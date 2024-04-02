İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği Carmen Operası, 3 - 6 - 13 - 18 Nisan tarihlerinde, Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Dünyanın en seçkin opera eserlerinden olan ve dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen, bestesi Fransız besteci Georges Bizet'ye ait olan “Carmen”in librettosu Prosper Mérimée’nin aynı isimli kısa romanından yola çıkılarak Ludovic Halévy ve Henri Meilhac tarafından kaleme alınmıştır. İlk kez 1875 yılında Paris’de sahnelendiğinde sert eleştirilere maruz kalan Carmen operası, ne yazık ki Bizet’nin ölümünden sonra, muhteşem başarısını yakalamış ve dünya çapında ün kazanmıştır.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu Carmen operasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı ve Zdravko Lazarov dönüşümlü yönetecek.

Dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu’na, kostüm tasarımı Ayşegül Alev ve Gizem Betil’e, koreografisi Ayşem Sunal Savaşkurt'a, ışık tasarımı Giovanni Pirandello’ya ve dramaturjisi Ravivaddhana Monipong Sisowath'a ait olan eserin koro şefliğini Paolo Villa üstleniyor. Çocuk korosu şefleri ise Sercan Gazeroğlu ve Gizem Berrak Taş Güzeloğlu.

Operanın hikâyesi; 1830 civarlarında İspanya’nın Sevilla şehrinde geçer. Eserin baş kahramanı güzel, ateşli ve herkesin aklını kolayca başından alan ve bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene genç kız Carmen'dir. Carmen, asker Don José’den çok etkilenir ve onu cezbederek ait olduğu saygın hayattan koparıp kendisiyle beraber dağlarda yaşamaya ikna eder. Ancak bir süre sonra Carmen’in aşkı bitmiştir ve hayatına yeni biri girmiştir. Don José’nin ise onun için bunca sıkıntıyı göze aldığı kadını kolayca bırakmaya hiç niyeti yoktur…

Temsillerde; “Carmen” rolünde Aylin Ateş, Nesrin Gönüldağ ; “Don José” rolünde Ali Murat Erengül, Efe Kışlalı; “Escamillo” rolünde Caner Akgün, Murat Güney; “Micaëla”rolünde Dilruba Bilgi, Ayten Telek, Hande Soner Ürben; “Zuniga” rolünde Göktuğ Alpaşar, Erdem Sakarya; “Moralès”rolünde Şahin Dedemen, Emrah Erdem Gedik, Ufuk Karakoç; “Frasquita” rolünde Sevim Ateş, Anna Sirel Etyemez; “Mercédès” rolünde Ceren Şahin, Elif Tuğba Tekışık ; “Le Dancaïre”: rolünde Cengiz Arslan, Alp Köksal, “Le Remendado”rolünde Berk Dalkılıç, Çağrı Köktekin dönüşümlü olarak rol alacaklar.

3 - 6 - 13 - 18 Nisan 2024 , Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu