak, Türk Dünyası’nın rengârenk müzik ve dans sanatından örnekler sergilediler.

İzleyenleri zengin Türk Dünyası kültür coğrafyasının enginlerinde dolaştıran Türk Dünyası sanatçılarını dakikalarca yakta alkışladılar.

TÜRK DÜNYASI’NIN ÜNLÜ SANATÇILARI

Konserde solistler: RuslanZarbaliyev, Aysu Sadıkova, ParvizFarhadov, GülzarFaracova, RashadIbrahimov, TabrizYusubov (Azerbaycan), ZarinaAltınbayeva (Kazakistan), GülzadaRıskulova, Aynur Berdikulova (Kırgızistan), BekzodTurayev, UmidIshanhodjaev(Özbekistan), Nilgün Kızılcı, Eren Can Yıldız (Türkiye), Lale Begnazarova (Türkmenistan), YuliyanaKrivoshapkina (Saha-Yakut, RF), İgorPodgoreanu (Gagavuz Yeri, Moldova) ve “Akak” Komuz Grubu (Kırgızistan) ile “Bek”Doyra Grubu (Özbekistan) icrasında; “Sarı Gelin”, “ÇahargahRapsodiya” (Azerbaycan) , “Kara Jorga”, “Bülbül” (Kazakistan), “Kurmanbek”, “Tak Teke”, “MaşBotoy” (Kırgızistan), “Hayrona”,“DoyraZavki” (Özbekistan), “Hicaz Mandıra”,“Bahçe Duvarından Aştım” (Türkiye), “Kuşdepti” (Türkmenistan), “Turnalar” , “Doğanın Uyanışı” (Saha-Yakut, RF), “Hora Staccato” (Gagavuz Yeri, Moldova) ve “Biz Birlikteyiz-Türk Çadırı” gibi eserler seslendirildi.

Azerbaycan Devlet Dans Topluluğu, Kazakistan’ın “Kazına” Dans Topluluğu, Özbekistan’ın “Navruz” Dans Topluluğu, Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu ve Türkmenistan Devlet Dans Topluluğu danslarıyla geceye renk kattılar.