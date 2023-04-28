Tükettim en güzel tümcelerimi*

Kahırla doldurdum güncelerimi*

Uğruna harcadım senelerimi

Mahşere* bağlama gecelerimi !

(Nakarat)

Güneşi görmeden yatamaz oldum

Aynada yüzüme bakamaz oldum

Kendimi kendimde bulamaz oldum

Mahşere bağlama gecelerimi !

Yazın ortasında kışa razıyım

Sonsuza dek süren düşe razıyım

Taşlara yaslanmış başa razıyım

Mahşere bağlama gecelerimi

Gözlerim her şeyi eyliyor ifşa

Geceler olmadan gündüzler boşa

İsyankar değilim, sitem yok, haşa!

Mahşere bağlama gecelerimi

Canfer der; ey gönlüm, nedir bu halin?

Meydan okumaya yok mu mecalin ?

Gölgesi kafidir, nazlı hilâlin

Varsın bağlasınlar gecelerini

*mahşer: inanışa göre; kıyamet gününde toplanılacak yer

*tümce: bir duygu, düşünce, istek, eylem vb. ifade eden sözcük dizisi

*günce: günlük