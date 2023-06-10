"Ayparçası kaleminden özlü söz"

HİÇ BİRŞEYİ ŞANSA BIRAKMADIM,

HERŞEYİ ALLAH’A EMANET ETTİM BEN.

NİLÜFER’DEN UNUTULMAZ KONSER!

Türk Pop Müziği’nin efsane sesi Nilüfer, Zorlu PSM’de verdiği konserle izleyenleri bir kez daha büyüledi. 22 Şubat’ta gerçekleşmesi planlanan ve hepimizi üzen deprem sebebiyle ertelenen konser için, biletini iptal etmeyen seyircilerine teşekkür ederek başladı.

Zorlu’da ilk konserini veren ve yaş ortalaması 17’den 77’ye kadar her yaştan olan konser. iki buçuk saat sürdü. Nilüfer’in tüm şarkılarına koro olarak eşlik eden binlerce kişi unutulmaz anlar yaşadılar.

25 BİN KİŞİYLE DÜET!

Edis, Almanya’da düzenlenen yaz festivalinde sahne alarak yurt dışıkonserlerine başladı. Kendisini izleyen 25 bin kişiyle coşkulu bir konser yaşayan ünlü yıldız, ‘Arıyorum’ şarkısında hayranlarıyla düet yaptı.

Primavera Sound Barcelona 2023 festivalini izlemek için İspanya’da bulunan Edis, önce festival izledi ardından da bir başka festivalde konser vermek için Almanya’ya gitti. Ünlü yıldız, Rudolf Weber Arena Oberhausen’da yapılan Multi Summer Festival 2023 kapsamında sahne aldı. Edis’i dinlemek için bir araya gelen 25 bin seyirci, gün batımından gecenin geç saatlerine kadar unutulmaz şarkılar ve sahne performansıyla müzik şöleni yaşadı.

Demet Akalın’lı Yeni Reklam Filmi Yayında!

Geniş ürün portföyü ve şık tasarımları ile fark yaratan Çetmen, Demet Akalın’lı yeni reklam filminde “Çetmen’le Evlenmek Çok Kolay” mesajını veriyor. Evlilik hazırlığı yapan çiftleri odağına alan film, yenilikçi ve modern ürünleri ile ödeme kolaylığını ön plana çıkarıyor.

Çetmen’in yeni evlenecek ve evini yenileyecekleri odağına aldığı reklam filmi, Çetmen’in ev kurarken hem seçme hem de ödeme aşamasında kolaylık sağladığına vurgu yapıyor. Evlilik hazırlığında olan çift mobilya seçme düşüncesine dalarken, Demet Akalın araya girerek Çetmen'in ödeme kolaylığı ve şık tasarımlarına dikkat çekiyor. "Siz hayallerinizi bölmeyin, en iyisi Çetmen'e gelin" sloganı ile öne çıkan reklam filminde çift, Çetmen'in her zevk ve tasarıma uygun mobilyaları ve cazip fiyatları ile mutlu sona ulaşıyor.

BODRUM’DA SEZONU ÜNLÜ İSİMLERLE AÇTILAR

Girişimci İş insanı Elif Dabritz’in kurucusu olduğu Konstanze Restoran zincirinin ilk halkası Bodrum Turgutreis’te yaz sezonunu açtı. Ünlü isimlerin de yer aldığı sezon açılışına çok sayıda davetli katıldı. Denize sıfır ve muhteşem Adalar manzaralı mekan, Alman ve Türk mutfak lezzetleriyle müdavimlerine hizmet veriyor.

Alman ve Türk mutfağı lezzetlerini müdavimleriyle buluşturan Konstanze Restoran, Bodrum Turgutreis’te yaza en erken başlayan mekanlardan biri oldu. Mekan önceki gün verdiği davetle sezona merhaba dedi. Konstanze Restoranın kurucusu Elif Dabritz’in ev sahipliğini yaptığı sezon açılışı oldukça hareketliydi. Sezona merhaba davetine katılan ünlü isimler, yerli ve yabancı davetliler, Turgutreis sahilde adalar manzarasıyla yaza siesta yaparak girdi.Ünlü isimlerin de yer aldığı Yaza Merhaba davetinde ev sahipliği yapan iş insanı Elif Dabritz eşi Roger Dabritz ile birlikte konuklarıyla tek tek ilgilendiler. Mekanın yaz sezonu açılış partisine Sinan Erkoç, İskender Paydaş, Suzan Kardeş, Açelya Elmas, Nil Ünal ve Nida Ünsal’ın da aralarında olduğu ünlü isimler katıldı.

Power Müzik Ödülleri’ne Görkemli Tören

Türkiye ve dünyadaki müzik sektörünün en güçlü isimlerinin belirlendiği

“PowerMüzik Ödülleri” sahiplerini buldu. Kazananlar, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve müzik dünyasının kalbinin attığı görkemli bir ödül töreniyle açıklandı.

Pop müziğin efsane ismi Kenan Doğulu sahne performansıyla hem salonda hem ekran başında izleyenlere unutulmaz bir şov yaptı. Ödül veren Cem Yılmaz esprileriyle salonda kahkaha fırtınası estirdi. Gece, tören için Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü müzik grubu SNAP!’in özel performansıyla son buldu.

Yılın en dikkat çeken projeleri ve isimlerinin yarıştığı Power Müzik Ödülleri, 5 Haziran akşamında Atatürk Kültür Merkezi’nde VAKKO ve Power Group Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun ev sahipliğinde gerçekleşen unutulmaz bir törenle sahiplerini buldu. Müzik severlerin oylarıyla belirlenen Türkiye’nin en güçlü isimlerine, toplam 12 kategoride ödülleri takdim edildi. Gecede ayrıca Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi Sezen Aksu oldu. Törende ödülleri Ronit Hakko, Ahmet San, Ali Poyrazoğlu, Burhan Şeşen, Bülent Forta, Cem Yılmaz, Ferhat Göçer, Hasan Can Kaya, Hande Subaşı, İzzet Öz, Mahmut Orhan, Melisa Döngel, Mustafa Oğuz, Müjde Uzman, Ömür Gedik, Şifanur Gül gibi müzik, sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri takdim etti.

Cem Adrian 3. Kez İstanbul’un En Büyük Sahnesinde!

İstanbul’un en büyük sahnesinde başarılı isimleri ağırlamaya devam eden YBY Woods, sevilen sanatçı Cem Adrian’ı gökyüzünün altında sevenleriyle buluşturuyor. 16 Haziran Cuma günü 15.00’te eğlenceli aktiviteler ile kapılarını açacak olan YBY Woods, Kemerburgaz Kent Ormanı’nın eşsiz havasında müzikseverlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Keyifli aktiviteleri ve konseri bir arada sunan biletlere Biletix, biletinial ve bubilet platformlarından ulaşılabiliyor.