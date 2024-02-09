TARÎKATTA-  TASAVUF’TA   BİD’ATLER!...

Hatm-i  Hacegân-i  Nakşibendiyye,  zarûret’ler  halinde  tek  başına  yapılabildiği  gibi,  esas  i’tibariyle  topluca, halkalar  oluşturularak  yapılır. Geçtiğimiz  yıllarda  bütün  dünya’da  ve  tabi’î   olarak Memleketimizde,  zuhur  eden, Sârî, hastalık, “Gorona,”  sebebiyle  ilân  edilen  Pandemi  dolaysiyle,  Hatm-i  Hacegân  hususunda  yeni  bid’atler  irtikâp  olunmaya  başlanmıştır. Şöyleki,Birisi,  herhangi  bir  belde’de Telefonu  eline  alıyor, uzak  beldelerdeki,  hatta,  başka  ülkelerdeki,  katılımcılarla, Radyolink, Dijital  mecra’larla  irtibat  kuruyor, okunacak, istiğfar,  salavât-ı  Şerife, Fatiha  ve  İhlas-ı  Şerif’leri  taksim  ederek,  sayılar  veriyor  ve  herkes  kendi  bulunduğu,  şehirde  ve  ülke’de  tek  başına  oturuyor,  kendisine  verilen  sayılarda  okuyor.Böylece  hatim  yapmış  oluyorlar. Pandemi  şartları  ortadan  kalkdığı  halde,  hâlâ,  aynı  minval  üzere,  hatim  tertip  edenleri  biliyoruz.Ba’zı  zarûuretler   sebebiyle  bir  araya  gelinemiyor,  bir  halka  oluşturulamıyorsa,  tek  başına,  evinde  veya  müsaid, temiz  ve  tenha  bir  yerde,  oturur, 1000  İhlas’tan  önce,  100  istiğfar,  100 Salavât-ı  Şşerif’e,   yedi  Fatiha-i Şerif’e, 1000  İhlas  okuduktan  sonra, yedi  Fatiiha  ve  100  Salavât-ı  Şerif’e  okur,  du’a  eder. Ama, tek  başına  hatim  okuma,  biraz  zahmetli,  meşakkatlidir, bilinmelidirki, Resûl-i  Ekrem  Efendimiz, “ Amellerin  en  hayırlısı, zahmetli  olanlardır,”  buyurmuştur.  Yine  bilinmelidirki, Dijital  Mecra’lar, Telefon,  Bilgisaray, Televizyon, ancak  ta’lim, te’allüm ( öğrenmek  ve  öğretmek  için)  kullanılabilinir,  yoksa,  asla,  ibadet  ve  ubûdiyyet  için  kullanılamaz. Araplar, Telefon  için “ Hatif’den  gelen  ses,”   (Gaib’den  gelen  ses)  gaib’den  gelen  sesin  tevcihiyle,  ne  ibadet,  ne  ubûdiyyet,  ne  zikir  ve  ne de hatim  yapılabilinir. Bırakınız, uzak  beldelerde,  halka  başka  ülkelerde,  ayrı  ayrı  oturmayı, aynı  mekân’da  halka  oluşturanların,  saflarını  çok  sıkı  tutmaları  aralarında,  hiçbir  mesafe  bırakmamaları, bu  hatim’in  olmazsa  olmaz  şartıdır.

1940’lı  yılların  sonlarına  doğru, Rusya, ( Sovyetler   Birliği)  ba’zı,  Doğu   Avrupa  Ülkelerini   iişgal  etmişti. Gözünü  Türkiye  üzerine  çevirmiş,  ba’zı   Doğu   İllerimizi   işgal   ile  tehdit   ediyordu. Bunun  üzerine,  Sahib-i  Zaman,   Mürşid-i   Kâmil   ve   Mükemmil,  Medâr  Mürşid  ve  Mücedid,  Süleyman  Hilmi   Silistrevî  (K.S.)  Efendi   Hazret’leri,  ilk   Müntesiplerinden,  Kütahya,  Emet’li,  Emet’de,  genişçe  bir  halka  oluşturabilecek   kadar   ihvanı,  kardeş,  Hazreti   Üstazımıza   müntesip   yapan, Hacı  Süleyman  Ekmekçi   Amcamıza, “  Hatim  halka’larını  çok  sıkı  yapın; öyleki,  aranızdan   rüzgar  bile,  geçemesin!  Ayrıca, Halka’nın   ortasındaki   boşluğu, Türkiye  Haritası  olarak  tasavvur  ediniz. Böylece,  bu  hatimerdeki   zuhurat   bütün  Türkiye’nin   etrafını  ihata  etmiş(  kuşatmış )  olur. Hatimler  bir  müddet,  sıklaştırılmış  saflar  ve  bu  tasavvurla  icra  edilmiştir. Rusya, gözünü  Türkiye’ye  dikmiş, Doğudan, Batıdan, Kuzeyden  ve  güneyden  işgal  plânları  yaparken,  Hatimler,  du’a’larla,   Pîrân, ricâl-i  ma’neviyye,  Türkiye’nin   bütün   hududlarını   ma’nevî    bir  perde  ile  kapattı   ve   işgale   muvaffak  olamadılar.  Artık , bundan   sonra,  yine,   safları   çok   sıkı   tutun  ve  fakat,  artık, Türkiye  Haritası  tasavvuruna   ihtiyaç  kalmadı,”  diye  haber  ve  ta’limat  göndermişti.

