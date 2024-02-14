Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin birinci yıl dönümünde sözleri Ahmet Selçuk İlkan, bestesi Selami Şahin’e ait olan “Sen de ağla memleketim” şarkısı için sanat duayeni Ahmet Selçuk İlkan ve güçlü yorumu ile Mehmet Yenigün düet yaptı.

6 Şubat günü Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde yıkıcı etkisi olan iki büyük depremle sarsılmıştı. Yüzyılın en büyük depreminin yıldönümünde gelirleri depremzede vatandaşlarımıza gidecek olan bir eser için sanatçılar bir araya geldi.

Türkiye’nin iki büyük duayeni Ahmet Selçuk İlkan’ın sözlerini yazdığı Selami Şahin’in bestelediği “Sen de ağla memleketim” isimli şarkı için Ahmet Selçuk İlkan ve güçlü yorumu ile Mehmet Yenigün düet yaptı

Yapımcılığı ve prodüktörlüğünü Harun Akbulut’un üstlendiği proje, Akbulut Sanat etiketi ile şubat ayının ilk haftası Youtube Net de ve tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Şarkı kadar klibi ile de ses getirecek olan eserin klibi için yönetmen koltuğuna Yusuf Can Özbilen geçti. Proje ile ilgili bir açıklama yapan Ahmet Selçuk ilkan “Ülkemizin son yüz yılda yaşamış olduğu en büyük acılardan biri olan, depreme biz sanatçılar olarak duyarsız kalamazdık. Eserimiz; gidenlere yasımız, kalanlara da umudumuz olsun” dedi.

Müzik listelerini altüst ettiler

Müzik dünyasının iki saygın ismi, yenilikçi prodüktör BAYÜLKEN ve karizmatik prodüktör DJ MERT HAKAN, "AND GO" adlı dinamik single'ları ile müzik severlere yeni bir deneyim sunuyor. Bu parça, 2 Şubat Cuma günü tüm önemli dijital platformlarda yayınlandı ve hızla dinleyicilerin favorisi haline geldi.

Prodüktör BAYÜLKEN, Demet Akalın, Ziynet Sali, Kutsi ve Nez gibi Türkiye'nin en sevilen sanatçılarının arkasındaki gizli yetenek olarak tanınırken bu kez de "AND GO" ile, elektronik dans müziğinin coşkusunu ve enerjisini bir üst seviyeye taşıyan bir çalışmaya imza attı.

MERT HAKAN ise, yılların tecrübesiyle Number1 Grup Genel Yayın yönetmeni ve Müzik Direktörü olarak yabancı müzik sektörünün önemli isimlerinden biri. DJ olarak dünya çapında tanınan MERT HAKAN, "AND GO" ile dinleyicilere adeta bir müzik ziyafeti sunuyor. Onun canlı performanslarındaki yüksek enerjiyi şimdi bu şarkı aracılığıyla hissetmek mümkün.

“Ahdım Olsun” dedi

Yasemin Demir 2013 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında yakaladığı başarı sonrası uzun yıllar çok istemesine rağmen single ve albüm çalışması yapmadı.

Başarılı sanatçı ani bir karar alarak ülkemizin duayen sanatçılarından biri olan “Ahdım Olsun” adlı şarkısına kendine has yorumunu katarak yeniden hayat vererek müzikseverlerle buluşturdu.

Demir “Şarkının sözlerindeki – Hayat kadere inat seni sil baştan yaşayacağım . nakaratı benim etkilendiğim ve idol olarak kendime aldığım müzik yolculuğumda bugüne kadar yapmadığım sevenlerimden ve

takipçilerimden mahrum bıraktığım hayatı yaşamak içindi . Okuduğum bu eserler bu saatten sonra benim değil tüm dinleyicilerimindir “ diyerek duygularını ifade etti

Kafama Göre

Türk elektronik pop sahnesinin yeni ve yaratıcı isimlerinden Ecem Ken, söz, müzik ve düzenlemesi kendisine ait olan yeni single çalışması "Kafama Göre" ile dinleyicilerin karşısına çıkıyor.

Ecem "Kafama Göre", adlı şarkısı ile yaş ayrımcılığının bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirmesindeki engellere olan etkisini vurgularken aynı zamanda şarkısı aracılığıyla ciddi bir konuya eğlenceli bir bakış açısı getiriyor.

Ecem Kem "Kafama Göre" şarkısının klip çekimleri için kameralar karşısına geçerken yönetmen koltuğuna Eylül Su Gökgöz otururken Kem klibinde görsel estetikle müziği birleştirirken, "Kafama Göre"nin anlatmak istediği hikayeye vizyon katıyor.

