İstanbul Devlet Opera ve Balesi Nevit Kodallı’yı 100. Doğum Yılı’nda Sanatseverler ile Buluşturdu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirilen “Nevit Kodallı’nın 100. Doğum Yılı Gecesi” Konseri, geçtiğimiz akşam Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverler ile buluştu.

Cumhuriyetimizin ilk döneminde yetişmiş olan ve Devlet Sanatçısı ünvanı ile onurlandırılmış Nevit Kodallı’nın doğumunun 100. yılı için hazırlanan konser, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk’ün konuşması ile başladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının Etnografya Müzesi’nden Anıtkabir’e taşındığı dönemde seslendirilen Atatürk Oratoryosu, Gılgamış Operası, Ebru adlı piyano kanteti, Güzelleme süiti ve Hürrem Sultan balesinin bestecisi ve eğitimci Nevit Kodallı’nın önde gelen eserlerinden oluşan konser ile seyirciler besteciyi daha yakından tanıma fırsatı bulabildiler…

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Murat Kodallı’nın yönettiği konserde solistler Berk Dalkılıç (tenor) ve Gökhan Aybulus (piyano) sahnedeydi.