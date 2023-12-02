(Canfer BALÇIK;9 kıta; İstanbul şivesi/ Trabzon şivesi devamındadır)
(Nakarat)
Yüreğim zincirlendi
Bilmem ne edeceğim
Takıldım bir sevdaya
Düştüm ha düşeceğim
Sanki bir uçurumda
Dala tutunuyorum
Sanki bir girdaptayım
Dönüp çırpınıyorum
(Nakarat)
Yüreğim zincirlendi
Bilmem ne edeceğim
Takıldım bir sevdaya
Düştüm ha düşeceğim
Bu sevda ateş gibi
Közde kavruluyorum
O fırtına, ben yaprak
Savrulup duruyorum
Ne gider ne de kalır
Yutkunup duruyorum
Aklım gider de gelir
Ölüp diriliyorum
(Nakarat)
Yüreğim zincirilendi
Bilmem ne edeceğim
Takıldım bir sevdaya
Düştüm ha düşeceğim
Gah uçar gah konarım
Gah da sürünüyorum
Koyarlar beni sala
Yere gömülüyorum
Gah değirmen taşıyım
Ömrü öğütüyorum
Gah güneşim gah da Ay
Doğup da batıyorum
(Nakarat)
Yüreğim zincirlendi
Bilmem ne edeceğim
Takıldım bir sevdaya
Düştüm ha düşeceğim
(Canfer BALÇIK; 02.12.2023/saat: 02:00-03:30/ İstanbul)
TAKILDUM BİR SEVDAYA ; DÜŞTUM HA DÜŞECEĞUM
(Canfer BALÇIK;9 kıta; TRABZON şivesi)
(Nakarat)
Yureğum zincirlendi
Bilmem ne edeceğum
Takıldum bir sevdaya
Düştum ha düşeceğum
Sanki bir uçurumda
Dala tutunuyurum
Sanki bir girdaptayum
Dönup da duruyurum
(Nakarat)
Yüreğum zincirlendi
Bilmem ne edeceğum
Takıldum bir sevdaya
Düştum ha düşeceğum
Bu sevda ateş gibi
Közde kavruluyurum
O furtuna, ben yaprak
Savrulup duruyurum
Ne gider ne da kalur
Yutkunup duruyorum
Aklum gider da gelur
Ölüp diriluyurum
(Nakarat)
Yüreğum zincirilendi
Bilmem ne edeceğum
Takıldum bir sevdaya
Düştum ha düşeceğum
Gah uçar gah konarum
Gah da surunuyurum
Koyarler beni sala
Yere gömuluyurum
Gah değirmen taşiyum
Ömri öğutuyurum
Gah güneşum gah da Ay
Doğup da batayurum
(Nakarat)
Yüreğum zincirlendi
Bilmem ne edeceğum
Takıldum bir sevdaya
Düştum ha düşeceğum
(Canfer BALÇIK; 02.12.2023/saat: 02:00-03:30/ İstanbul)