Son zamanların ünlü modacısı Emrullah Köroğlu 2024’ün modasını belirlemek için çalışmalarına hızla devam ediyor.

2023 yılında birbirinden şık tasarımlarıyla bütün dikkatleri üzerine çeken yetenekli genç modacı Köroğlu yeni yıla iddialı bir giriş yapmak hazırlandığının tüyosunu verdi. 11 yaşında başladığı kariyerini 32 yaşında kurduğu Glamour Vav markasıyla taçlandırıp ünlülerin dünyasında yerini alan Emrullah Köroğlu, yaptığı defileler ve ilginç sunumlar ile kısa sürede moda dünyasının konuşulan ismi haline geldi.

Yeni sezona damgasını vuracak yepyeni bir kreasyonun hazırlıklarına başladığını söyleyen modacı , “Modaya öncülük eden İtalya , Fransa gibi ülkeleri geride bırakacağız. Hedefim ülkemizin tasarımlarının diğer ülkelere ilham olması ve modayı belirlemesi “ açıklamasını da sözlerine ekleyerek hedefleri hakkında bilgi verdi.