Gerçeği bilmeyenler; Filistinliler yahudilere zarar verdi de onlarda karşılık verdi diye düşünüyorsa, önce 1948 yılı itibariyle, dünyanın muhtelif bölgelerinden toplanıp Filistin'e getirilen yahudilerin, yıllar boyu nasıl insanları katlederek, evlerini gasp ederek, bin bir türlü işkence ve zulümle Filistinli Müslümanları yok ettiklerini görmesi lazım.

“Sen çalmazsan başkası çalar” kendi atasözlerine dayanarak; Filistinlileri ülkelerinden zorbalıkla sürüp göndermeye ve silah zoruyla ele geçirdikleri toprakları kendi vatanlarıymış gibi sahiplenmeye çalıştıklarını, insanlık dışı davranışlarını, gerçek tarihlerini, vicdanı olan her insan okuyabilir.

Sapanla, taşla, kısıtlı silahlarla kendilerini savunan; abd, ab, çin gibi barbarların her türlü imkanlarla ve teknolojilerle desteklediği cani israilin, gözünü kırpmadan, küçücük alana hapsettiği zavallı insanlara, tonlarca bomba atarak paramparça ettiği minicik bebeklerin, çocukların, annelerin, babaların kanlı görüntülerini tekrar tekrar izlemeli ki batının göstermediği gerçekliği anlayabilsin.

Nazilerin yaptığını silahsız, suçsuz masum insanlar üzerinde uygulamakta olan israilin ödeyeceği savaş tazminatı hiçbir şeyi geri getirmez. UCM Putin'i savaş suçlarından “mahkûm etmek” için inanılmaz bir hızla harekete geçti. Oysa netanyahu'yu ve onun soykırımcı savaş suçları kabinesini "mahkum etmekten" alıkoyan nedir?

BM yasalarını hiçe sayarak kendi yasalarını uygulayan israil, Filistinlileri güvenli dediği yerlere çekip topluca katletmeye devam etmektedir. Uydurduğu yasa ve suçlarla tutukladığı Filistinlilerin işkenceyle erken ölümlerinde cezası dolmayanları soğutucularda bekleterek süresini tamamlatması, 6 ay mahkûmiyet süreleri dolunca tekrar uzatılması. Yıllarca suçsuz yere hapiste tuttuğu Filistinlilere işkence, dayak, kol kırması nasıl bir aklın sonucudur?

İsrail kendi okullarında yalan tarih ve bilgilerle yıkadığı hafızalar yetiştiriyor. Filistinlilerin de eğitim programlarını kendileri hazırlamak istiyor. Uyguladıkları katliamı, soykırımı dünyadan, hafızalardan silerek çocukların zihnin yıkayıp, katlettiği neslin soyunu kırmak için gerçekler yerine yalanlarını öğretecek. Filistinli çocukların hafızasını silmek; soykırımı, katliamı unutturmak için kendi öğretmenlerini atayacaklar. Böylece yalan tarihi öğreterek korktukları gerçekleri saklayabileceklerini düşünüyorlar. “Yaşlılar ölür, çocuklar unutur”, diyorlar.

yahudiler organ bağışına inançları icabı karşı oldukları halde en büyük insan deri bankası stoku, organ satış rekoru, israil’de bulunuyor. Her ne kadar baskıladıkları sansüre rağmen sosyal medyada yer alan haber ve görüntülerde: 3-5 yaşlarında çocukların tutuklandığı, 9-10 yaşlarında çocukların gözlerini bağlayıp yıkıntıların arasına götürerek tecavüz edildiği. Erkek çocuğuna yapılan tecavüzün kanıtlandıktan sonra belgelerinin yok edilerek saklandığını. Sadistlere ve sübyancılara israil hapishanelerindeki Filistinli çocuklara tam erişim hakkı verildiğini. Onlarca yıl boyunca küçük çocukları neden rehin aldıkları anlatılıyor.

Dünya basınında israil yetkilisi; ordularının ahlakından bahsetmekte, gerçek haberlerin dünyaya yayıldığından haberi yok! İnanılmaz bir yalan üzerine kurulmuş sözleriyle kendilerini kandırmaktalar. Ve Filistinlileri “insan değil, hayvan bunlar” cümlesi dünya insanlarına israil barbarlığını gösterdiler. Filistinlilerin dirayet ve cesaretleriyle tanıştırdılar. Gazze’yi silmeye çalışırken dünya halkları, her yer Gazze oldu. Sürecek