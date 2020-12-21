SANAT İÇİN EŞİMDEN AYRILDIM

RÖPORTAJ: Habib BABAR

Bir döneme damgasını vuran Türk Sineması’nın efsane ismi Deniz Erkanat, bir yarışma sonucu sinema yaşamına başlamış ve 70'li yıllarda çok sayıda filmde yardımcı kadın oyuncu rollerini oynamış. 'Gelin Çiçeği' filminde Kemal'in nişanlısı Tülin, Keloğlan filminde padişahın kızı, 'Yaz Bekarı' filminde Orhan'ın eşi Şermin olmuş. Cüneyt Arkın, Tarık Akan ve Kartal Tibet'le çok kere kamera karşısına geçen Deniz Erkanat, şimdi o günleri hasretle anıyor. Yapımcılara adeta ateş püsküren ünlü oyuncu, Yeşilçam oyuncularının dizilerde oynatılmamasına anlam veremediğini söylüyor. İstanbul’da kendisine ait evinde mütevazi bir yaşam sürdüren Erkanat ile dününü bugününü konuştuk…

SİNEMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE NE YAPIYORDUNUZ?

Ben Almanya’da tanıştığım Alman subay ile evliydim ve yurtdışında yaşıyorduk. Almanya’da 5, ABD’de ise 3 yıl yaşadım. O sıralar Ses Mecmuası'na aboneydim. Hep içimde sanatçı olmak vardı. Ben hiçbir zaman bebekle evcilik oynadığımı hatırlamıyorum. Hep güzellik yarışmalarını taklit ederdim oyunlarımda. Kendimi dergide yer alan ünlülerin yerine koyardım, onlar gibi şöhretli bir kadın olmak isterdim. Sanat ruhuma işlemişti.

HAYALİNİZ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Ses Mecmuası’nın artistik yarışması vardı, o yarışmaya katılmaya karar verdim ve 1971 yılında Ses Mecmuası'nın artist yarışması katıldım. Merhum Tarık Akan’ın birimci seçildiği yarışmada üçüncü oldum. Rahmetli Aytaç Arman ise ikinci olmuştu.

SANATI EŞİME TERCİH ETTİĞİM İÇİN PİŞMANIM

PEKİ KAÇ YAŞINDAYDINIZ?

Ben tam olarak 23 yaşındaydım. İki çocuğumu basından sakladım. 'İki çocuklu kadın kalkmış artist olmuş' demesinler diye çekindim. Yarışmada derece aldıktan sonra 6 film şirketi ile anlaşma yapıldı. Türkiye'ye film çekimleri için geliyordum. O dönemde eşimle aramda kopukluklar oldu ve ayrılmak zorunda kaldık. Ama sanatı eşime tercih ettiğim için çok pişmanım ve hala çok üzülürüm.

NASIL YANİ SANAT İÇİN EŞİNİZDEN Mİ AYRILDINIZ,PEKİ KAÇ YIL EVLİ KALDINIZ?

Evet sanat için maalesef eşimden ayrılmıştım. Evliliğim ise tam olarak 5 yıl sürmüştü.

ÇOCUKLARINIZ KİMİNLE KALDI

2 erkek çocuğum babalarının yanında kaldılar. Ancak sıkça gidip görüyordum, evlatlarımdan asla kopmadım.

HALA ABD’DE Mİ YAŞIYORLAR?

Hayır yıllar önce Türkiye’ye geldiler. İki oğlum da evli. Eşleri çok iyi…Hepsini çok seviyorum…

İLK SİNEMA FİLMİNİZİ KİMİNLE OYNADINIZ?

'Hayatım Senindir' isimli sinema filmi kameraların karşısına geçmiştim. Bu filmde Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun başrollerini paylaşıyordu.

ORHAN ELMAS BENİ ÇOK AĞLATTI

BİZE O DÖNEMİ BİRAZ ANLATIR MISINIZ?

O dönemlerde çok zor şartlarda çalışıyorduk. Film çok değerliydi. Film yakınca yönetmen çok bağırırdı. Yönetmen Orhan Elmas beni çok ağlattı. Sonra bir gün Mehmet Dinler bana şöyle söyledi: 'Sinemanın üç şartı vardır, birincisi beklemek, ikincisi beklemek, üçüncüsü yine beklemek.” Sete gidiyordum. Saatlerce beklememe rağmen benim sahnem çekilmiyordu. Yine ertesi gün o stresi yaşıyordum. Ama şimdi hiç böyle değil. Sinemacılar elleri öpülesi insanlardır. Bu eski Yeşilçam emekçileri gerçekten elleri öpülecek insanlardır.

UMDUĞUNUZ ŞÖHRETİ BULABİLDİNİZ Mİ?

