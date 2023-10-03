Nedir, zaman? Fizik insanına göre geçmişten günümüze geleceğin ilerleyişi olarak tanımlanır... Ve saniye, dakika, saatle ölçülür... Hep ileri gider ama hiç geri gelmez.

Honore De Balzac’ın söylemiş olduğu, “Zamanı öldürmek en pahalı harcamadır,” atasözünün anlamını düşünüp, hiç kendi kendinize muhakeme yaptınız mı? Ben yaptım. Yaptım ve verimsiz geçirdiğim bir sürü zaman dilimiyle yüzleştim. Bu kaçınılmaz yüzleşme sonucunda karşı karşıya geldiğim tek gerçek ise üretken olmak yerine boş işlerle uğraşıp, hem kendimin hem de hayatıma ait zamanların katili olmuş olmamdı. Şimdi aylak aylak pinekleyerek koltuk çürüttüğüm ya da anlamsız uğraşlarla kendime ve çevreme faydasız geçirdiğim, asla geri getiremediğim, tükenmesine izin verdiğim o günlere ait bir sürü keşkenin sahibiyim. Son iki yıldır kendim için söylediğim bir söz vardır, “Ben hayata 1-0 geç başlayanlardanım,” diye. Neden mi? Bugün yaptıklarımı dün yapmaya başlasaydım, ürettiklerimin sayısı çok daha fazla olur, zaman katillerinden birisi olmazdım. Yaşayan birisi olarak dile getiriyorum ki, zamanı heba ederek hayatı devam ettirmek büyük bir kayıptır. Nasıl bir işi yapmak ve tamamlamak için parayla emek kıymetliyse, zaman da o kadar kıymetlidir. Çünkü yapılan her iş zaman içinde gerçekleşir. Zamanı boşa geçirmek işsizliğe, işsizlik ise nakit kaybına yol açtığından yaşadığımız her saniyeyi çok iyi değerlendirmeli, kısacık hayatta yapılacak onca faydalı uğraşlar varken tembellikten kurtulup kolları sıvamalıyız. Nasıl mı? Öncelikle sosyal medyaya, komik videolara, internet oyunlarına ayırdığınız, kendinizi uykuya teslim edip mışıl mışıl uyuduğunuz, hiçbir şey yapmadan koltukta pineklediğiniz, TV de ki insana bir şey katmayan programları izlediğiniz yada altın günlerinde harcadığınız saatleri bir bir hesaplayın. Dört saat mi, yoksa beş saat mi ediyor. Sonra o boşa harcadığım dört beş saatte kendime faydalı ne yapabilirim acaba, diye bir düşünün. Meselâ kitap okuyabilir, ufkunuzu genişletebilirsiniz... Kendinizi geliştirme yoluna gidebilir, bunun içinde günümüze uygun online kurslara yazılabilirsiniz... Fikirler üreterek onları hayata geçirebilir, iş dünyasında aranılan kişi siz olabilirsiniz... Üniversite sınavında istediğiniz bölümü kazanabilmek için derslerinize yoğunlaşabilir, hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz... Araştırma ve öğrenmeye yönelebilir, böylece öğrendikleriniz ve ürettiklerinizle kendinize yatırım yapabilirsiniz.

Unutmayın ki, kişisel gelişim hayatınız boyunca yaptığınız en büyük yatırımdır... Ve zaman gerçekten de çok kıymetlidir. O sebeple zamanınızı bozuk para gibi harcamayın... Üretin, ürettiklerinizle hem kendinize hem de çevrenize fayda sağlayarak mutlu olun. Tıpkı şimdi benim yaptığım gibi… Sevgiyle kalın, hoşça kalın::))