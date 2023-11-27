Merhabalar sevgili dostlar, Bugün Balkanlara doğru bir yolculuk yapacağız ve yaklaşık 6 asırdır Bosna Hersek'te sofraların vazgeçilmezi ve oraların eskilerinin deyimiyle ''sofrada börek yoksa yemek yok'' dedikleri ünü Ülke sınırlarını aşan Boşnak Böreği..

Ülkeyi ziyaret eden turistlerin de en çok aradığı lezzet..

Az malzemesi saç'ta pişen tepsileri ile ,Ülkemizde de her geçen gün yaygınlaşan,ıspanaklı,peynirli,kıymalı,patatesli lezzetleriyle Boşnak Böreği şlk sıralarda tercih edilen börekler arasında yerini almaktadır.

Bosna Hersek Mutfağına 1400'lü yılların ortalarında girdiği ve Boşnakların Ülkemize göçü ile özellikle Bursa da bir çok Boşnak tarafından lezzetine sadık kalınarak pişirildiği bilinmektedir.

O yıllardan günümüze baharatına kadar tarifi aynı şekilde uygulanmaktadır.

Bugün bizlerde saç üzerinde pişiremezsekte benzer lezzeti yakalayabileceğimizi umarak hazırladık ve sizlerin beğenisine sunuyoruz.

İç malzemesi olarak da üç malzemeyi bir araya getirdik ve damaklarda enfes bir tat oluştu..Ama tercih sizlerin ,arzuya göre iç malzemesinde değişiklik yapabilirsiniz.

Haydi o zaman tarifimize geçelim ve ünü Ülke sınırlarının aşan bu lezzetli böreği birlikte pişirelim.

MALZEMELER:

• 3 su bardağı ılık su

• 2 ad yumurta

• 1 yemek kaşığı zeytinyağ

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1kg Un

• 1 pak kabartma tozu + 1 yemek kaşığı sirke

HAZIRLANMASI: Su,yumurta,tuz ve zeytinyağını kase içine alın,çırpın.

• 4 su bardağı un ekleyerek karıştırın.

• Kalan unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın.

• Hamur biraz elinize yapışabilir,tezgaha 1 avuç un serptikten sonra hamuru tezgah üzerinde özlü olacak şekilde yoğurun.

• En az 10 dakika yoğurduğunuz hamurun üzerini örterek 1 saat dinlenmeye bırakın.

• Dinlenen hamurunuz açarken sizlere kolaylık sağlayacaktır.

ARALARA:

• 200 gr eritilmiş tereyağ

• 80 ml zeytinyağ karışımı

• Dinlenen hamuru tekrar yoğurun ve 6 eşit parçaya ayırarak yuvarlayın.

• Her bir hamur bezesini yemek tabağı büyüklüğünde açın ve yağ karışımı sürerek bir tepsiye yerleştirin.

• Yağlanan hamurları 15 dakika buzdolabında bekletin.

İÇ MALZEMELER:

• 1 ad kuru soğan

• 5 yemek kaşığı zeytinyağ

• 1 ad havuç

• 500 gr Ispanak

• 250 gr beyaz peynir

• Karabiber

HAZIRLANMASI:

• Kuru soğanı küçük doğrayın ve zeytinyağ ile kavurun.

• Havuç'u rendeleyin ve soğanlara ekleyerek kavurmaya devam edin.

• Doğradığınız ıspanakları ekleyin karıştırın ve ateşten indirin.

• Başka bir kaseye aktarın ve peynirini ilave edin.

• Biraz karabiber ekleyin karıştırın ve soğutun.

• Buzdolabında dinlenen hamurları tek tek masaya alın ve yanlarından çeke çeke büyütmeye başlayın.

• Dinlenen ve yağlanan hamurunuz çok rahat bir şekilde incelerek büyüyecektir.

• İsterseniz masanın üzerini bir masa örtüsü ile kapatarak hamuru örtü üzerinde açabilirsiniz çok daha rahat açılacaktır.

• Açtığınız ve neredeyse kağıt gibi ince açılan yufkanızın dört kenarından ortaya toplayın ve dikdörtgen olacak şekline getirin.

• Dikdörtgen yufkanın alt kısmına iç malzemesini yerleştirin ve rulo kıvırın.

• Ne çok sıkı ne de çok gevşek olsun.

• İster gül şeklinde kıvırın isterseniz de tepsi boyutuna gelmesi için ikiye çevirin ve tepsiye yerleştirin.

• Bütün hamurları aynı şekilde hazırlayın ve tepsiye yerleştirin.

ÜZERİNE:

• 1 ad yumurta sarısı + 1 tatlı kaşığı süt karışımı

• Susam

• Böreklerinizin üzerine yumurta+süt karışımı sürün ve susam serpin.

• Fırınınızı 175 derece de ısıtın.

• Böreğiniz takribi 40-45 dakika da nar gibi kızaracak ve tel tel ayrılan lezzeti ile pişecektir.

Afiyet olsun.

Sevgiyle