Görkemli Prodüksiyonu ile II. Mehmet (Maometto II) Operası, Prömiyer Yaptı… Eser, Ünlü İtalyan Orkestra Şefi ve Rejisörün İmzası ile Sahnedeydi…

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği II. Mehmet (Maometto II) Operası,24 Şubat’ta Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda yaptığı prömiyer ile sanatseverlerin hayranlığını kazandı.

Romantik dönem opera literatürünün en önemli bestecilerinden Gioachino Rossini ve librettist Cesare della Valle tarafından kaleme alınan, Türklerle ilgili operalar içindeki en önemlilerinden biri olma özelliğini taşıyor. Rossini'nin en yenilikçi ve iddialı operası olarak değerlendirilen eser, zengin orkestrasyonu ile dikkat çekiyor. Özenle planlanmış ama bir o kadar da karmaşık dramatik yapısında; siyasi entrika, komplo ve trajedi gibi melodram ögeleri taşımaktadır. Eserde, iki düşman arasındaki kahramanca çatışma öyküsü, imkansız bir aşkın dramına dönüşüyor…

3 Aralık 1820 tarihinde Napoli’deki Teatro di San Carlo’da dünya prömiyeri yapılmış olan bu iki perdelik opera, Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı olan ve İstanbul’un fatihi olan Fatih Sultan Mehmet’in Venedik Cumhuriyeti hâkimiyetindeki Eğriboz (Negroponte) adasının kuşatması (1470) sırasında âşık olduğu Anna’nın hikâyesini konu alır. Gerçek kimliğini bilmeden Fatih Sultan Mehmet’e âşık olan Venedikli Anna, babasına ve ülkesine olan sadakati ile Türk Sultanı Mehmet’e olan aşkı arasında bir seçim yapmak zorundadır.

Prömiyer gecesi eserin orkestra şefliğini, dünyanın en prestijli opera evlerinin orkestra şefliğini üstlenmiş olan; barok ve belcanto müziğinin dehalarının müziklerini ustalıkla yöneten dünyaca ünlü İtalyan orkestra şefi Alessandro de Marchi üstlendi.

Eserin görkemli rejisi ise İtalya'nın zengin repertuvarına sahip dünyaca ünlü rejisörü Renato Bonajuto tarafından yapıldı. Eserin dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımı Gizem Betil, ışık tasarımı Ahmet Defne imzalı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nu Paolo Villa yönetiyor. Eserdeki koreografi ise Nil Berkan İmzalı.

II.Mehmet rolünde Burak Bilgili; Anna rolünde Gülbin Günay; Calbo rolünde Esen Demirci; Paolo Erisso rolünde Mert Süngü; Condulmiero rolünde Berk Dalkılıç; Selim rolünde Anıl Önder sahnedeydi.

Sanatseverlerin yoğun beğenisini kazanan ve ayakta alkışlanan eser; 28 Şubat, 2 /6 Mart, 2 / 4 Mayıs 2024 tarihlerinde, Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda seyirciyle buluşmaya devam edecek.