EVRÂD-I  BAHÂİYE :  Silsile-i  Saâdât- Silsile-i  Zeheb’in  15. Halkası  ve  üçüncü  merkez, Kutbu’l-Aktâbı, Muhammed  Bahâüddîn   Nakşibend( k.s.) Efendi  Hazret’leri  tarafından,  me’sûr,   du’a’lardan,  Kur’ân-ı  Azîm,  âyât-i   Kerimelerinden,  Esmâ-i Husnâ-i  İlâhiye’den   ve  hadis-i  Şerif’lerden ,tertip  ve  tanzim  edilmiş  olan, “  Evrâd-ı  Bahâiye”,  Muhammed  Bahâüddîn   Nakşibend  Hazret’lerinin  devrinden  beridir,  ondan  sonra  gelen  bütün  Silsile-i  Saâdât-  Silsile-i  Zeheb   Hazarât-ı  tarafından  da,   benimsenmiş,   Zikr-i  Hafî,  Tarîkat-i   Nakşibendiyye-i   aliyye’nin,   rükn-ü  rekîn’i  ve  esâsât’ın  kabul  edilmiştir.ç  Evveliyyetle  tebârüz  ettirmek  isterimki, “Evrâr-ı  BahÂiye,”  izinle  okunur. Hr  isteyen, eline  “Evrâd-ı  Bahâiuye,”  cüz’ünü  alıp  okuyamaz. İzin  ise, Seyr-i  Sülûk’in’de  beli  bir  mesafe  kaydetmiş, Kalp, Ruh, Sır  ve  hafî   çalışmış,  kalbini,  ruhunu,  sır  ve  hafisini, dünya’dan  ve  mâsivâ’dan  tasfiye  etmiş, nefsini  tezkiye  ederek, Emmâre, Levvâme’den  arındırmış,  en  azından, Nefs-i  Mülheme,  noktasına  getirmiş  olanlara  izin  verilir. Kendisine  izin  verilmeyenlerin,  kendi s kendilerine  “ Evrâd-ı  Bahâiye’,” yi  okumaları  bela  ve  musîbete  sebep  olur, üstelik   bid’attiur.Hele, hele, bu   Evrâd’ın   Yüksek  sesle  ve  makam  ile,  hâşâ!  Mezâmir  okur  gibi  okunması  bid’attir. Zirâ, Bizim  Yolu’muz,  Zikr-i  Hafî  Yolu  olup, Hicret-i  Nebeviyye  sırasında, Sevr  Mağarasında, bizzat, Resûl-i  Ekrem,  sala’llâhu  aleyhi  ve  sellem  Efendimiz  tarafından,  Bu  Yolu’n   Silsilesinin,  Silsile-i  Saâdât- Silsile-i  Zeheb’in  ilk  halkası,  Sıddık-ı  Ekber,  an   Zâtihi’l-  Ethar, radiya’llâhu  anh Efendimize  ta’lim  ve  ta’rif  buyurmuşlardır. Dolaysıyla  bu  Yolda, zikir  de  du’a’ da  yüksek  sesle  değil,  hafî,  (gizli)  yapılır. Du’a  ve  zikir  Allah’a  yapıldığına  göre,  hâşâ! Cenab-ı  Hakk, sağır  mıdır,ki  bağıra  çağıra,  du’a  edelim,  zikredelim.

“  Rabbi’nize   tazarru’ (mütevâzî’  bir  şekilde)  yalvara  yakara  ve  gizlice  du’a  edin.  Bilesiniz  ki,O,  haddi  aşanları  (  yüksek  sesle,  bağıra  çagğıra,  hâşâ! Allah’a  hesap  sorar  gibi)  du’a  edenleri)  sevmez,” ( A’raf/ 7/55 )

“ Islah  edilmesinden  sonra  yeryüzünde  fesad  çıkarmayın(  bozgurculuk  yapmayın)  Allah’a  korkarak  ve  (  rahmetini)  umarak  du’a  edin. Muhakkak  ki,  iyilik  edenlere  Allah’ın  rahmeti  çok  yakındır.” ( A’raf/  7 / 56)

( Havf( korku): ibâdet  ve  amellerde  kusur  etme  korkusu,  bir  de  âkibetinin  nasıl  olacağı  korkusu. “O geldiği  gün  Allah’ın  izni  olmadan  kimse  konuşamaz. Onlardan  kimi şakî ( bedbahtır), kiumi  saîd( mutlu) Sevgili  Peygamber’imiz  de  bir  hadis-i  Şerif’lerinde : “ Bir  kimse  ömürboyu  said  olarak  yaşar,  âhir-i  ömründe  fahiş  bir  hata  ile  şakî   olarak  ölür,( Allah  Muhafaza  etsin) yine  bir  kimse  ömürboyu  şakî    olarak  yaşar  da,  âhir-i  ömrün’de  tevbe-i  Nasûh ile  tevbe  eder, saîd  olarak  ölür,” buyurmuştur.Yine  Cenab-ı  Peygamber  salla’llâhu  aleyhi  ve  sellem:   “Kıyamete  kadar  olacak  her  şey  için  kalem   oynamıştır,” buyurmuştur. Kulun  bbir  başka  korkusu  da Allah’ın  lutfettiği  sayılamayacak  kadar  sınır  ni’met’lerinin  şükrünü  eda  edememek  korkusudur.

Allah’ın  azabından tam  olarak  emin  olmak  da  küfürdüd, Allah’ın  rahmetinden  büsbütün  ümidini  kesmek  de  küfürdün. Mü’min ,havf (korku, Allah’ın  azabından  ve  kahrından  korkar) , recâ ( Allah’ın vâsî’   rahmetini  ve  fazl’ını  ümid  eder.)

Resûl-i  Ekrem  Efendimiz,  salla’llâhu  aleyhi  ve  sellem: “ Mü’minin  korkusu  ve  ümidi  mi’zana  konulsa  da(  tartılsa) ( Allah’ın  azabından  korku  ile, Allah’ın   rahmetinden  ümidi,  muadil,(  eşit= aynı  derecede)   olmalıdır.”  Buyurmuştur.

“ Kur’ân  okunduğu  zaman  onu  dinleyin  ve  susun  ki,  size  merhamet  edilsin.”( Gerek  namazda  ve  gerekse,  namaz dışında,  Kur’ân  okunurken   onun  ma’na’larını  iyice,   anlamak  ve  nasihatlerinden  faydalanmak   ve  hareketlerini  ona  göre  ayarlamak  için,  bütün  dikkatini  ona  vermek  ve  sükût  ile  dinleme  gerekir.)  “ Kendi  kendine  yalvararak  ve  ürpererek, (ve   asla)  yüksek  olmayan  bir  sesle,, sabah  akşam,   Rabbi’ni   zikret. Gafillerden  olma!” ( A’raf/7 / 204,205)               

Cenab-ı  Hakk,  bu  âyet-i  Kerime’de, Habîbi’ne  ve  onun  şahsında  Ümmetinden  olan  bütün  mü’minlere zikri  emrederken  ba’zı  kayıd’lar  koyarak  emretmiştir;  “ Kendi  içinde  Allah’ı  zikrederken,  sadece ,  zikir   lafızlarının   tekrarı değil, Kemâl  Sıfatlarını izzetini,  ulviyyetini,  celal  ve  cemal  ile  azametini  düşünerek  zikretmesidir. Yoksa  kalbi  başka  yerde,  şuursuzca  kelimeleri  tekrar  etmenin  herhangi  bir  faydası  olmaz.Bütün  fakihler, “ bi’tü   ve  işteraytü,” ( aldım,  sattım,)  kelimelerinin  ma’nalarını  bilmeyen  bir  kimse,  bunları,  teleffuz  etse  de,  herhangi  ibr  hüküm ifade  etmez. Ya’nî ,  alım- satım  işleminin   hiçbir   hükmü  yoktur...                                                           