Hayır… Çünkü ben tek başıma mücadele verdim. Benim hayatımda yönetmen sevgilim olmadı, benim hayatıma prodöktör girmedi. Benim arkam yoktu… Olamazdı da 2 çocuk annesiydim… Daha zirvede olmak için kendimden ödün veremezdim. Aşık olmadan birsini hayatınıza sokmak büyük bir saçmalıktır. Bedenim her zaman benim için çok kıymetlidir.

SEKS FİLM FURYASI BENİ SİNEMADAN UZAKLAŞTIRDI

SİNEMADAN PARA KAZANDINIZ MI?

O zamanlar başrol oyuncuları daha çok kazanıyordu. Örneğin Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Filiz Akın daha iyi kazanıyordu. Ben de kazandığımı tuttum… Evim var,yazlığım var, otomobilim var… Tabii motosiklet kullanmayı da çok seviyorum. Yeni aldığım motosikletim 3 yıl kapımın önünde çalındı.

SİNEMADAN NE ZAMAN UZAKLAŞTINIZ, SEBEBİ NEYDİ?

Seks film furyası birçok oyuncu arkadaşımızı sinemadan uzaklaştırmaya neden oldu. Ben de bu furya nedeniyle sinemadan uzaklaşmak zorunda kaldım. Oyunculuğa Levent Kırca Tiyatrosu’nda devam ettim.

DANSÇILARLA SAHNEYE ÇIKMA AKININI BEN BAŞLATTIM

SOLİSTTİK TE YAPTINIZ GALİBA?

Evet… Yıllarca sahneye de çıktım… Timur Selçuk ve Onno Tunç’tan dersler aldım. Benim çok başarılı bir dans grubum vardı. Hakan Peker ilk dansçılarımdandı… Dansçılarımla sahnede harikalar yaratıyorduk. Türkiye’de dansçılarla sahneye çıkan sanatçı modasını ben yaydım. Seyyal Taner’de benden sonra dansçılarla sahneye çımaya başladı. Bende dans eden ve yıldızı paarlayan bazı dansçılar bu kez soluğu Seyyal Taner’in yanında alıyordu…(Gülmeye başlıyor….)

SETLERİ ÖZLEDİNİZ Mİ?

(Bu sorumuz karşısında sesi titriyor….) Özlemez miyim? Hem de çok özledim… Ben çok üzülüyorum. Set mutluluğumuzdur… Kamera sevdamız. Ancak bu sevdamızdan nedense uzak tutulduk… İstenmeyen insanlar olduk. Biz Sinemasının cefasını çektik, onlar ise sefasını… Hollywood’da emekçi oyuncuya saygı var. Tüm filmlerde mutlaka yer veriliyor. Ancak bizim yapımcılar bizden kaçıyor. Sanki vebalıyız… Ben, her çekilen sinema filminde veya dizide Yeşilçam emekçilerine yer verilmesi konusunda bir sinema yasasının çıkması istiyorum. Biz artık para da pulda değiliz. Zamanında hayatını kurtaran kurtardı. Ama kötü yaşantısı olan mağdur olan da var. Yazık çok yazık… Diziler tam bir rezalet… Dizilerin çoğunun senaryosu bir birine çok benziyor… İyi bir senaryo bulmak istiyorlarsa cinayet masasına gitsinler. Oradaki dosyalara baksınlar. Hiç hayal edemedikleri senaryoları bulurlar. … Allah aşkına senarist mi yok? Birçok senaryo alıntı…

BEN TARIK AKAN,AYTAÇ ARMAN PARA TOPLAYARAK KARNIMIZI DOYURDUK

HİÇ UNUTAMADIĞINIZ BİR ANINIZI BİZİMLE PAYLAŞMAK İSTER MİSİNİZ?

Memnuniyetle Habib bey… 1971 senesinde yani Ses Mecmuası’nın yarışmasında ben rahmetli Tarık Akan, Aytaç Arman ve birkaç arkadaşımız aramızda para topladık. Ekmek, peynir ve zeytin alıp karnımızı doyurmuştuk. Düşünsenize yarışmaya katılmışsınız ve mecmuanın hazırladığı yarışmada yarışmacıların karnını doyuracak yemeği yok… Gerçi o sofranın lezzetiniz asla unutamam. Ekmek, peynir, zeytin en iyi kebaba değerdi… Keşke o günler…

BOŞ ZAMANLARINIZDA NELER YAPIYOR SUNUZ?

Resim çiziyorum.. Birçok yağlı boya tablom bulunuyor. Kitap okuyırum,zaman oldukça Halk eğitim kurslarına gidiyorum. Metin Oktay Tesislerine gidiyorum orda Fitnes yapıyorum…Kaslarım güzelleşti…Ancak salgın nedeniyle bir süredir gidemiyorum…

Bu keyifli röportaj için çok teşekkürler Deniz hanım.

Ben teşekkür ederim Habib bey