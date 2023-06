Sıcağı sıcak yapanın, insanın yüreği olduğunu kanıtlayan bu ahir zamanın; bizlere gösterdiği onca şey varken kötülüğü iliklerimize kadar işlediğini görmemiz gerek. Ellerimizi tutanlardan çok, tüm gücüyle ittikleri ve çokça savurganlık ile bezendiklerini düşünecek olursak, adımlarımızın temkinli olması önem arz etmeye başlayacaktır.

Önemsenecekleri size listeleyecek değilim. Ancak bir liste şart olsaydı, bu kesinlikle kişinin öz benliği olmalıydı! Çünkü en değerli olması gereken, kişinin kendini sevmesi gerektiğinde gizlidir. Kimse kimseyi bir yere taşımaz. Eğer içinde yoksa hem nasıl denir, “Kader gayrete aşıktır.”

Gayrete sahipseniz öncelikle kaderiniz akabinde de tüm evren size her an destek olacaktır. Peki siz, bu desteği almak istiyor musunuz? Tüm bunlar bana lisedeki biyoloji hocamı hatırlattı, derdi ki, “ Başarı öyle bir lezzettir ki, hep daha fazlasını istersiniz.” Düşünsenize hayatınızda daima ivme kazandığınızı, bu şekilde her daim zaman, insanlar, şansınız ve en önemlisi bakış açınız; kazanım olarak dönecektir.

Kalplerinizi iyilikle doldurun. Böylece güneş size daha aydınlık doğacaktır. Aklınız algıda seçiciliğin devreye girmesiyle sizin için doğru olanı seçecektir. Adımlarınız daha temkinli olacaktır.

Bugün başlayın kendinize iyi gelmeye, çürümüş çiçekleri bırakmayın etrafınızda, kırık-çatlak ne varsa atın gitsin. Diliniz tatlı olsun.

Bakın sonra ne güzellikler girecek ömrünüze, gönlünüze kendinize tanıyın bu şansı inanın hak ediyorsunuz. Hem size sizden başka ne iyi gelebilir ki? Sahip olduklarınızın vesilesiyle etrafınızda olan insanları düşünün, birçoğu bu yüzden yanınızda belki de! Peki siz hiçbirine sahip olmadığınız da yanınızda olurlar mıydı? Cevabınız -Hayır- ise kangren olmuş bir uzvunuz gibi düşünün ve söküp atın. Bu külfeti taşımayın...

Gereksiz yere taşıdığınız bir çanta düşünün, yolunuz uzadıkça yükünüz ağırlaşacaktır. Ona yoğunlaşmanız, tökezlemenizi hatta düşmenizi kolaylaştıracaktır. Belki de ulaşmaya çalıştığınız, hedefinizden bile alıkoyacaktır. Değer mi sizce?

Renklerinizi en son ne zaman revize ettiğinizi unuttuysanız, bir yerden siyah bulaşmış demektir. Her sabah beyazın bir tonunu ekleyin. O zaman göreceksiniz, gökkuşağınız çok daha fazla renklendirecek ruhunuzu. Dünyada çabalayan her parçanızın, ahenk ile süzüleceğini...