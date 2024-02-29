Başarılı yapımcı Kambiz Babaei, 8 Aralık 1974 yılında komşu ülkemiz olan İran’da dünyaya gelmiştir. İlk lisans, yüksek lisans ve doktorasını Uluslararası Hukuk üzerine, İkinci doktorasını Turizm Yönetimi üzerine ve üçüncü doktorasını ise Sosyoloji üzerine yapmıştır.

Eğitime değer veren Prof. Dr. Yapımcı Kambiz Babaei, İran’ın başkenti olan Tahran’da bulunan Azad Üniversitesinde Habercilik ve Radyo Televizyon bölümünü de başarıyla bitirerek sinema alanında olduğu gibi eğitim alanında da kendisini kanıtlamış değerli ve çok yönlü bir insandır.

Yapımcı Prof. Doktor Kambiz Babaei, uzun yıllar boyunca Habercilik ve Radyo Televizyon alanında onlarca öğrenciye hocalık yaparak, başarılı gençlerin yetişmesinde ülkesine büyük ölçüde katkıda bulunmuş, değerli bir eğitimcidir. Eğitimci olmasının yanı sıra pilotluk da yapan Kambiz Babaei, havayolları Ceo’su olmakla birlikte çok büyük bir şirkette yöneticilik de yapmıştır. Çok yönlü yapımcı aynı zamanda İtalya’da Kick Box dünya şampiyonluğunu kazanarak kupanın sahibi olmuş ve milli sporcu yönünü de tüm dünyaya en iyi şekilde kanıtlamıştır. Kambiz Babaei, sinemanın dışında halen Dünya @worldkbn Federasyonunun başkanlığını yapmaktadır.

Sinemaya gönülden bağlı olan, hayata geçirdiği ve geçirmeye devam ettiği projeleriyle sinema ruhunun derinlerine inen başarılı yapımcı, geçtiğimiz aylarda Kovid 19’ u ele alan filmi “Parisan” ile ödül alarak başarısını taçlandırmıştı. Kambiz Babaei’nin diğer filmleri arasında “Muceviz”, “Khuruc”, “Zemestan” ve son filmi “Cleopatra” yer almaktadır.

Bir senedir Türkiye’de yaşayan ve gördüğü ilgiden dolayı ülkemizde olmaktan son derece mutlu olduğunu söyleyen başarılı yapımcı son filmi “Cleopatra”nın konusu hakkında tüyo vererek, İstihbaratta çalışan bir Türk kızının hikâyesinin anlatıldığını dile getirirken, James Bond filmlerinin kadın versiyonunun hayata geçirmeye hazırlandıklarını ve hem Türkiye’de hem de tüm dünyada büyük ses getirecek dev bir proje olduğunu da sözlerine ekledi.