"Birgün birçok insana yardım etmesini sağlayacak önemli bir adım" mış.

Aman da aman… Gören de ne sevgi dolu adammış der.

Dünyanın baş belası ‘Zihni Sinir’ projeci E.Musk beyin çipinin obeziteden otizme, depresyondan şizofreniye kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılabileceğini umarak (!) daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardıklarını bildirmiş. BBC’ye göre, Elon Musk'ın beyin implant şirketi Neuralink’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, beyin çipi projesinin FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) tarafından ilk defa insanlar üzerinde klinik deneyini başlatabilmek için onay aldığını duyurmuş. Deney aşaması başvuruları için de gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtilmiş.

Neuralink ayrıca sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada geliştirdikleri teknolojinin çok sayıda insana yardımcı olmasına bir gün imkan verecek onayın önemli bir adımı temsil ettiği vurgulamış. (Çok hayırseverce cidden)

Firma, sözüm ona bu projeyle, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyormuş.

Artık hayat kalitesi kimin artar kimin azalır bilmem. Caaanım uzmanlar ise beyin implantlarının, yaşanabilecek muhtemel teknik ve güvenlik endişeleri dikkate alınarak yapılacak ön çalışmaların daha dikkatli ve geniş kapsamlı yapılması konusunda uyarılarda bulunmuşlar. Doğal olarak cihazdaki lityum pilleri, implant kablolarının beyin içine taşınma olasılığı ve cihazın beyin dokusuna zarar vermeden güvenle çıkarılması endişesi de kaygılar arasında …

Şirket çalışanları bile daha önceki başvurusu reddedildi demiş. Yani Musk efendi boş durmayıp, 2019 dan beri biz pandemi mandemi derken o en az dört kez FDA insanlı deneylere onay versin diye gece gündüz yememiş içmemiş uyumamış. Ancak 2022 deki başvurusu reddedilmiş.

Veee sonunda allem etmiş kallem etmiş, Elon Musk, insan beyni ve bilgisayar arasında doğrudan iletişim kurmayı amaçlayan çılgın projesini insanlı deneylere başlama onayı almış.

Bunun le- le- lesi var ya lo-lo- losu?

Kurtları rahat bırakmıyor adamı.

Bahçıvan mıdır nedir bu adam ya ???

1992 yılında vizyona girmiş Stephan King’in Bahçıvan (The Lawnmower Man) filmi o zamanların bilim-kurgu, korku filmi animasyonlar oldukça etkileyici ve ürperticiydi.

Jobe Smith altı yaşında bir çocuğun zekasına sahip yetişkin bir insan olağanüstü bahçıvanlık yetenekleriyle kendisine "Bahçıvan" lakabı takılmıştır. Zeka noksanlığı ise onu yerel serserilerin hedefi haline getirir. Zeka Noksanlığı ile Dehalık birbirine ne kadar da yakın.

Doğal akışı bozmak için herşeyi hababam dürtüyorlar. Bilim mi kapitalizm mi bilmek zor. Zaten senaryoları yazıp yazıp insanları kaderine terk ediyorlar.

Şükür ben yazıcı, çiziciyim. Uyarı cihazım da çalışıyor böyle.