Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en büyük şehri New York’ta 22 yıldır faaliyette olan Fenerbahçe USA Derneğinden Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl şerefine balo







Fenerbahçe USA Derneği “Cumhuriyetimiz’in Işığında 100 Yıl Gururla” temalı Geleneksel Galası ve Vakt-i Fener NFT Lansmanını , 7 Ekim 2023 tarihinde New York Hilton Midtown Manhattan’da düzenliyor. 2003 yılından bu yana düzenlenen geleneksel baloda ABD’deki tüm Fenerbahçeliler bir araya geliyor.



Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve sürpriz konuk ve sanatçıların katılacağı galada Türk pop müziğinin sevilen ismi Hande Yener sahnede yer alacak sunumu ise Meltem Cumbul yapacak. Gala ertesi 8 Ekim 2023 'de, Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşması Başkan Ali Koç, özel konuklarımızla izlenecek. Bu özel etkinliğimize sponsorlar ve VIP bileti alanlar katılabilecek.







Gecenin ana sponsoru PortX oldu



Fenerbahce USA derneğinin Cumhuriyetin 100. yılı onuruna organize ettiği ve 2003 yılından beri düzenlediği Geleneksel Fenerbahçeliler Balosu'nun bu yılki ana sponsoru New Jersey'de taşımacılık sektöründe yaptığı atılımlar ile dikkat çeken PortX şirketi oldu.



Girişimci Eyüp Ulu tarafından 2012 yılında kurulan ve kısa sürede ABD'nin önde gelen taşıma şirketlerinden biri olmayı başaran PortX, 100'den fazla tır ve iki farklı lokasyondaki şirket yönetim merkezi ile yüzlerce kişiye istihdam sağlıyor.



6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen ve 50 binden fazla insanımızın hayatına malolan deprem nedeniyle Amerika'da toplanan 420 tondan fazla yardımın 200'ün üzerinde konteyner ile Türkiye'ye ulaştırılmasından başrol oynayan Ulu ve şirketi PortX, deprem süresince 300'e yakın gönüllü ile birlikte yardımların tasnif edilip paketlenip Türkiye'ye gönderilmesini organize etti. Ulu ayrıca bir iş adamı grubu ile 1600 çadırın deprem bölgesine gönderilmesine de öncülük etti.



New Jersey'de ilk kez elektrikli tırları filosuna dahil ederek rakiplerinin bir adım önüne geçen PortX, sektörün önde gelen pek çok dev firması ile kıyasıya bir rekabet içinde.





7 Ekim’de New York sarı lacivert olacak



Fenerbahçe USA Derneği'nin Cumhuriyetin 100. yılını da kutlamak üzere 7 Ekim'de Hilton New York Hotel'de organize ettiği geleneksel balosunun ana sponsorluğunu üstlenen Eyüp Ulu, ''Cumhuriyetimin kuruluşunun 100. yılında böyle güzel bir organizasyonun parçası olmaktan gurur duyuyorum. Takım, renk, kulüp ayrımı yapmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını birlikte kutlayacağımız bu anlamlı gecede, Amerika'daki Türklerin yine birlikteliğini güzel bir şekilde göstereceğimizden eminim.'' ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe USA Başkanı Fatih Akarsu da, Eyüp Ulu ve PortX şirketine katkılarından ötürü teşekkür ederken, ''Cumhuriyetiminz 100. yılını New York'ta Başkanımız Ali Koç ile birlikte bir birinden seçkin konuklar ile kutlayacağız. Amerika'daki başarılı iş insanlarının sayısının artması Amerika'daki lobimizin güçlenmesinde de büyük önem taşıyor. Eyüp Ulu gibi ülkesi için her daim kalbi atan girişimcilerimizin olmasından ötürü ayrı bir gurur ve sevinç duyuyoruz,'' dedi.





7 Ekim 2023'de Hilton New York'ta gerçekleştirilecek Fenerbahçe USA Geleneksel Balosu'na 500'ün üzerinde davetlinin katılması bekleniyor. Fenerbahçe Usa Derneğinin çalışması Vakt-i Fener eserinin NFT kolleksiyonunun ilk kez tanıtılacağı gecede PortX'in yanı sıra Chobani ve Godiva da sponsorlar arasında yer alıyor. Baloda ünlü sanatçı Hande Yener sahne alacak. Gecenin sunculuğunu ünlü sunucu Meltem Cumbul yapacak. Biletleri bu linkten temin edebilirsiniz.