Şarkının klibi, Eylül Su Gökgöz tarafından yönetildi ve Ecem Ken’in YouTube kanalında yerini aldı. Görsel estetikle müziği birleştiren klip, "Kafama Göre"nin anlatmak istediği hikayeye vizyon katıyor.

14 Şubat’a anlamlı hediye

Ünlü sanatçı Sibel Turnagöl’de YEKÜV Vakfı’nın “Sevgililer Günü”ne özel hazırladığı tebrik kartlarından eşi Mehmet Çelik adına hazırlayarak Sevgililer Günü’nü kutladı ve öğrencilere destek olanlar kervanına katıldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda Sevgililer Günü için on iki yıldır evli olduğu eşine hediye arayışına giren Sibel Turnagöl, İstanbul’da eğitim hayatlarını sürdüren öğrencilere 14 Şubat vesilesiyle destek olabileceğini öğrenince harekete geçtiğini söyledi. Yakın çevresindeki dostlarına arkadaşlarına da bu yıl ki hediyesinin farkını ve önemini anlattığını belirten Turnagöl “Her yıl eşim için özenle hediye seçerim. Ancak bu sefer hediyeyi YEKÜV Vakfı kutlama kartı olarak vermeyi uygun gördüm. Çünkü bu hediye tebrik kartı öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak ve destek olacak. Bundan daha güzel ve anlamı olan bir Sevgililer Günü hediyesi daha olamaz. Herkesi bu güzel ve anlamlı hediyeyi sevgililerine vermeleri çağrısında bulunmak istiyorum” dedi.

Umut Akyürek’ten yeni single

Son dönemlerde yaptırdığı estetik ameliyatlarla da gündeme gelen Türk Sanat Müziği’nin karakteristik buğulu sesi Umut Akyürek, 2024 yılına damga vuracak olan “Al Gece Yarılarımı Benden” adlı teklisini müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor

Zakkum grubunun sevilen Al Gece Yarılarımı Benden” adlı şarkısına kendi özgün yorumunu katan Akyürek, sözleri Mustafa Cem Senyücel’e, müziği ise Yusuf Demirkol’a ait olan şarkının aranjörlüğünü Ozan Beydağı yaparken klip çekimlerinde Erkan Nas yönetmen koltuğuna oturdu.

“Dönsün Dünya” dedi

Müzik dünyasının yenilikçi seslerinden Avcı Mahmut, dinleyicilerini yepyeni bir müzikal yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Sanatçının Lx Music Publishing etiketiyle yayımlanan son single’ı “Dönsün Dünya”, tüm dijital platformlarda yerini aldı.

“Dönsün Dünya”, Avcı Mahmut’un derin duygularını ve benzersiz müzikal zekasını yansıtan bir eser. Şarkı, hayatın döngüsel doğası ve insan deneyiminin evrensel temasını işliyor. Avcı Mahmut, bu parçayla dinleyicilerine umut ve yenilenme mesajları veriyor.

Yılın filmi vizyon için gün sayıyor

Abdullah Oğuz’un yönettiği ve ustalık filmi niteliğindeki “Zaferin Rengi”nin yeni fragmanı yayınlandı. Film, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Milli Mücadele’deki önemli rolünü vurguluyor.

16 Şubat’ta seyirciyle buluşacak olan “Zaferin Rengi”, 1918-1923 yılları arasında geçiyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’da başlattığı milli mücadele ruhunun, işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alıyor. Harington Kupası’yla final yapacak olan bu merakla beklenen film, Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey’in hikayesi etrafında şekilleniyor. Büyük aşkı Peyker’i Gülper Özdemir’in canlandırdığı filmde, Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera), Yılmaz Bayraktar (Yüzbaşı Bennett) ve Birce Akalay (Halide Edib Adıvar) gibi önemli isimler dönemin sembol siyasetçilerine, aydınlarına, askeri figürlerine ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat veriyor.

Sevgililer gününe özel canlı yayın

Müzikseverlerin heyecanla beklediği an geldi! Buzuki Orhan Osman, Türkiye’nin ilk online tavernası ile 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kapılarını kendisine ait YouTube sayfasından açacak.

Buzuki Orhan Osman sevgililer gününde solistliğini ve müzik yönetmenliğini üstlendiği ve usta müzisyenlerin kendisine eşlik edeceği, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Anadolu ve Balkanlar’a kadar uzanan seçkin eserler ve geniş repertuarını sevgililer gününde sevgililer ile buluşturmanın heyecanını yaşadığını da itiraf etti.