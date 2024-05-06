Savaşın bile belli kuralları vardır. israilliler kural, insanlık, vicdan, merhamet bilmeyen vahşi birer katil olduklarını kanıtladılar. Tarihte hiçbir işgalci, iktidarı sonsuza kadar elinde tutmamıştır. israil keyfi baskılarını kendi halklarına uygulasa beyinlerini yıkadıkları halkları nasıl karşılık verirdi.

Yirminci yüzyılın barbarları, avrupanın yüz karası olan ülkelerden ABD ancak emperyalizm ve sömürgecilik yaptı. Yıllık 530 milyar dolar "sömürge vergisi" alan bir ülkenin insan hakları, demokrasi gibi konularda kurduğu, kuracağı tüm cümleler bir tiyatro olarak kabul edildi.

Arap ülkeleri sömürgeciliğin insafına kalmış. Emperyalist ülkeler, Filistin halkının ve genel olarak tüm Arap halkları ile gelişmekte olan ülkelerin trajedilerinin nedenidir. Bu ülkeler, yöneticilerin ve gelişmekte olan ülkelerin yönetimini kontrol eden ülkeler olarak bilinir.

Siyonist hareket ise diğer mevcut hareketler ve örgütler gibi ideolojik bir araçtır ve her biri popülist tüketime yönelik isimler ve sloganlar altında farklı roller üstlenmektedir. Haritadan silinmiş, sınırları değişen ülkeler/halklar ise şu anda yaşadıkları/gittikleri her yerde kriz yaşamakta/çıkarmaktadır. Asıl sorun, Arap ülkelerinin kendi aralarında mensubiyet ve ittifaklar çerçevesinde sürekli çatışma içinde olmalarıdır. Bu yüzden 40 bin Filistinli hayatını kaybetti.

israil soykırım ile Filistinlileri toprağa gömmeye çalıştılar, fakat tohum olduklarını unuttular. Bu nedenle Gazze adı tarih kitaplarında soykırımla anılacak:

Tarih, Mısır'ın Nil Nehri'ne sahip olduğunu, Gazze'nin ise susuzluktan öldüğünü yazacak. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol zenginliğine sahip olduğunu, Gazze'de ise ambulanslar için yakıt bulunmadığını yazacak.

Tarih, Arap ülkelerinin 4 milyon askeri olduğunu ancak Gazze'ye tek kurşun atmadığını yazacak. Gazze'de ekmek ve su yokken Suudi Arabistan'ın eğlence ve konserlere milyarlarca dolar harcadığı yazacak.

Tarih, Gazze'nin tek başına savaştığını, hiçbir şey yapmayan 21 ağır silahlı Arap ülkesi tarafından kuşatıldığını yazacak.

Tarih, Emirlik gönüllülerinin yaralı siyonistlerin tedavisine yardım etmek için gönüllü olduklarını yazacak. Tarih, yardım kamyonlarını engelleyen ve yağmalayan İsrailliler yüzünden Gazze halkının gıda, ilaç ve susuz kaldığını yazacak.

Tarih, 75 yıldır işgal altındaki Filistinin, 17 yılı aşkın süredir kuşatma altında olan Gazze'nin tek başına savaştığını, 21 Arap ordusunun korktuğu katil bir orduyu mağlup ettiğini, işbirlikçi yardımcılarına boyun eğmediğini yazacak.

İşte bu yüzden: dünya halkları, en az bir yüzyıl boyunca siyonistlerden de tıpkı Naziler gibi nefret edecek.