Merhabalar sevgili dostlar,

Karadeniz Mutfağı 2. tarifi ile sizlerleyim.

Karadeniz coğrafyası iç kesimleri kıyılara nispeten ulaşıma zor olduğu için (malzeme temini açısından) geleneksel yemek kültürünü korumayı başarmıştır.

Bu yüzden iç kesimlerin yemek çeşitleri sınırlıdır.Yöresel mutfağın temel özelliği bölgede yetişen ürünlerin kullanımına dayanır.Ve adı üzerinde kıyı şeridi olduğu için deniz ürünleri kullanımı ile tarımsal ürünlerin kullanımı daha yaygın durumdadır.

Karadeniz de balığın adı ''Hamsi''dir.Diğer balık çeşitleri ile yemekler yapılsa da HAMSİ ile bir çok çeşitli yemek bulabilirsiniz.

Hayvansal gıdalara bakacak olursak da peynirin bir çok çeşiti önümüze çıkar.Bunlar Kolot peyniri,Trabzon peyniri ve tereyağı,Rize peyniri,Giresun peyniri,bölgenin önemli ürünleri arasındadır.

Süt ürünleri denince de Karadenizin tatlılarını unutmayalım.Sütlü tatlıları,şerbetli tatlıları ve helva çeşitleri ile de öne çıkan Karadeniz Mutfağında sütlac'ı,Laz böreği,fındıklı baklavası bölgenin tatlı kültürünü temsil etmektedir.

Çorbasından dolmasına peynirinden tereyağına,balığına ve kara yemişine bir derya denizdir Karadeniz..

Ben sizler için en sevilen ,en sık tüketilen ve sizlerinde rahatlıkla hazırlıyabileceği tarifleri seçmeye çalıştım.Yemek yelpazesi kalabalık,onun için zaman içerisinde yine Karadeniz sahil şeridi içerisinde olan şehirlerin ve onların adıyla özleşen yemeklerini yazmaya çalışacağım.

Şimdi lezzetli bir sütlaç'a ne dersiniz?

Hepinize kolay gelsin.

• MALZEMELER:

• 2 kg Süt

• 2 su bardağı toz şeker

• 1 su bardağından 2 parmak eksik pirinç

• 1 ad yumurta sarısı

• 4 yemek kaşığı mısır nişastası

• 1 paket vanilya

• ÜZERİNE:

• Kırılmış Fındık

• HAZIRLANMASI:

• Tencerenize süt ve toz şekerini alın,orta ateşte kaynamaya bırakın.

• Küçük bir kaseye pirinci alın ve 1 su bardağı su ile pirinçler yumuşayana kadar kaynatın.

• Kaynamakta olan süt ve şeker karışımına yumuşayarak suyunu çeken pirinçleri ekleyerek pişirmeye devam edin.

• Bir kase içine yumurta sarısı,nişasta ve 1/2 su bardağı suyu alarak çırpın.

• Kaynamakta olan süt,şeker ve pirince karışımı yavaş yavaş ve karıştırarak ilave edin.

• 10 dakika daha kaynamaya bırakın.

• Bozadan biraz daha ince kıvamda olacaktır.

• Ateşten indirin ve çömlek kaselere paylaştırın.

• En önemli püf noktası;Fırınınızın sadece üst ızgara kısmını yüksek ısıya alın ve kapağını açık bırakın.

• Fırın tepsisine çömlekleri yerleştirin ve yarısına gelecek şekilde su doldurun.

• Tepsiyi fırına verin ve 5 dakika içinde sütleçların üzerlerinin nık hale gelmesini sağlayın.

• Damak tadınıza göre az yada çok yakmak size kalmış.

• FIRIN AYARINDA ÜST YAKMA İŞLEMİNİ YAPARSANIZ,SÜTLAÇ'INIZ LAPA KIVAMA GELİR.DİKKAT EDELİM.

• IZGARA AYARINDA YÜKSEK ISIDA,SADECE 5 DAKİKA BU İŞLEM İÇİN YETERLİDİR.

• Fırından alalım ve önce oda sıcaklığında daha sonra buzdolabında soğutun.

• Sevis esnasında üzerine bolca fındık kırığı serpin.

Afiyet olsun.

Sevgiyle...