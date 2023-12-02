(Canfer BALÇIK;9 kıta; İstanbul şivesi/ Trabzon şivesi devamındadır)

(Nakarat)
Yüreğim zincirlendi
Bilmem ne edeceğim
Takıldım bir sevdaya 
Düştüm ha düşeceğim 

Sanki bir uçurumda
Dala tutunuyorum 
Sanki bir girdaptayım 
Dönüp çırpınıyorum 

(Nakarat)
Yüreğim zincirlendi 
Bilmem ne edeceğim 
Takıldım bir sevdaya 
Düştüm ha düşeceğim 

Bu sevda ateş gibi
Közde kavruluyorum 
O fırtına, ben yaprak 
Savrulup duruyorum 

Ne gider ne de kalır
Yutkunup duruyorum 
Aklım gider de gelir 
Ölüp diriliyorum 

(Nakarat)
Yüreğim zincirilendi
Bilmem ne edeceğim
Takıldım bir sevdaya
Düştüm ha düşeceğim

Gah uçar gah konarım
Gah da sürünüyorum 
Koyarlar beni sala
Yere gömülüyorum

Gah değirmen taşıyım
Ömrü öğütüyorum 
Gah güneşim gah da Ay
Doğup da batıyorum

(Nakarat)
Yüreğim zincirlendi 
Bilmem ne edeceğim 
Takıldım bir sevdaya 
Düştüm ha düşeceğim 

(Canfer BALÇIK; 02.12.2023/saat: 02:00-03:30/ İstanbul)

TAKILDUM BİR SEVDAYA ; DÜŞTUM HA DÜŞECEĞUM
(Canfer BALÇIK;9 kıta; TRABZON şivesi)

(Nakarat)
Yureğum zincirlendi
Bilmem ne edeceğum
Takıldum bir sevdaya 
Düştum ha düşeceğum

Sanki bir uçurumda
Dala tutunuyurum
Sanki bir girdaptayum
Dönup da duruyurum

(Nakarat)
Yüreğum zincirlendi 
Bilmem ne edeceğum
Takıldum bir sevdaya 
Düştum ha düşeceğum

Bu sevda ateş gibi
Közde kavruluyurum
O furtuna, ben yaprak 
Savrulup duruyurum

Ne gider ne da kalur
Yutkunup duruyorum 
Aklum gider da gelur
Ölüp diriluyurum

(Nakarat)
Yüreğum zincirilendi
Bilmem ne edeceğum
Takıldum bir sevdaya
Düştum ha düşeceğum

Gah uçar gah konarum
Gah da surunuyurum
Koyarler beni sala
Yere gömuluyurum

Gah değirmen taşiyum
Ömri öğutuyurum
Gah güneşum gah da Ay
Doğup da batayurum

(Nakarat)
Yüreğum zincirlendi 
Bilmem ne edeceğum
Takıldum bir sevdaya 
Düştum ha düşeceğum

(Canfer BALÇIK; 02.12.2023/saat: 02:00-03:30/ İstanbul)