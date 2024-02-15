İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu MDTistanbul, 17 Şubat’ta Franz Schubert’in notaları eşliğinde ‘Kış Yolculuğu’na çıkıyor.

Sezonun ikinci prömiyerini yapacak topluluk, İDOB Opera ve Orkestra sanatçıları ile ortak tasarladıkları geceyi ilk kez seyirciyle buluşturuyor.

Avusturyalı besteci Franz Schubert'in bestelediği, Alman şair Wilhelm Müller'in kaleme aldığı 24 parçalık şiir dizisi “Winterreise” (Kış Yolculuğu) , Modern Dans Topluluğu İstanbul’un yorumuyla sahneye taşınıyor.

“Winterreise “, şairin sevgilisinin başka birine âşık olduğunu fark etmesi ile başlayan dramatik bir yolculuğu anlatıyor. Aşkı kaybetmiş ve yalnızlık içinde yaşayan yolcu, bu acı gerçeği öğrendikten sonra köyünü ve sevdiklerini geride bırakıyor, kendi varoluşunu ve yaşamın anlamını sorgulayan eserin librettosu ve yönetimi Mert Öztekin’e ait. Deniz Özaydın, Evrim Akyay, Emre Karaca, Huri Murphy, İsmet Köroğlu, Mert Öztekin ve Tuğçe Göncü’nün koreografisi ile sahnede yer alacak.

Schubert’in bestelediği bu Lied’ler, bariton Kevork Tavityan ve yaylı çalgılar dörtlüsü Aslı Ceren Gürkan, Pınar Gizem Korkmaz, Verda Gül, Gözde Öcal Güvemli tarafından yorumlanıyor.

Gecenin dekor ve kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz’a, görsel ve ışık konsept Burhan Yücel’e ait.

MDTistanbul, bu eserin dekor tasarımında İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve farklı kurumlardaki atık kâğıtları kullanarak kâğıt israfına dikkat çekmeyi ve geri dönüşüme katkı sağlamayı hedefledi.

“Winterreise” (Kış Yolculuğu), 17 Şubat prömiyerinden sonra, 20 Şubat Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi, 5 Mart ve 2 Nisan’da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.