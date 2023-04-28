Tükettim en güzel tümcelerimi*
Kahırla doldurdum güncelerimi*
Uğruna harcadım senelerimi
Mahşere* bağlama gecelerimi !
(Nakarat)
Güneşi görmeden yatamaz oldum
Aynada yüzüme bakamaz oldum
Kendimi kendimde bulamaz oldum
Mahşere bağlama gecelerimi !
Yazın ortasında kışa razıyım
Sonsuza dek süren düşe razıyım
Taşlara yaslanmış başa razıyım
Mahşere bağlama gecelerimi
Gözlerim her şeyi eyliyor ifşa
Geceler olmadan gündüzler boşa
İsyankar değilim, sitem yok, haşa!
Mahşere bağlama gecelerimi
Canfer der; ey gönlüm, nedir bu halin?
Meydan okumaya yok mu mecalin ?
Gölgesi kafidir, nazlı hilâlin
Varsın bağlasınlar gecelerini
*mahşer: inanışa göre; kıyamet gününde toplanılacak yer
*tümce: bir duygu, düşünce, istek, eylem vb. ifade eden sözcük dizisi
*günce: günlük