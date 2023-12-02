(Canfer BALÇIK;9 kıta; İstanbul şivesi/ Trabzon şivesi devamındadır)

(Nakarat)

Yüreğim zincirlendi

Bilmem ne edeceğim

Takıldım bir sevdaya

Düştüm ha düşeceğim

Sanki bir uçurumda

Dala tutunuyorum

Sanki bir girdaptayım

Dönüp çırpınıyorum

(Nakarat)

Yüreğim zincirlendi

Bilmem ne edeceğim

Takıldım bir sevdaya

Düştüm ha düşeceğim

Bu sevda ateş gibi

Közde kavruluyorum

O fırtına, ben yaprak

Savrulup duruyorum

Ne gider ne de kalır

Yutkunup duruyorum

Aklım gider de gelir

Ölüp diriliyorum

(Nakarat)

Yüreğim zincirilendi

Bilmem ne edeceğim

Takıldım bir sevdaya

Düştüm ha düşeceğim

Gah uçar gah konarım

Gah da sürünüyorum

Koyarlar beni sala

Yere gömülüyorum

Gah değirmen taşıyım

Ömrü öğütüyorum

Gah güneşim gah da Ay

Doğup da batıyorum

(Nakarat)

Yüreğim zincirlendi

Bilmem ne edeceğim

Takıldım bir sevdaya

Düştüm ha düşeceğim

(Canfer BALÇIK; 02.12.2023/saat: 02:00-03:30/ İstanbul)

TAKILDUM BİR SEVDAYA ; DÜŞTUM HA DÜŞECEĞUM

(Canfer BALÇIK;9 kıta; TRABZON şivesi)

(Nakarat)

Yureğum zincirlendi

Bilmem ne edeceğum

Takıldum bir sevdaya

Düştum ha düşeceğum

Sanki bir uçurumda

Dala tutunuyurum

Sanki bir girdaptayum

Dönup da duruyurum

(Nakarat)

Yüreğum zincirlendi

Bilmem ne edeceğum

Takıldum bir sevdaya

Düştum ha düşeceğum

Bu sevda ateş gibi

Közde kavruluyurum

O furtuna, ben yaprak

Savrulup duruyurum

Ne gider ne da kalur

Yutkunup duruyorum

Aklum gider da gelur

Ölüp diriluyurum

(Nakarat)

Yüreğum zincirilendi

Bilmem ne edeceğum

Takıldum bir sevdaya

Düştum ha düşeceğum

Gah uçar gah konarum

Gah da surunuyurum

Koyarler beni sala

Yere gömuluyurum

Gah değirmen taşiyum

Ömri öğutuyurum

Gah güneşum gah da Ay

Doğup da batayurum

(Nakarat)

Yüreğum zincirlendi

Bilmem ne edeceğum

Takıldum bir sevdaya

Düştum ha düşeceğum

(Canfer BALÇIK; 02.12.2023/saat: 02:00-03:30/ İstanbul)